Estados Unidos registra la primera muerte en el mundo de una persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han anunciado este sábado la muerte de un paciente que había sido infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar, lo que supone la primera muerte registrada de un ser humano por esta variante.

"Un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 ha fallecido hoy", ha informado en un comunicado el Departamento de Sanidad del Estado de Washington (noroeste de Estados Unidos). Según las autoridades, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora solo había sido detectada en animales.

El departamento lo describió como "un adulto mayor con afecciones subyacentes" y subrayó que el riesgo para la población por esta enfermedad "sigue siendo bajo" puesto que no hay evidencias de transmisión del virus entre personas.