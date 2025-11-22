Estados Unidos registra la primera muerte en el mundo de una persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar
- Era la primera persona en contraer esta rara variante, según las autoridades sanitarias, y tenía "afecciones subyacentes"
- Inciden en que el riesgo de contagio es "bajo" ya que no hay evidencias de transmisión entre personas
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han anunciado este sábado la muerte de un paciente que había sido infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar, lo que supone la primera muerte registrada de un ser humano por esta variante.
"Un residente del condado de Grays Harbor que recibía tratamiento contra la gripe aviar H5N5 ha fallecido hoy", ha informado en un comunicado el Departamento de Sanidad del Estado de Washington (noroeste de Estados Unidos). Según las autoridades, el fallecido fue la primera persona en el mundo en contraer el virus H5N5, una cepa que hasta ahora solo había sido detectada en animales.
El departamento lo describió como "un adulto mayor con afecciones subyacentes" y subrayó que el riesgo para la población por esta enfermedad "sigue siendo bajo" puesto que no hay evidencias de transmisión del virus entre personas.
Riesgo bajo de contagio
"Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo en la prueba de gripe aviar. Las autoridades de salud pública continuarán controlando a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con el paciente para detectar síntomas y asegurar que no se haya producido la propagación entre personas", ha agregado.
El paciente, del que no revelaron la edad, falleció este viernes tras permanecer hospitalizado desde principios de noviembre. Poseía en su patio trasero una bandada de aves domésticas mixtas que, según las pruebas de las autoridades sanitarias, fueron "la fuente más probable" de contagio.
La gripe aviar está presente en aves acuáticas de todo el mundo y puede transmitirse a aves domésticas como pollos y patos. En raras ocasiones se produce el contagio a humanos, y está ligado al contacto con animales enfermos o muertos.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) desde 2024 se han confirmado 71 casos en humanos de gripe aviar H5N1 en Estados Unidos, la cepa más común de la enfermedad.