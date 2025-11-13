Agricultura confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre con el objetivo de prevenir y controlar el contagio de la gripe aviar, según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La restricción, que entra en vigor este jueves, afecta a todas las granjas avícolas al aire libre en cualquier método de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, así como las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor. Esto significa que generaliza las medidas que ya se aplicaban desde el lunes en 1.200 municipios en zonas de alto riesgo y vigilancia por dicho virus.

"Durante las últimas cuatro semanas se ha incrementado notablemente el número de focos en aves de corral y silvestres notificados en los países de centro y norte de Europa, territorios desde los cuales un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España con la próxima llegada del invierno. Dentro de este marco, existe un claro riesgo de contagio", ha justificado el Ministerio en la exposición de motivos de la orden.

El ministro Luis Planas ha recalcado que son "medidas temporales" que se mantendrán mientras "sean necesarias" para evitar la propagación de la gripe aviar. En una rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" tanto por la situación epidemiológica como por el incremento de los precios de los huevos, que ha desvinculado de este problema.

Telas pajareras cuando no sea posible confinar por completo Según el texto publicado en el BOE, cuando resulte imposible confinar a las aves de corral en una explotación, las autoridades autonómicas podrán autorizar su mantenimiento al aire libre bajo una serie de condiciones. En concreto, la orden recoge el posible uso de "telas pajareras" y otros dispositivos para impedir la entrada de aves silvestres, siempre que los alimentos y los abrevaderos queden dentro de la instalación o en un refugio para evitar el contacto con animales del exterior. La ley que establece las normas básicas de ordenación de granjas avícolas incluye bajo el paraguas de "aves de corral" a gallinas, pavos, pintadas, patos, ocas, codornices, palomas, faisanes, perdices y aves corredoras (ratites). La gripe aviar obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre en zonas de alto riesgo desde el lunes

Otras prohibiciones Asimismo, la disposición firmada por el ministro Luis Planas prohíbe la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral. Respecto a los depósitos de agua, la orden prohíbe dar de beber a las aves de aprovisionamientos a los que puedan acceder otros alados silvestres, salvo si se ha tratado esa agua para eliminar el virus. También dispone que los depósitos al aire libre deben quedar protegidos "suficientemente" contra las aves acuáticas silvestres. Finalmente, se prohíbe también llevar aves cautivas a los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones, celebraciones culturales y otros de los llamados "centros de concentración de animales" en la ley de sanidad animal. Sin embargo, en este caso, el Ministerio deja en manos de las autoridades autonómicas, que tienen las competencias en materia de sanidad animal, la posible autorización de ese tipo de concentraciones "siempre que las aves procedan de la propia ciudad o comunidad autónoma y se efectúe una evaluación del riesgo que dé un resultado favorable". España decreta desde este lunes confinamientos de aves en casi 1.200 municipios para frenar el avance de la gripe aviar

Se generalizan restricciones que ya estaban en zonas de alto riesgo La orden llega unos días después de que la cartera del ministro Luis Planas decretara desde el lunes nuevas medidas excepcionales de prevención en 1.200 municipios de toda España que se encuentran en zonas de alto riesgo y vigilancia. En ellos, las restricciones reseñadas ya estaban en vigor, junto a la prohibición de usar como señuelo pájaros de los órdenes Anseriformes (patos y ocas) y Charadriiformes (habituales en orillas abiertas y playas). Agricultura matiza igualmente que estas medidas de carácter estatal se aplican "sin perjuicio" de otras cautelas que ya estén aplicando los Gobiernos autonómicos.