La gripe aviar obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre en zonas de alto riesgo desde el lunes

El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAPA) a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, en zonas de especial riesgo y especial vigilancia.

Se trata de una medida preventiva aplicada desde la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal después de que se hayan notificado en la Unión Europea (UE) 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas, según datos recogidos entre el 1 de julio y el 5 de noviembre por la red de vigilancia de la UE, Animal Disease Information System (ADIS).

Zona de prevención contra la Gripe Aviar en el parque del Soto de Móstoles Europa Press

De ellos, se han detectado 14 focos de gripe aviar en aves de corral en España. En cuanto a aves silvestres, España ha registrado un total de 68 casos en la temporada 2025-2026, superada por Alemania (306) y Francia (103). De aves cautivas son cinco los focos comunicados por España, solo superada por Alemania (seis).

"En las últimas semanas, se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", indica el documento del ministerio con la orden, que incluye un mapa que ubica el mayor riesgo en el suroeste del país y en el centro.

Entre las medidas aplicadas para prevenir su propagación se incluye el confinamiento de las aves de corral en dichas zonas: 1.199 municipios de Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31) Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12) País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.