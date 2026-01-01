Decenas de muertos tras la explosión en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana

Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais (al sur del país), ha provocado durante la madrugada de este jueves varias decenas de muertos y heridos de diferentes nacionalidades, según ha confirmado la Policía.

El incendio, "muy fuerte" según las autoridades, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 horas de este jueves, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar de la localidad.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", ha declarado a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. "Hay varios heridos y varios muertos", ha añadido.