¿Qué se sabe del incendio en Suiza? Bengalas en botellas de champán, principal hipótesis del origen de las llamas

Gracias. Bueno pues avanzamos en titulares,

Gracias Irene

vamos a ver esas imágenes que mostrarían los momentos iniciales del

incendio en ese bar de la estación de esquí en

Suiza, donde ayer fallecían al menos 40 personas.

En ella se ve cómo hay jóvenes

que están levantando botellas de champán que tienen bengalas.

El techo está cubierto de espuma y

empieza a arder. Según varios testigos, ese podría ser

el origen del fuego en que las autoridades suizas

siguen investigando.

Alberto Freire

¿Qué tal? Buenos días.

Estas imágenes verificadas por Televisión Española como reales y

producidas en el lugar del

siniestro... ...hablan de esa posibilidad de que el

fuego se pudiera propagar...

...tan rápidamente debido al material inflamable..

del que suele estar hecho ese revestimiento acústico para que el

sonido no moleste a las plantas superiores.

Además, en un local

que está construido en madera lo que pudo contribuir a que las llamas se

propagaran tan deprisa en todo caso

las autoridades no quieren alimentar ninguna hipótesis...

...no han confirmado que esa pueda ser definitivamente..

la causa de ese fuego, de ese siniestro que se produjo en muy pocos minutos,

según han dicho

los testigos supervivientes que hablaban de gente muy malherida

saltando por las ventanas, rompiendo cristales

o corriendo por la calle prácticamente sin ropa, puesto que además la ropa de

esquí es muy inflamable

La investigación continúa, continúa también la identificación de los

cadáveres

...las autoridades locales dicen que necesitarán...

...todavía varios días y que lógicamente...

...a los primeros a los que se lo quieren comunicar...

...es a sus familias..

Se habla también de fallecidos, de heridos, de muy diversas

nacionalidades.

Hay ocho franceses desaparecidos,

seis italianos desaparecidos.

También el Ministerio de Exteriores, la Embajada Italiana, confirma que hay 17

italianos que están heridos graves y viene para acá su ministro de

Exteriores. Seguimos contigo, Alberto, porque el

pueblo de Cransmontana está consternado, lo comentabas hace unos

instantes, estaban celebrando

la llegada del Año Nuevo.

¿Son muchísimos los jóvenes entre las víctimas?

De hecho, incluso nos han comentado que más jóvenes de lo

habitual en esa fiesta en particular de principios de año.

sí

El pueblo está en estado de choque.

Hemos hablado con

también con algunas de las personas que estaban aquí alojadas y hay gente que

incluso con el hotel pagado o

con vacaciones, con días de asueto por delante han decidido marcharse debido

al ambiente

de profundo pesar que hay en la estación en toda la confederación

elbetica de hecho el presidente de suiza ha dicho que es la peor

tragedia en la historia del país y que trabajan todo lo rápido que pueden para

constatar cuáles fueron las causas

finales del siniestro y para trasladar a las familias cuanto antes cuál es el

estado de salud de sus familiares.

Por lo

pronto se han decretado cinco días de luto en el país

incendiado

hace unos años. Tenía amigos que seguían ahí y de

alguno no tiene noticias.

Temé que estén entre

las decenas de fallecidos.

Como él, toda la localidad de Cran Montaná sigue sacudida por la tragedia

El año arrancaba como todos, con fuegos de artificio y fiestas como esta que se

celebraba en un

local de copas convertido en un infierno de forma repentina.

En pocos segundos, un incendio y varias

explosiones les atrapaba entre el humo y las llamas.

Los primeros testimonios relatan escenas de

pesadilla. Estoy en shock, dice este testigo.

No he dormido ni un segundo.

Al

cerrar los ojos veo imágenes de gente completamente quemada.

Los investigadores buscan esclarecer las causas

de momentos sin resultados, aunque desde primera hora descartaban un

atentado terrorista

Supervivientes apuntan a una vela o a una bengala colocada sobre una botella

de champán

que habría tocado el techo de madera y provocado el incendio.

Luego llegarían varias explosiones

que este vecino confundió con fuegos artificiales.

Entre las víctimas

se presume que hay turistas extranjeros.

En las últimas horas, Francia ha cifrado en ocho a sus ciudadanos

desaparecidos

tras el incendio