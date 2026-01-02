¿Qué se sabe del incendio en Suiza? Bengalas en botellas de champán, principal hipótesis del origen de las llamas
- Las autoridades han confirmado al menos 40 muertos y 115 heridos, pero no se descarta que el balance aumente
- Las investigaciones también se centran en si el local cumplía con las normas de seguridad
Enlaces relacionados
El incendio mortal en el local nocturno Le Constellation de la lujosa localidad suiza de Crans-Montana, durante la celebración de Año Nuevo, mantiene varias hipótesis en el aire.
Las autoridades han confirmado al menos 40 muertos y 115 heridos, pero no se descarta que el balance aumente. Tampoco han hecho mención sobre las especulaciones del origen de las llamas, pese a que varios testimonios apuntan a la misma dirección.
Las investigaciones, según la Fiscal General, Béatrice Pilloud, también se centran en si el local ubicado en los Alpes suizos cumplía con las normas de seguridad, y la identificación de los cadáveres podría tardar semanas.
¿Cómo se originó el incendio?
Varios testimonios de los supervivientes de la tragedia, recogidos por distintos medios europeos y RTVE, señalan que el incendio comenzó cuando una o varias jóvenes que llevaban botellas de champán con "bengalas" o "velas" encima se subieron a los hombros de los camareros.
Las chispas, al entrar en contacto con el techo, que estaba cubierto de espuma como material aislante del sonido, provocaron las llamas, que se extendieron al resto del local. Además del material aislante, el techo se conformaba de madera, lo que ayudó a la propagación del fuego y se produjeron varias explosiones que hicieron confundir a los vecinos con fuegos artificiales.
No obstante, las autoridades no han confirmado los hechos y la procuradora se ha limitado a indicar que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión".
Gracias. Bueno pues avanzamos en titulares,
Gracias Irene
vamos a ver esas imágenes que mostrarían los momentos iniciales del
incendio en ese bar de la estación de esquí en
Suiza, donde ayer fallecían al menos 40 personas.
En ella se ve cómo hay jóvenes
que están levantando botellas de champán que tienen bengalas.
El techo está cubierto de espuma y
empieza a arder. Según varios testigos, ese podría ser
el origen del fuego en que las autoridades suizas
siguen investigando.
Alberto Freire
¿Qué tal? Buenos días.
Estas imágenes verificadas por Televisión Española como reales y
producidas en el lugar del
siniestro... ...hablan de esa posibilidad de que el
fuego se pudiera propagar...
...tan rápidamente debido al material inflamable..
del que suele estar hecho ese revestimiento acústico para que el
sonido no moleste a las plantas superiores.
Además, en un local
que está construido en madera lo que pudo contribuir a que las llamas se
propagaran tan deprisa en todo caso
las autoridades no quieren alimentar ninguna hipótesis...
...no han confirmado que esa pueda ser definitivamente..
la causa de ese fuego, de ese siniestro que se produjo en muy pocos minutos,
según han dicho
los testigos supervivientes que hablaban de gente muy malherida
saltando por las ventanas, rompiendo cristales
o corriendo por la calle prácticamente sin ropa, puesto que además la ropa de
esquí es muy inflamable
La investigación continúa, continúa también la identificación de los
cadáveres
...las autoridades locales dicen que necesitarán...
...todavía varios días y que lógicamente...
...a los primeros a los que se lo quieren comunicar...
...es a sus familias..
Se habla también de fallecidos, de heridos, de muy diversas
nacionalidades.
Hay ocho franceses desaparecidos,
seis italianos desaparecidos.
También el Ministerio de Exteriores, la Embajada Italiana, confirma que hay 17
italianos que están heridos graves y viene para acá su ministro de
Exteriores. Seguimos contigo, Alberto, porque el
pueblo de Cransmontana está consternado, lo comentabas hace unos
instantes, estaban celebrando
la llegada del Año Nuevo.
¿Son muchísimos los jóvenes entre las víctimas?
De hecho, incluso nos han comentado que más jóvenes de lo
habitual en esa fiesta en particular de principios de año.
sí
El pueblo está en estado de choque.
Hemos hablado con
también con algunas de las personas que estaban aquí alojadas y hay gente que
incluso con el hotel pagado o
con vacaciones, con días de asueto por delante han decidido marcharse debido
al ambiente
de profundo pesar que hay en la estación en toda la confederación
elbetica de hecho el presidente de suiza ha dicho que es la peor
tragedia en la historia del país y que trabajan todo lo rápido que pueden para
constatar cuáles fueron las causas
finales del siniestro y para trasladar a las familias cuanto antes cuál es el
estado de salud de sus familiares.
Por lo
pronto se han decretado cinco días de luto en el país
incendiado
hace unos años. Tenía amigos que seguían ahí y de
alguno no tiene noticias.
Temé que estén entre
las decenas de fallecidos.
Como él, toda la localidad de Cran Montaná sigue sacudida por la tragedia
El año arrancaba como todos, con fuegos de artificio y fiestas como esta que se
celebraba en un
local de copas convertido en un infierno de forma repentina.
En pocos segundos, un incendio y varias
explosiones les atrapaba entre el humo y las llamas.
Los primeros testimonios relatan escenas de
pesadilla. Estoy en shock, dice este testigo.
No he dormido ni un segundo.
Al
cerrar los ojos veo imágenes de gente completamente quemada.
Los investigadores buscan esclarecer las causas
de momentos sin resultados, aunque desde primera hora descartaban un
atentado terrorista
Supervivientes apuntan a una vela o a una bengala colocada sobre una botella
de champán
que habría tocado el techo de madera y provocado el incendio.
Luego llegarían varias explosiones
que este vecino confundió con fuegos artificiales.
Entre las víctimas
se presume que hay turistas extranjeros.
En las últimas horas, Francia ha cifrado en ocho a sus ciudadanos
desaparecidos
tras el incendio
¿Dónde y cuándo se produjo el accidente?
El incendio comenzó alrededor de la 1:30 hora local del 1 de enero en un local llamado Le Constellation, de la lujosa localidad de Crans-Montana, en plenos Alpes suizos. Dicho bar es uno a los que los esquiadores solían acudir una vez terminado su día de deporte y fue elegido por varios jóvenes para celebrar el inicio de 2026.
En esta localidad, que tardará en recuperarse de este drama, se celebrará en 2027 el campeonato mundial de esquí alpino.
¿Quiénes son las víctimas y qué perfiles tenían?
Hasta el momento, las autoridades han confirmado 40 muertos y 115 heridos, algunas de ellos de gravedad, como consecuencia del incendio en el local siniestrado. Un médico suizo ha afirmado que los pacientes son "muy jóvenes", de entre 15 y 25 años. El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, ha dicho que no se puede hablar con ese nivel de precisión, pero ha admitido que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.
La mayoría de heridos presentan quemaduras graves, en algunos casos de hasta el 60 % del cuerpo, que requerirán meses y hasta años para ser tratadas, según han señalado especialistas del Hospital de Lausana. Los casos más graves de víctimas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia.
Además de las llamas y las temperaturas, la emisión de humo tóxico causada por la combustión de material plástico ha complicado la situación de los heridos, por lo que muchos presentan también graves problemas respiratorios, comentó en una rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.
Algunos restos de víctimas siguen dentro del local incendiado, han indicado fuentes policiales. La fiscal Pilloud ha indicado que "es difícil saber cuánto tiempo tomará la identificación" de las víctimas mortales, para lo cual se ha puesto en marcha un importante dispositivo de especialistas en medicina legal.
Muchas familias siguen en la incertidumbre de si sus seres queridos han sobrevivido, ya que algunos heridos que llegaron a los hospitales no han podido ser identificados porque sus documentos fueron destruidos por el fuego.
Debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados a través de pruebas de ADN, comentó el comandante Gisler. Solo una vez que todos los restos hayan sido identificados se podrá determinar cuántas de las víctimas mortales son extranjeras, aunque el avance de la identificación ya ha permitido establecer que varias son italianas (seis desaparecidos y 13 hospitalizados) y francesas.
¿Se ha confirmado si hay víctimas españolas?
Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio, según han confirmado a RTVE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
"La Embajada española está, como siempre en estos casos, activada para prestar toda la atención consular necesaria", han señalado.
¿Qué medidas de seguridad había en el local?
Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas.
En respuesta a los informes sobre la estrechez de esa escalera estrecha, la Fiscal General ha señalado que no tiene confirmación de ello y que "la investigación determinará si se respetaron las normas de seguridad", que también "se ocupará de las salidas de emergencia".
“Cada cual trataba de salir como podía“
Los testigos del incendio han descrito escenas de caos mientras la gente intentaba escapar del local, incluso rompiendo ventanas. Adrien, un estudiante de 17 años de la ciudad de Dijon, ha contado a Le Parisien que estaba delante del bar cuando vio que el fuego incendió el interior y que salían muchos de los clientes como podían.
"Vimos gente saltar por las ventanas, otros que se quemaban, otros que gritaban", ha contado Adrien, que ha añadido que había personas que "rompían los cristales con sillas para salir. Cada cual trataba de salir como podía".