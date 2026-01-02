Alrededor de 800 personas han muerto en la última década por siniestros en lugares de ocio

La alegría de las celebraciones del fin de año se tornó en consternación al conocer la tragedia ocurrida en Suiza en la que al menos 40 personas, la mayoría de ellas jóvenes, fallecieron por causas que en este momento se siguen investigando. Una explosión y un posterior incendio, aparentemente accidental, provocado por unas bengalas, es la principal hipótesis inicial.

Lugares de ocio como bares, discotecas, restaurantes, cafés y karaokes han sufrido siniestros en todo el mundo, en la última década, en los que al menos 800 personas han perdido la vida, según apunta la agencia EFE. Una cifra que produce estremecimiento.

De cara a disminuir el riesgo de accidentes, analizar las tragedias y las causas que las produjeron, puede ofrecer una hoja de ruta sobre qué hacer para evitar nuevos accidentes, por ello se ha profundizado en cada uno de estos sucesos añadiendo la información de las causas. El uso de material pirotécnico en lugares cerrados, los materiales utilizados en la insonorización de los locales, el estado de las salidas de emergencia y el incumplimiento de las normativas de prevención aparecen en varios de los sucesos mencionados como causas de los mismos.

Estos son los accidentes más graves ocurridos en este tipo de locales en la última década.

12 septiembre 2015. 88 fallecidos tras dos explosiones en un restaurante de Petlawad, Madhya Pradesh (India). Dos explosiones de detonadores de minas que se almacenaban de forma ilegal en una habitación cercana al restaurante fueron la causa de las muertes. Este hecho llevó a reforzar la investigación en India sobre tráfico de explosivos.

30 octubre 2015. Fallecen 65 jóvenes en la discoteca ‘Club Colectiv’ de Bucarest. El incendio se originó cuando bengalas lanzadas al escenario prendieron fuego a la espuma acústica de poliuretano inflamable del local, durante un concierto del grupo ‘Goodbye to Graviti’.

Una joven rumana sostiene el retrato de una amiga muerta en el suceso ROBERT GHEMENT

6 agosto de 2016 . Trece jóvenes murieron en un incendio registrado en un bar de la ciudad francesa de Rouen durante la celebración de un cumpleaños. Las velas de la tarta fueron la causa del incendio. El material utilizado para insonorizar el local fue el causante de la rápida propagación del fuego y de la inhalación de gas tóxico por las víctimas.

3 diciembre 2016. Al menos 36 personas mueren en el incendio que arrasa el ‘El Barco Fantasma’, un edificio de dos plantas y aire bohemio, que albergaba estudios de artistas, en el que se celebraba un concierto sin los permisos pertinentes, en el barrio de Fruitvale (Oakland, EEUU).

24 enero 2022. Al menos 19 fallecidos en el incendio en la discoteca ‘Double O’, en Sorong, en la región indonesia de Papúa Occidental. El inicio del fuego fue un enfrentamiento entre bandas donde se lanzaron cócteles molotov.

5 agosto 2022. Mueren 25 personas en el incendio la discoteca ‘Mountain B’, en Sattahip, en la provincia de Chonburi (Tailandia). Según testigos presenciales el incendio se inició en el techo del local. El día anterior a la tragedia un electricista estuvo trabajando en el lugar del accidente. La investigación posterior no llegó a concluir las causas del fuego.

Rescatistas dentro del club nocturno Mountain B después de un incendio en el distrito de Sattahip en la provincia de Chonburi en Tailandia. Sawang Rojanathammasathan Rescue Foundation / AFP

6 septiembre 2022. 33 muertos en el incendio de un local de karaoke de tres plantas en Thuan An, en la provincia Binh Duong (Vietnam). La policía determinó que se produjeron infracciones en las normas de prevención y extinción de incendios.

28 diciembre 2022. 27 muertos y un centenar de heridos en el gran incendio en el casino del complejo hotelero Grand Diamond City de Poipet, Camboya. Las investigaciones preliminares ofrecieron como posible causa del fuego el recalentamiento de cables en las decoraciones de año nuevo.

22 junio 2023. Mueren al menos 31 personas por una explosión por una fuga de gas en un restaurante de Yinchuan, capital de la región autónoma de Ningxia, en el noroeste de China.

27 septiembre 2023. Al menos 114 muertos y más de 200 heridos fue el balance del incendio en una sala mientras se celebraba una boda en Al Hamdaniya, en la provincia iraquí de Nínive. El origen del fuego se debió al uso de fuegos artificiales y de bengalas.

La sala de la boda estaba cubierta de paneles de plástico "altamente inflamables". ISMAEL ADNAN / DPA

1 de octubre de 2023. Trece víctimas mortales en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia (España) que se encontraban en una nave industrial, situación administrativa irregular. Actualmente se investiga la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en la tragedia. El incendio pudo originarse por una máquina de chispas o fuegos fríos.

2 abril 2024. 29 muertos al declararse un incendio, como consecuencia de una explosión, en el sótano de un edificio que albergaba el conocido club nocturno y de conciertos ′Masquerade′, en Estambul (Turquía). El incendio se produjo cuando se estaban realizando trabajos de reforma en el edificio. Materiales de insonorización del local propagaron rápidamente las llamas cuando una chispa pudo provocar el incendio.

25 mayo 2024. Al menos 27 muertos, varios de ellos menores, en el incendio del complejo de juegos de entretenimiento para niños ′TRP Game Zone′, en Gujarat (India). El alcalde declaró que el complejo no tenía certificado de funcionamiento del departamento de bomberos.

Zona de juegos de Rajkot EFE/EPA/CHIRAG CHOTALIYA

16 marzo 2025. El incendio en la discoteca ‘Pulse’ de Kocani, en Macedonia, causó la muerte a al menos 59 personas y 155 resultaron heridas. La discoteca donde se produjo el incendio no tenía rociadores contra incendio y solo disponía de dos extintores. Además, la única salida de emergencia estaba cerrada con un candado y no tenía tirador desde el interior. El uso de dispositivos pirotécnicos y los materiales inflamables del local ocasionaron la tragedia.

8 abril 2025. Al menos 231 fallecidos tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana. El Gobierno admitió un vacío legal en la ley de supervisión de obras privadas.