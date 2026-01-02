Testigos del incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana: “La gente corría entre las llamas”
- Diferentes supervivientes de la tragedia coinciden en que el origen del incendio fueron unas velas sobre unas botellas
- Testigos describen escenas de "terror" de personas saliendo tras romper las ventanas, algunas de ellas quemándose
Emma y Albane, dos jóvenes francesas que se encontraban celebrando el año nuevo en el bar Le Constellation, situado en la localidad suiza de Crans Montana, han sostenido en el canal francés BFMTV que el origen del incendio que ha provocado alrededor de 40 muertos y 115 heridos fueron unas velas de cumpleaños sujetas a unas botellas de champán. Observaron que el incendio se originó cuando alguna de esas velas se acercó al techo de madera.
"En unas decenas de segundos", ha indicado una de ellas, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.
Varios testimonios difundidos por diferentes medios de comunicación suizos, franceses e italianos coinciden con estas dos jóvenes francesas en que la posible causa del siniestro fueron estas velas fijadas a una botella que sostenía una persona subida a hombros de otra provocaron el incendio al tocar el techo. Estos mismos testigos precisaron que se trataba de un “espectáculo” habitual en el local.
Otro testimonio confirma esta hipótesis. Victoria, una joven que también logró escapar de las llamas, ha señalado a la Agencia EFE que el incendio se inició cuando una joven se subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champán con bengalas.
Supervivientes y testigos del “horror”
Las francesas Emma y Albane salieron corriendo y gritando ("hubo pánico absoluto, todo el mundo gritaba") y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose.
Como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.
“La gente corría entre las llamas... Algunos intentaban romper las ventanas con sillas”, ha relatado al canal de televisión público suizo RTS Alexis Laguerre, un joven que pasaba con unos amigos por delante del bar cuando vieron humo y luego llamas.
Rayan, un joven residente en Crans Montana, ha contado a EFE que se encontraba en otra fiesta a pocos metros del bar siniestrado y que vio cómo varias personas se pusieron en riesgo intentando ayudar a los atrapados, varios de las cuales pudieron ser rescatadas justo a tiempo.
Otros testigos con los que ha hablado EFE describen "escenas de horror": personas que salían quemadas y que se desplomaban en la acera.
“Es un bar donde nos reunimos con muchos amigos, casi todos los fines de semana (...) Pensábamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos al lugar era una guerra. Es la única palabra que se me ocurre para describirlo, el apocalipsis. Fue terrible”, ha confesado Mathys, vecino de la localidad vecina de Chermignon-d'en-Bas, en declaraciones a Agence France-Presse (AFP).
“Yo no estaba allí, pero tenía muchos amigos que estaban allí, y también familiares”, ha contado a AFP otro joven, que solo dio su apellido, Orosstevic. “Algunos han muerto, otros están hospitalizados. Unos diez”.