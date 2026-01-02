Testigos del incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana: “La gente corría entre las llamas”

Emma y Albane, dos jóvenes francesas que se encontraban celebrando el año nuevo en el bar Le Constellation, situado en la localidad suiza de Crans Montana, han sostenido en el canal francés BFMTV que el origen del incendio que ha provocado alrededor de 40 muertos y 115 heridos fueron unas velas de cumpleaños sujetas a unas botellas de champán. Observaron que el incendio se originó cuando alguna de esas velas se acercó al techo de madera.

"En unas decenas de segundos", ha indicado una de ellas, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.

Varios testimonios difundidos por diferentes medios de comunicación suizos, franceses e italianos coinciden con estas dos jóvenes francesas en que la posible causa del siniestro fueron estas velas fijadas a una botella que sostenía una persona subida a hombros de otra provocaron el incendio al tocar el techo. Estos mismos testigos precisaron que se trataba de un “espectáculo” habitual en el local.

Otro testimonio confirma esta hipótesis. Victoria, una joven que también logró escapar de las llamas, ha señalado a la Agencia EFE que el incendio se inició cuando una joven se subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champán con bengalas.