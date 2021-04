'Collective', el trauma que consumió a Rumanía puede hacer historia en los Oscar

El documental acostumbra a ser un género con tendencia revisionista o discursiva, pero de cuando en cuando ofrece auténticos milagros. Collective es uno de ellos. La película del cineasta rumano Alexander Nanau es una ventana insólita a contemplar la Historia en directo: asistir en vivo a la investigación periodística que destapó las mentiras gubernamentales tras un escándalo de corrupción sanitaria. Los Oscar se han rendido con dos nominaciones, mejor película internacional y mejor documental, en un reconocimiento a la mayor defensa cinematográfica de la prensa en años.

El 30 de octubre de 2015, 27 personas murieron cuando se declaró un incendio la sala Colectiv de Bucarest durante un concierto. Pero el trauma para Rumanía acababa de comenzar: la falta de medios sanitarios provocaron la muerte de otras 38 personas heridas con quemaduras. Pese a que el Gobierno defendió que Rumanía tenía capacidad para atender a los enfermos con quemaduras, lo cierto es que muchos tuvieron que ser derivados a Alemania y fallecieron atascados en la burocracia ¿Cómo había podido suceder?

En ese momento arranca la película de Alexander Nanau que define su estilo como ‘cine observador’. Se ganó la confianza de los periodistas de Gazeta Sporturilo que investigaban el desastre y comenzó a filmarlos. Collective sigue así cada llamada, cada reunión, cada nueva información en una sucesión que tiene más tensión que cualquier thriller político. No hay entrevistas, ni contexto: Collective es pura acción real.

“Nuestra vida puede cambiar en segundos y la supervivencia depende de la sociedad en la que vivas y lo profesional que sea. En los países donde hay más corruptos, la gente muere más. La corrupción mata”, explica el cineasta en una entrevista con RTVE.es.

“Financiaron la investigación porque eran un periódico deportivo con éxito. Es interesante porque los anunciantes no quieren invertir en periódicos de política y negocio porque son menos rentables, pero uno deportivo era más peligroso: tienen más lectores y, además, estos confían más porque no perciben la información como partidaria”, expone Nanau.

El primer héroe del documental es Catalin Tolontan , el periodista de Gazeta Sporturilo que lideraba la investigación que reveló que más de 300 hospitales utilizaban en sus quirófanos unos desinfectantes tan diluidos que no desinfectaban: muchos de los heridos fallecieron por infecciones bacterianas contraídas en el hospital. Gazeta Sporturilo era y es un periódico deportivo.

La intrahistoria del poder

Que unos periodistas accedan a mostrar en directo las entrañas de su investigación puede parecer chocante, pero Collective explota definitivamente cuando comienza a mostrar el día a día del nuevo ministro de Sanidad del nuevo gobierno, Vlad Voiculescu, un idealista decidido a enmendar toda la corrupción e inacción de su predecesor, que asiste atónito a un nivel de podredumbre institucional que supera sus peores previsiones.

“No fue complicado porque es alguien realmente independiente. No venía de la política y buscaba la transparencia. Por eso quería que de alguna manera devolviésemos la transparencia al ministerio”, opina el director. “Soy un cineasta y mi trabajo era seguirles y no involucrarme. Cuando filmábamos en el Ministerio de Sanidad y en la redacción teníamos información de los dos lados y, a veces, los periodistas se daban cuenta de que sabíamos cosas antes que ellos, pero teníamos claro que no podíamos hablar. Ese era el trato”.

Collective muestra como los intentos reformadores de Voiculescu sufren duros ataques y su partido pierde las elecciones de 2017, momento en el que se pregunta si sus reformas perdurarán. “No lo hicieron, las destruyeron, pero volvió a ser ministro en diciembre de 2020”.

Tedy Ursuleanu, una de las víctimas del incendio. Magnolia Pictures

El documental ha sido un acontecimiento catártico para Rumanía, batiendo récords en salas y en visionados en la plataforma. “Además, los periodistas nos han dicho que, tras su éxito, las fuentes anónimas se han multiplicado por 10: inspiró a denunciar escándalos a la prensa”.

Nanau muestra su confianza en una juventud liberada al fin de la herencia de la dictadura comunista. “Rumanía está cambiando debido al incendio y a la posterior investigación periodística. La gente he entendido que ya era suficiente con tanta corrupción e incompetencia. Tenemos nuevos paridos y gente joven que quiere cambiar las cosas. La sociedad civil está construyendo un país”.

La tercera pata de Collective son las víctimas a las que rinde homenaje y que protagonizan el poderoso final del documental. “Pensamos que esta doble nominación es un tributo a las víctimas y supervivientes. Y esperamos que sea un punto de no retorno para una generación que ha dicho basta”.