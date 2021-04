El juicio de los 7 de Chicago es puro Aaron Sorkin. El inconfundible estilo del guionista estadounidense, creador de El ala oeste de la Casa Blanca, se trasluce en cada segundo de su segunda película como director, un ágil drama con tintes clásicos y 'spielbergianos' sobre el histórico proceso contra varios activistas pacifistas en 1968.

Diálogos rápidos, un espíritu idealista y una nueva mirada a un oscuro episodio de la historia reciente de Estados Unidos son la marca de la casa. Con ellos, Sorkin se ha ganado seis nominaciones a los Oscar, incluida la de mejor película, categoría para la que El juicio parte como una de las favoritas, solo superada por Nomadland según las últimas apuestas. El director no es nuevo en los premios de la Academia, ya que ganó una estatuilla en 2010 con La red social, uno de sus mejores guiones.

Sorkin escribió originalmente el guion en 2007 por petición de Steven Spielberg, quien quería dirigir la película. Se pasó meses investigando obsesivamente sobre el juicio, se reunió con algunos de sus protagonistas y reescribió el texto unas 20 veces en los últimos doce años, según contó en un encuentro con la Asociación de Guionistas de Estados Unidos. A medida que lo iba modificando, lo pulía hasta alcanzar un guion que funciona como un reloj suizo.

Su texto está nominado al Oscar a Mejor Guion Original, categoría por la que ganó un Globo de Oro y también lo estuvo en los BAFTA, donde tenía tres nominaciones. En dos horas de película, el guionista concentra un juicio que duró más de cinco meses y que fue seguido en todo el mundo por la huella que dejó en la lucha contra el conflicto de Vietnam.

¿Realidad o ficción?

Sorkin se enfrentaba con esta película al reto de adaptar su estilo de guion, casi teatral, a unos hechos históricos. Como la gente real no habla en lenguaje cinematográfico, "lo tienen que hacer los guionistas", aseguró el director. "Lo que yo hago no es periodismo, es una pintura, no una fotografía", explicó en el encuentro con los guionistas. El resultado no es artificial, a pesar de lo que pudiera parecer, a lo que se añade un buen uso de las imágenes reales de los hechos de 1968.

En las violentas escenas de las cargas policiales contra los manifestantes, la semilla del juicio, el filme combina las escenas rodadas con grabaciones de la época, que muestran con crudeza lo ocurrido. Este recurso aparece con genialidad también en la secuencia inicial, un prólogo de seis minutos que resume a velocidad de vértigo la situación de la guerra de Vietnam en ese año y a la vez presenta a los ocho protagonistas mientras se preparan para ir a Chicago.

Con El juicio de los 7 de Chicago, Sorkin recurre al infalible estilo de Spielberg -para quien estaba pensado originalmente el guion-, una efectiva combinación entre lo épico y lo emotivo con un final en todo lo alto, y le añade su toque personal en los diálogos y los personajes. Una receta que aspira a arrasar en los Oscar.