Que este es un año atípico en la historia de los Oscar no lo duda nadie. Y que la pandemia está dando visibilidad a películas pequeñas, tampoco. En una temporada de premios convencional, la historia de un batería que pierde la audición de forma repentina y tiene que comenzar de cero en una comunidad de sordos no habría conseguido seis nominaciones. Ni seguramente habría optado al premio gordo, una candidatura a mejor película en la que se ha colado Sound of metal, que ya venía apareciendo en muchas listas de las mejores películas de 2020. Pero tiene motivos para estar donde está por méritos propios.

Lo que lleva a Sound of metal a elevarse por encima de otras películas de superación es, por un lado, la interpretación de un Riz Ahmed que sabe trasladar la confusión de su personaje y, por otro, un inteligente uso del sonido que nos mete en la cabeza del protagonista. Sería justo que los responsables de generar ese complejo paisaje sonoro se vieran recompensados con el Oscar a mejor sonido, una categoría en la que se suelen premiar propuestas más espectaculares y menos sutiles.

El origen de Sound of metal está en una docuficción sobre un batería que pierde la audición que rodó el director Derek Cianfrance (Blue Valentine) a finales de la década de los 2000 y que no llegó a completar. Cianfrance pasó el proyecto a su colaborador Darius Marder (guionista de Cruce de caminos, dirigida por el primero), que armó el proyecto como película de ficción. Ese origen documental se ha trasladado a la ficción de Sound of metal en algunos pasajes de la película, como los que describen el aprendizaje de lengua de signos por el protagonista y su integración en la comunidad.