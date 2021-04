Los Bafta presumen de diversidad en su edición más virtual

Los premios Bafta del cine británico vivirán este domingo su edición más diversa y multirracial, con cuatro directoras optando a la mejor dirección y con dieciséis de los veinticuatro intérpretes seleccionados de minorías étnicas, en un contexto virtual motivado por la pandemia el coronavirus.

La gala, que una edición más se celebrará en el Royal Albert Hall de la capital británica, no contará ni con la tradicional alfombra roja ni con el público en las gradas, justo el año en que se conmemora el 150 aniversario del recinto.

La 74 entrega de los Bafta, la primera en contexto de pandemia, después de que la de 2020 se hiciera en febrero, antes de la expansión del virus, será la más diversa y multirracial de todas, en respuesta a las críticas lideradas por Joaquin Phoenix, protagonista de Joker.

"Enviamos un mensaje muy claro a la gente de color. No son bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido mucho a nuestro medio, a nuestra industria, de formas en las que nos hemos beneficiado", dijo Phoenix durante el discurso de ganador al mejor actor.

El padre, Mank, Minari y Una joven prometedora les siguen con seis candidaturas , mientras que The Dig y The Mauritanian tienen cinco.

Las nominadas a mejor actriz son Frances McDormand (Nomadland), Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The 40-year-old version), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer), Wunmi Mosaku (His house) y Alfre Woodard (Clemency).

Compiten por el reconocimiento al mejor actor el veterano Anthony Hopkins (El padre), Riz Ahmed ('Sound of Metal'), el recientemente fallecido Chadwick Boseman ( La madre del blues ), Adarsh Gourav (White tiger), Tahar Rahim (The Mauritanian) y Mads Mikkelsen (Otra ronda).

Desvelados los premios más técnicos antes de la gala

Por otra parte, este sábado se han anunciado de manera excepcional y debido al contexto de pandemia mundial los ocho primeros ganadores.

La cinta La madre del blues se ha hecho con dos máscaras doradas, a mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje, mientras que Rocks ha logrado el galardón a mejor casting.

Ann Roth aceptando el Bafta 2021 a mejor diseño de vestuario. EFE/EPA/BAFTA

Además, Sound of Metal se ha llevado el premio a mejor sonido, Mank, a mejor diseño de producción, y Tenet, de Christopher Nolan, se ha llevado la máscara a mejores efectos especiales.

Han cerrado la noche las distinciones a mejor corto británico, que ha sido otorgado a The Present, y mejor corto de animación, que ha recaío en The Owl and the Pussycat.