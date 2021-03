'Nomadland' y 'The Crown' brillan en los Globos de Oro de la pandemia

Principales premiados Globos de Oro 2021

Mejor dirección

Chloé Zhao, “Nomadland”

Mejor actriz de comedia o musical

Rosamund Pike (“I Care a Lot”)

Mejor actor de drama

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Mejor serie de televisión - Drama

“The Crown” (Netflix)

Mejor actriz de televisión - Drama

Emma Corrin (“The Crown”)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor actor – Musical o Comedia

Sacha Baron Cohen (“Borat 2”)

Mejor actriz - Drama

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Mejor película - Drama

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

Mejor serie de televisión - Comedia o musical

Schitt’s Creek (CBC)

Mejor actor de serie de televisión – Drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Mejor actriz de mini serie o película para televisión

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Mejor actor secundario - Cine

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Mejor película de animación

"Soul"