El próximo lunes (15 de marzo) conoceremos las nominaciones a los Oscar. Y todas las quinielas apuntan a dos pequeñas cintas llenas de humanidad: Nomadland y Minari. Historia de mi familia, que ya consiguieron los Globos de Oro a mejor película y mejor película de habla no inglesa, respectivamente. Y aunque Nomadland parta como favorita, Minari ya es una de las sorpresas del año, una historia dura pero bellísima y llena de esperanza, sobre una familia coreana-americana que quiere alcanzar el sueño americano. Y que se estrena en los cines españoles este 12 de marzo.

Minari está hablada en coreano (pese a ser norteamericana) y está dirigida por el estadounidense Lee Isaac Chung (Munyurangabo, Lucky Life, Abigail Harm), que es hijo de inmigrantes surcoreanos y se ha basado en su propia infancia (en Arkansas en los 80) para contarnos la historia de esta famillia que se muda de California a Arkansas para instalar una granja e intentar labrarse su propio futuro sin depender de otros. Para, en definitiva, conseguir el sueño americano. Pero, como os podéis imaginar, los problemas no tardarán en presentarse.

Una emocionante y emotiva historia que tiene un gran guion, pero en la que su mayor baza son sus actores coreanos, que también deberían estar nominados al Oscar: Steven Yeun (también productor de la película y famoso por su papel de Glenn en The Walking dead) y Yeri Han (Niebla). Sin olvidar a los niños Noel Cho y Alan S. Kim, que es simplemente delicioso. Aunque la que más destaca, en un papel fascinante, es Yuh-jung Youn, que interpreta a la malhablada abuela que pondrá patas arriba la existencia de la familia. La veterana actriz ya ha ganado varios premios por su actuación y también podría optar al Oscar a mejor secundaria.

Fotograma de 'Minari. Historia de mi familia'

Una película que no para de acumular galardones: Festival de Sundance: Mejor película y Premio del Público; National Board of Review: Top 10, mejor guion original y secundaria; American Film Institute: Top 10 - Mejores películas del año; Critics Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa e intérprete joven; Premios Independent Spirit: 6 nominaciones incluyendo mejor película y director 2020; Sindicato de Actores: 3 nominaciones incluyendo mejor reparto (Largometraje); Satellite Awards: 7 nominaciones, incluyendo mejor película y director... En fin, 76 premios y 166 nominaciones a las que se sumarán las de los Oscar.

Minari está producida por Plan B Entertainment, la compañía fundada por el actor Brad Pitt que ha producido las ganadoras del Oscar a la Mejor Película Moonlight y 12 años de esclavitud.

Fotograma de 'Minari. Historia de mi familia'

En busca del sueño americano La historia está ambientada en los años 80, cuando una familia coreana-estadounidense (formada por el matrimonio y sus dos hijos) deja California para mudarse a Arkansas, donde esperan prosperar cultivando unas tierras que han comprado (y en las que han invertido todos sus ahorros). Aunque mientras llega ese momento siguen trabajando en lo que han hecho casi toda su vida: sexadores de pollos (sí, como Serrat). La llegada de la abuela Soonja, descarada y malhablada pero con un corazón enorme, pondrá patas arriba la vida de la familia. Y cuando lleguen las dificultades, el padre y la madre deberán ponderar sus intereses en la vida (y los de sus hijos), y considerar si sus sueños de futuro pueden seguir el mismo camino o tendrán que separarse, a pesar de lo mucho que se quieren. Fotograma de 'Minari. Historia de mi familia' Una historia sobre los vínculos familiares, la fé en los otros y en nosotros mismos, y la lucha por conseguir nuestros sueños. Y también sobre un tema que sigue de actualidad: la migración en busca de un futuro mejor. Porque, aunque esté ambientada en los ochenta, Minari también habla sobre nuestro presente. Todo esto lo vemos a través de los ojos de un niño que descubre un mundo nuevo y fascinante, pero en el que la falta de lluvia puede arruinar una cosecha (y esos sueños de futuro) o incluso puede aparecer un tornado que, literalmente, se los lleve a todos por los aires. Fotograma de 'Minari. Historia de mi familia'