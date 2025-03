La discoteca donde murieron 59 personas en Macedonia del Norte no tenía salida de emergencia ni rociadores

La discoteca en la que murieron 59 personas en Macedonia del Norte no tenía rociadores contra incendios. Solo disponía de dos extintores, el material del techo era inflamable y la única salida, aparte de la puerta principal, estaba cerrada. Según ha informado este lunes la Fiscalía y los medios locales, "el edificio no disponía de ningún sistema de bocas de incendios ni de hidrantes, sólo tenía dos extintores y un número inadecuado de salidas, con una única puerta trasera improvisada, además de la entrada principal, que estaba cerrada con candado y no tenía tirador desde el interior".

Tal y como ha explicado el fiscal general, Ljupcho Kocevski, el local Club Pulse estaba insonorizado con materiales altamente inflamables y se usaron dispositivos pirotécnicos durante el concierto que se estaba celebrando cuando comenzó el fuego. Según la información preliminar, fue precisamente el uso de pirotecnia lo que desencadenó el incendio sobre las 03.00 de la madrugada, cuando dentro había unas 500 personas, el doble del aforo permitido.

Los medios locales citan a la directora del hospital de Kochani, localidad en la que se produjo el incendio, quien asegura que la víctima más joven tenía 14 años y el resto de los fallecidos son en su mayoría personas de hasta 25 años.