Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual busca su tercer oro
- Audrey Pascual peleará desde las 9:00 horas por su tercer oro en el esalon gigante sentada
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sexta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
Este jueves será el día que más depostistas paralímpicos españoles participen, hasta cinco esquiadoras, todas en el esalon gigante, pero en diferentes categorías.
Audrey Pascual, la gran favorita a medalla, lo intentará desde la 9:00 horas en el eslalon gigante, donde buscará su cuarta medalla, la que podría ser la tercera de oro.
En la misma categoría de senatada, participará la debutante paralímpica de solo 17 años Iriade Rodríguez, que llega a Milano Cortina con una invitación nominal.
Alejandra Requesen y su guía, Victoria Ibáñez, también estarán en el eslalon gigante en la categoría de discapacidad visual. Y completa la participación española María Martín, en la modalidad de pie.
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 12 de marzo, en directo
-
9:30
Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez ya pueden presumir de ser olímpicas. La esquiadora y su guía han completado una buena primera manga en el eslalon gigante.
AHORA, EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“¿Buen debut en la primera manga del eslalon gigante de Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez— Teledeporte (@teledeporte) March 12, 2026
¿Ahora, EN DIRECTO, en teledeporte y @rtveplay https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/X480Kr266D“
-
9:07
- YA EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“¿Día grande para el esquí alpino @Paralimpicos— Teledeporte (@teledeporte) March 12, 2026
Hoy tenemos hasta cinco deportistas en liza: @AudreyPascual_ , Iriade Rodríguez, Alejandra Requesen y Victoria Ibáñez, y María Martín
¿¿ @PacoGrandeTVE y @MiguelinGalindo
¿EN DIRECTO https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/VyMePfee2l“
-
8:55
Alejandra Requesen y su guía, Victoria Ibáñez, también estarán en el eslalon gigante en la categoría de discapacidad visual. Y completa la participación española María Martín, en la modalidad de pie.
-
8:50
Bienvenidos a la narración de una jornada que apunta a histórica para el deportes paralímpico español. Audrey Pascual vuelve a luchar por una nueva medalla, la que puede ser su cuarta, tercera de oro, en estos Juegos de Milano Cortina 2026.
Será en el eslalon gigante, una de sus especialidades. También participará en la misma categoría de sentada la jovéncísima Iriade Rodríguez, que llega a Milano Cortina con una invitación nominal en lo que será su debut en unos Juegos con tan solo 17 años.