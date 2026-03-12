Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual busca su tercer oro

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la sexta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.

Este jueves será el día que más depostistas paralímpicos españoles participen, hasta cinco esquiadoras, todas en el esalon gigante, pero en diferentes categorías.

Audrey Pascual, la gran favorita a medalla, lo intentará desde la 9:00 horas en el eslalon gigante, donde buscará su cuarta medalla, la que podría ser la tercera de oro.

En la misma categoría de senatada, participará la debutante paralímpica de solo 17 años Iriade Rodríguez, que llega a Milano Cortina con una invitación nominal.

Alejandra Requesen y su guía, Victoria Ibáñez, también estarán en el eslalon gigante en la categoría de discapacidad visual. Y completa la participación española María Martín, en la modalidad de pie.