La esquiadora rusa Varvara Voronchikhina ha sido la más rápida en el Supergigante paralímpico de los JJPP Milano Cortina 2026 y con su triunfo ha hecho sonar de nuevo el himno de Rusia en unos Juegos, cosa que no sucedía desde 2014 por las sanciones tras el ataque ruso a Ucrania, que les obligaban a competir sin la bandera de su país.

Es la segunda medalla que suma Voronchikhina después del bronce que se colgó en el Descenso el sábado. La rusa terminó por delante de la francesa Aurélie Richard y de la sueca Ebba Aarsjoe en supergigante.