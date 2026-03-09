La rusa Voronchikhina gana el Supergigante paralímpico y suena por primera vez el himno de Rusia en unos Juegos desde 2014
- Los deportistas rusos no podían competir bajo la bandera de su país hasta estos JJ.PP. de Milano Cortina
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
RTVE.es
La esquiadora rusa Varvara Voronchikhina ha sido la más rápida en el Supergigante paralímpico de los JJPP Milano Cortina 2026 y con su triunfo ha hecho sonar de nuevo el himno de Rusia en unos Juegos, cosa que no sucedía desde 2014 por las sanciones tras el ataque ruso a Ucrania, que les obligaban a competir sin la bandera de su país.
Es la segunda medalla que suma Voronchikhina después del bronce que se colgó en el Descenso el sábado. La rusa terminó por delante de la francesa Aurélie Richard y de la sueca Ebba Aarsjoe en supergigante.