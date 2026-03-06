Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La misma tendrá lugar este viernes a partir de las 20:00 horas peninsulares en el recinto Arena di Verona.

La Ceremonia aspira a convertirse en un hito histórico que trascienda lo deportivo. Tendrá como escenario el majestuoso Verona Arena, un anfiteatro romano que fue concebido como unión entre la herencia clásica italiana y la innovación contemporánea. Bajo la dirección artística de Alfredo Accatino y la producción de Filmmaster, el evento se concibe como un tributo a la resiliencia y la pasión. Más allá del espectáculo visual, la ceremonia busca ser un motor de cambio social. La narrativa central girará en torno a valores como la solidaridad, el respeto y la superación de barreras. Al utilizar un monumento tan icónico como el Arena de Verona, la organización pretende enviar un mensaje de la belleza y el talento italiano al servicio de una sociedad más equitativa, celebrando la capacidad humana para derribar prejuicios a través del arte y el deporte.

Un elemento técnico y artístico fundamental será el pebetero, diseñado por Marco Balich en colaboración con Lida Castelli y Paolo Fantin. Esta estructura es un reto de ingeniería que tiene como inspiración los nudos geométricos de Leonardo da Vinci, simbolizando la armonía entre naturaleza e ingenio humano. Está fabricado en aluminio aeronáutico, cuenta con 1.440 componentes y 244 puntos de articulación que le permiten expandirse de 3,1 a 4,5 metros de diámetro, imitando el ciclo de renovación de la vida y el sol. La llama utiliza efectos escénicos de bajo impacto ambiental, sin residuos materiales y con mínimas emisiones de humo, indican los organizadores. El ritual se retoma desde que se apagó el pebetero el pasado 22 de febrero, para iluminar a partir de este viernes el camino de los atletas paralímpicos hasta la clausura el domingo 15 de marzo. Este diálogo constante entre las sedes y los pebeteros refuerza la idea de unidad territorial y continuidad, una "instantánea de belleza" diseñada para inspirar a las futuras generaciones sobre el poder transformador del espíritu paralímpico.

España desfilará con cinco atletas con la gran esperanza de medalla como abanderada, la joven esquiadora Audrey Pascual, que ha destacado en la temporada previa a los juegos, liderando el circuito internacional y ganando globos de cristal en descenso, Super-G y eslalon gigante. Los otros cuatro deportistas son Javier Marcos, María Martín Granizo, Emilio Redondo e Higinio Rivero.