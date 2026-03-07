Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos de vida" y negocia ya con La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido en Miami, Florida, a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast, en una cumbre destinada a reforzar el liderazgo de Washington en la región.

Con Venezuela en pleno proceso de transición dirigido a distancia por la Casa Blanca, el próximo objetivo es el régimen de Cuba, que según Trump, "caerá muy pronto". Trump ha asegurado este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirma que está negociando con La Habana. Para ello ha elegido al secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano.

El mandatario ha señalado que muchos cubanos en Estados Unidos le han pedido que se haga cargo de Cuba y él les ha prometido que lo hará: "Me ocuparé de Cuba".

Al mismo tiempo, Trump ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La cita, concebida para presentar una iniciativa bautizada como el 'Escudo de las Américas', ha tenido lugar en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario que también acogerá a finales de año la Cumbre del G20.

En su discurso, Trump ha anunciado la creación de una nueva alianza militar con la que "eliminar los carteles" de la droga en el mundo occidental.