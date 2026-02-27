Trump plantea la posibilidad de optar por una "toma de control amistosa" de Cuba
- La tensión entre ambos países creció tras un enfrentamiento en las costas de la isla que dejó cuatro muertos
- El presidente estadounidense insiste con que ya se conversa con el Gobierno de Díaz-Canel para llegar a un acuerdo
Donald Trump ha afirmado este viernes que Estados Unidos podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio del delicado escenario diplomático que viven ambos países por el bloqueo energético impuesto por Washington y el enfrentamiento a tiros el pasado miércoles de los tripulantes de una embarcación procedente de Florida con la guardia fronteriza cubana, que dejó cuatro muertos.
"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba. Podríamos terminar con una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años", ha declarado a la prensa el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Y ha dicho que el secretario de Estado, Marco Rubio, está abordando el asunto a "muy alto nivel".
El mandatario ha agregado que Cuba está en "serios problemas" y que su EE.UU. podría hacer algo "muy positivo" para los ciudadanos cubanos en el exilio y los que todavía residen en el país. "Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo", ha expresado.
"Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda", ha remarcado.
Cuatro muertos en las costas de Cuba
Este jueves, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que, aunque su país "no agrede ni amenaza", se defenderá "con determinación y firmeza" frente a "cualquier agresión terrorista y mercenaria" que pretenda afectar su "soberanía y estabilidad nacional", después de que en la víspera cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. murieran en un tiroteo con la Policía cubana en aguas territoriales de la isla. El régimen cubano aseguró que la intención de sus ocupantes era realizar una "infiltración" en el país "con fines terroristas", y EE.UU. avisó ese día de que responderá "en consecuencia" cuando se tengan todos los detalles sobre el operativo.
Según informó el miércoles el Ministerio del Interior cubano, los diez ocupantes de la lancha interceptada eran cubanos residentes en los Estados Unidos. Al menos uno de los fallecidos y uno de los seis heridos en el buque eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.
El Ejecutivo cubano afirmó que pidió a EE.UU. contribuir al esclarecimiento del incidente, e indicó que las autoridades estadounidenses mostraron "disposición a cooperar". El diario The New York Times publicó que la embarcación atacada no integraba ninguna flotilla policial estadounidense.
El suceso elevó la tensión con Washington, que en los últimos dos meses ha reforzado las presiones a la isla con un mayor bloqueo energético y amenazas arancelarias a los países que pretendan vender petróleo a la isla. Sin embargo, el pasado miércoles, mismo día del incidente, el Gobierno estadounidense relajó el bloqueo petrolero y autorizó la reexportación de crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.
Cuba niega las conversaciones
Ya la semana pasada, Trump desveló que Rubio estaba "hablando con Cuba" sobre un "acuerdo" y consideró "no necesaria" una operación militar como la de Venezuela.
Sin embargo, y al menos públicamente, el Gobierno de Díaz-Canel ha negado hasta ahora que se esté dando algún tipo de conversación al respecto, más allá de los contactos habituales por temas migratorios. A principios de febrero, el mandatario cubano aseguró que el Ejecutivo estaba dispuesto a entablar un diálogo con EE.UU., pero "sin presiones, sin precondicionamientos, en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía".
Ese mismo día, el presidente de la isla anunció un plan por "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EE.UU. "Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció.
Las relaciones entre La Habana y Washington, marcadas desde hace décadas por el embargo impuesto por EE. UU., entraron en un nuevo delicado momento tras el ataque militar de EE.UU. a Venezuela del 3 de enero pasado, en el que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, e inició una suerte de tutelaje del país caribeño, con la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina.
De esa manera, Venezuela, país petrolero, dejó de hacer los envíos regulares de crudo a Cuba que sostenían la maltrecha economía de la isla, que arrastra años de una grave crisis y escasez de alimentos, medicinas y combustible.
captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos en la administración
venezolana Caracas, su mayor proveedor ha dejado de enviar petróleo a Cuba
agravando su crisis económica
Es una crisis que emerge de muchas formas.
Apagones constantes
no hay gasolina para el transporte, incluso para repostar el combustible de
los aviones en una isla
muy dependiente del turismo.
La gasolina particular también está racionada y las colas..
son eternas y las compañías estatales han tenido que reducir sus días
laborables
Bueno, en definitiva, una
límite. Hoy analizamos esta situación y los
situación
escenarios que sobrevuelan la isla con Ana Vos, nuestra compañera de RTVE.
Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes
Y lo primero que vamos a hacer es intentar establecer conexión en directo
con Cuba.
Es algo que está siendo muy complicado por
los apagones. Vamos a intentarlo.
Juan Antonio Palop, Delegado en Cuba de la Agencia EFE.
Muy buenas tardes
Cuéntanos cuál es la situación en las calles, en los hogares y cómo está
afectando este agravamiento de la crisis económica por
la falta de petróleo hola buenas tardes aquí la situación es tremendamente
complicada
Las consecuencias del asedio petrolero de Estados Unidos...
...son cada vez más brutales y evidentes.
Hay personas que están cocinando con leña y carbón...
...por falta de electricidad.
Los hospitales están trabajando en servicios mínimos..
y ni siquiera los camiones de la basura están trabajando.
Y las montañas de desperdicio se acumulan
ya en las calles de La Habana.
Esa es la situación que estamos viviendo aquí a nivel económico.
La actividad está casi paralizada
como comentabas las aerolíneas de canadá y rusia han anunciado ya que
dejan de volar a Cuba y esto es un golpe
muy serio para el sector turístico.
También la minera canadiense Sherry ha dicho que por falta de combustible
no puede seguir trabajando en el país momentáneamente.
No se sabe hasta cuándo.
En general,
muchas empresas internacionales están preguntándose si pueden seguir operando
en el país con estas dificultades
esta crisis además llega en un momento de gran debilidad para Cuba porque
estábamos en la
peor crisis en décadas.
Solo, para que os hagáis una idea, solo en los últimos cinco años el producto
interior de este país ha caído un 15% y la población ha caído un 20%.
Así
están las cosas aquí en La Habana.
Juan Antonio, vamos a aprovecharte.
Cuéntanos cuál es el mensaje y cuál es el plan desde
el gobierno cubano para salir de esta crisis.
Desde el gobierno cubano lo que han hecho es
poner en marcha un plan de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo
del exterior, pero esto
es muy complicado. Cuba produce alrededor de un tercio del
petróleo que necesita
para sus necesidades energéticas mínimas.
exterior?
El resto venía hasta ahora principalmente de Venezuela y ahora
de la resistencia, un clásico de la revolución cubana, pero que en estos
momentos
llega a una población exhausta después de años de crisis y bastante
desencantada
en lo político además el gobierno cubano también está pidiendo está
diciendo que
está dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero primero diciendo que tiene
que ser en términos de igualdad y respeto mutuo
y después delimitando un poco el campo del que se puede hablar.
Dice que no puede haber reformas políticas ni
se puede hablar de reformas económicas ni tampoco de la liberación de presos
con lo que no queda mucho margen de maniobra ellos
dicen que están dispuestos a hablar, pero a la vez niegan que hasta ahora
haya habido contactos
Lo contrario que ha dicho en varias ocasiones ya en las últimas semanas el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Pues muchas gracias Juan Antonio por esta conexión en directo desde La
Habana.
Vamos a ver qué da de sí porque seguro que seguimos en contacto.
Gracias. Muchas gracias.
Ana, ¿qué escenarios se abren ahora?
y el escenario Venezuela es un escenario factible para Cuba?
Bueno, de momento el escenario es
el que estamos viendo, ¿no?
Es la presión vía el estrangulamiento
económico, es decir, a ese embargo o bloqueo, como lo llaman en Cuba, que
los Estados
Unidos lleva aplicando en distintos grados desde hace más de 60 años,
a ese embargo barra bloqueo se le suma ahora esta presión, el cortarles
el grifo del petróleo con todo lo que eso tiene, producir electricidad,
el transporte, un montón de cosas.
¿Es posible el
escenario Venezuela?
Es decir, que cambien las cosas pero no del
todo. Quitar algunos elementos del gobierno,
en el caso de Venezuela fue el presidente
Nicolás Maduro, pero seguir y establecer relaciones y algunos cambios
democráticos con la que era la vicepresidenta, Delsi Rodríguez
en Cuba?
Y bueno, una información que acaba de dar un medio de Estados Unidos, Axios,
según este medio, según Axios, un medio..
estadounidense, Marco Rubio y su equipo están hablando
con un nieto de Raúl Castro, hermano
de Fidel y a quien consideran que sigue siendo quien mueve los hilos del poder
en Cuba y quien tiene los contactos con el ejército e influencias
sobre el ejército cubano, que están hablando con un nieto de Raúl Castro,
al que conocen como
Raulito Castro. El perfil de este nieto sería joven,
41,
años, y que ya ha superado la fase revolución,
la fase desencantado del comunismo y estaría dispuesto
a hablar. Eso, insisto, es una información
exclusiva de última hora de un medio
estadounidense. No sabemos si es verdad o es mentira.
En cualquier caso, lo que sí puedo decir..
es que probablemente si esas negociaciones se establecen va a ser
más difícil que
en Venezuela por una razón, el enfrentamiento entre cubanos castristas
y el gobierno cubano y el exilio cubano en Miami..
en Florida, es un enfrentamiento mucho más profundo y mucho más
visceral y que pesa mucho más de lo que pesaba el enfrentamiento con Venezuela
Movimientos importantes de confirmarse esta información que nos compartías
aquí, pero lo cierto es que los objetivos
de Trump en Cuba son todavía inciertos.
El responsable de Exteriores de Estados Unidos dice que quiere ver
un cambio en el país, en un país que para Trump es ya un estado fallido
I think we would love to see the regime there change.
We would like to that doesn't mean that we're going to make a change, but we
No
would love to see a change.
There's no doubt about the fact that it would be a great benefit to the United
States.
Cuba is right now a failed nation.
We're talking to Cuba right now and Marco Rubio talking to Cuba
se ocultó tras la captura de Maduro que Cuba estaba en la
agenda. Ya cuando el gobierno Trump empezó a
bombardear barcos a los que acusaba
de transportar droga de ser narcoterroristas ya cuando empezó
esa presión sobre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás
Maduro, ya
se vio que en la mente del estratega de esa política, que es Marco Rubio, el
responsable
de exteriores, que es un responsable de exteriores que vemos ausente
en las negociaciones de Oriente Próximo, ausente en las negociaciones
Próximo,
para el futuro de Ucrania,
Latinoamérica,
el apoyo económico y de combustible de Venezuela, lo siguiente será..
caer a Cuba porque no podrá aguantar.
Y Cuba, para Marco Rubio, es..
central porque es un interés político él quiere ser presidente
de los eeuu lo intentó en el 2016 y para ello necesita el apoyo de florida
y para eso necesita el apoyo del lobby cubano que mencionaba antes.
Es una
cuestión ideológica contra el comunismo y además es una cuestión personal.
Él
es hijo de exiliados cubanos con lo cual si detrás de Venezuela el gobierno
Trump y Marco Rubio en particular esperan que caiga Cuba
como consecuencia. De momento, el presente pasa por el
estrangulamiento económico, lo apuntaba Ana.
Durante años, los envíos
venezolanos alcanzaron su punto máximo en los 100.000 barriles de petróleo
diarios
Esa es precisamente la cantidad que necesita la isla en total para un
consumo reducido de los
que 40.000 provienen de la producción nacional.
Antes del cambio de régimen en Venezuela, este país le suministraba..
unos 35.000 de Venezuela y otros 20.000 venían de México y aún así no
alcanzó para evitar apagones.
Y así que además ahora, Ana, no solo se ha cortado el grifo de
Venezuela, sino que hay sanciones y hay amenazas.
Efectivamente, en un decreto del 29 de enero, que el
entró en vigor el 30 de enero, Donald Trump anunció que..
subiría más los aranceles, que presionaría a base de subir los
aranceles,
a todos aquellos que directa o indirectamente, es decir, a través de
países terceros,
le suministraran petróleo o derivados del petróleo a Cuba.
Y la razón
es que dio en ese documento es que considera Estados Unidos, el gobierno
de Trump,
que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional
de los Estados Unidos porque
se ha alineado, dice el decreto, con países hostiles y cita a Rusia, a China
e Irán
y porque acoge en su suelo a terroristas y menciona a Hamas y
Hezbollah y que además..
dice ese decreto de Trump que desestabiliza la región con migración.
Con lo cual,
eso pretende que esos países que pueden sustituir o
aliviar la carencia de Venezuela se lo piensen dos veces por temor
a esa subida de aranceles por parte de Estados Unidos
En este escenario de absoluta necesidad, el salvavida de los cubanos
pasa ahora mismo por México.
Nos vamos en directo a su capital
José Antonio Guardiola, ¿de qué forma está respondiendo y asistiendo México a
la isla?
Bueno, México es uno de los salvavidas de Cuba,
pero no el principal, porque en realidad lo que necesita Cuba es
petróleo y parece que el único país dispuesto a
entregarle petróleo es Rusia.
Desde hace aproximadamente un mes, cuando
llegaron las amenazas de aranceles de Donald Trump, se ha suspendido toda la
entrega de petróleo que, digamos, estaba
establecida en dos vías.
Por un lado los contratos comerciales que tenía Pemex, que es la principal
petrolera mexicana,
con Cuba, es decir, contratos en los que se establecía un precio para un
determinado número de
dólares para cada barril...
...y luego también entregas que eran digamos a fondo perdido..
Desde hace un mes lo que hay son buques de guerra que están llegando a Cuba
con ayuda alimentaria, sobre todo leche en polvo y también medicinas.
Hay que tener en cuenta
que esta ayuda parte del gobierno de México, pero también de la población,
porque se han establecido..
varios puntos de entrega de alimentos en todo el país.
Hay que tener en cuenta que México es
un país clave, un aliado clave para Cuba desde el principio de la
revolución, desde 1960
De hecho, salvo en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006,
todos los presidentes mexicanos, independientemente de su ideología, han
mantenido muy buena
relaciones con los sucesivos presidentes cubanos, como Fidel Castro,
Raúl Castro o Miguel Díaz Canel
De hecho, hace solo unos momentos, la presidenta Claudia Seinbaum se ha
ofrecido para,
mediar en esas posibles conversaciones, negociaciones entre Estados Unidos y
Cuba. Y todo esto, José Antonio, haciendo
auténticos equilibrios políticos con Estados Unidos,
desde México, a quien llevan más de un año tratando de apaciguar con paciencia
y diplomacia
Sí, la verdad es que aquí llevan un año haciendo
equilibrios para sortear las amenazas de donald Trump y encima un gobierno
mexicano que es
especialmente orgulloso y que nunca va a reconocer sometimiento a las amenazas
que vienen del
vecino del norte. Desde que llegó Trump o incluso antes
del 20 de enero del 2025,
las amenazas de imposición de aranceles tenían que ver con el tráfico de
fentanilo, con las
caravanas de migrantes, también con la relación comercial con China.
Y a todas esas ha
respondido Sheinbaum con apaciguamiento, pero al final, digamos,
dando la razón a Estados Unidos
Pero en este caso, en las relaciones con Cuba es diferente porque la
presidenta Claudia Sinbaun sí
ha dejado claro que no está de acuerdo con el bloqueo a Cuba y que en
cualquier caso
si lo hace es simplemente por no perjudicar a la economía a la economía
mexicana
que hay que tener en cuenta que el 85% de las exportaciones de México van a
Estados Unidos, por no
perjudicar a la economía mexicana y en consecuencia no perjudicar también a
cierto..
las familias mexicanas
está en una turné buscando ayuda y esta semana, a principios de semana, estuvo
aquí en España
Efectivamente, España el ministro Álvarez le prometió ayuda humanitaria
en el marco de Naciones Unidas y hoy, como decías, está en Moscú para verse,
ya se ha visto,
con el ministro de Exteriores Lavrov y también con el presidente Putin.
Lo decía José Antonio
Guardiola ahora, sin Venezuela, sin México, le queda Rusia.
Pero Rusia
está lejos. Es complicado logísticamente hacer
llegar cargueros y más teniendo en cuenta el bloqueo
naval que se puede encontrar de los Estados Unidos.
Y Rusia no es que
esté en la misma situación que México, pero también está en una situación
difícil
Cuba, que ha tenido desde los tiempos de la revolución con la Unión
Soviética, evidentemente la Unión Soviética,
subvencionó Cuba. Cuba sobrevivió gracias a la Unión
Soviética, se hundió la Unión
Soviética y el Poloque del Este y entonces vino ese eufemísticamente
llamado periodo
especial, que fue la gran crisis previa a esta, y en Cuba empiezan a decir que
esta
es peor de lo que fueron los años 90
Bueno, para Rusia, que ya no es comunista, el vínculo con Cuba y el
interés porque Cuba no caiga, por así decirlo, en manos
de los Estados Unidos, no es tanto económico ni ideológico, porque no
va de comunismo, es una cuestión de geoestrategia y de símbolos.
Es decir,
Rusia, la Rusia de Putin, sigue pretendiendo ser una potencia
internacional,
ser un actor importante en un mundo multipolar y para eso necesita esa
pieza
ahí en el Caribe, esa pieza tan cerca de los Estados Unidos.
Y en ese sentido
lo perdería. Entonces, según cuenta la prensa rusa,
se están barajando formas de ayudar a Cuba, pero al mismo tiempo tampoco se
quieren confrontar mucho con Estados Unidos.
Y eso lo vemos en los planes de paz para Ucrania
que propone Donald Trump, porque tanto Trump como Putin confían en que
pronto Rusia y Estados Unidos vuelvan a tener relaciones comerciales, vuelvan a
tener
negocios y saquen partido de esos negocios conjuntos.
Es
decir, que también está en una situación haciendo equilibrios
Por último, que la relación con Cuba se ha mantenido porque, entre otras cosas,
Cuba ha mandado o ha habido cubanos, militares
cubanos, que se han apuntado a ir a luchar contra Ucrania
Con lo cual, hay mucha relación histórica, geoestratégica, retórica..
pero al mismo tiempo también está el interés a un futuro a medio plazo de
restablecer
relaciones y beneficiarse mucho económicamente de esas relaciones
restablecidas con
Washington. Una más por cerrar, derrocar el régimen
comunista de Cuba es un objetivo
muy viejo de los diferentes presidentes de Estados Unidos.
Bueno, desde el triunfo de la revolución y
sobre todo desde que el régimen de Castro se alió con la Unión
Soviética en plena Guerra Fría
Desde 1960 llevamos 66 años prácticamente del bloqueo,
o embargo, de un montón de medidas, pero han pasado 13
presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta..
ahora y de momento Cuba sigue.
¿Sigue al límite, al borde del
colapso, así lo hemos analizado.
Gracias, una tarde más, Ana.
Muy buenas tardes
Supuestas reuniones de cargos estadounidenses con el nieto de Raúl Castro
Según el diario Miami Herald, miembros del equipo de Marco Rubio mantuvieron el miércoles pasado un encuentro secreto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo. Es el nieto del expresidente Raúl Castro, de quien sería el guardaespaldas más cercano. También es sobrino del jefe de la Inteligencia y la Contrainteligencia de Cuba, Alejandro Castro. No ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno ni en el Partido Comunista de la isla.
El Departamento de Estado habría aprovechado la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves , en la que participó Rubio, para propiciar el encuentro, en el que se desconoce si estuvo el secretario de Estado. El diario de Miami dice que "múltiples fuentes con conocimiento de la reunión, que pidieron el anonimato", señalaron que la reunión tuvo lugar en un hotel cercano a donde se llevó a cabo la cita de líderes caribeños.
El foco de las discusiones, dijeron algunas fuentes al Miami Herald, fue la posibilidad de "aliviar lentamente las sanciones estadounidenses a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla 'mes a mes'". Asimismo, un diplomático dijo a esa misma publicación que, en conversaciones privadas, Rubio remarcó que "las conversaciones con el gobierno cubano estaban muy avanzadas y que no querían hacer nada que prolongara el régimen" y "parecía estar bastante seguro de que estaban cerca de llegar a un acuerdo".