Trump plantea la posibilidad de optar por una "toma de control amistosa" de Cuba

captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos en la administración

venezolana Caracas, su mayor proveedor ha dejado de enviar petróleo a Cuba

agravando su crisis económica

Es una crisis que emerge de muchas formas.

Apagones constantes

no hay gasolina para el transporte, incluso para repostar el combustible de

los aviones en una isla

muy dependiente del turismo.

La gasolina particular también está racionada y las colas..

son eternas y las compañías estatales han tenido que reducir sus días

laborables

Bueno, en definitiva, una

límite. Hoy analizamos esta situación y los

situación

escenarios que sobrevuelan la isla con Ana Vos, nuestra compañera de RTVE.

Muy buenas tardes, Ana.

Buenas tardes

Y lo primero que vamos a hacer es intentar establecer conexión en directo

con Cuba.

Es algo que está siendo muy complicado por

los apagones. Vamos a intentarlo.

Juan Antonio Palop, Delegado en Cuba de la Agencia EFE.

Muy buenas tardes

Cuéntanos cuál es la situación en las calles, en los hogares y cómo está

afectando este agravamiento de la crisis económica por

la falta de petróleo hola buenas tardes aquí la situación es tremendamente

complicada

Las consecuencias del asedio petrolero de Estados Unidos...

...son cada vez más brutales y evidentes.

Hay personas que están cocinando con leña y carbón...

...por falta de electricidad.

Los hospitales están trabajando en servicios mínimos..

y ni siquiera los camiones de la basura están trabajando.

Y las montañas de desperdicio se acumulan

ya en las calles de La Habana.

Esa es la situación que estamos viviendo aquí a nivel económico.

La actividad está casi paralizada

como comentabas las aerolíneas de canadá y rusia han anunciado ya que

dejan de volar a Cuba y esto es un golpe

muy serio para el sector turístico.

También la minera canadiense Sherry ha dicho que por falta de combustible

no puede seguir trabajando en el país momentáneamente.

No se sabe hasta cuándo.

En general,

muchas empresas internacionales están preguntándose si pueden seguir operando

en el país con estas dificultades

esta crisis además llega en un momento de gran debilidad para Cuba porque

estábamos en la

peor crisis en décadas.

Solo, para que os hagáis una idea, solo en los últimos cinco años el producto

interior de este país ha caído un 15% y la población ha caído un 20%.

Así

están las cosas aquí en La Habana.

Juan Antonio, vamos a aprovecharte.

Cuéntanos cuál es el mensaje y cuál es el plan desde

el gobierno cubano para salir de esta crisis.

Desde el gobierno cubano lo que han hecho es

poner en marcha un plan de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo

del exterior, pero esto

es muy complicado. Cuba produce alrededor de un tercio del

petróleo que necesita

para sus necesidades energéticas mínimas.

exterior?

El resto venía hasta ahora principalmente de Venezuela y ahora

de la resistencia, un clásico de la revolución cubana, pero que en estos

momentos

llega a una población exhausta después de años de crisis y bastante

desencantada

en lo político además el gobierno cubano también está pidiendo está

diciendo que

está dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero primero diciendo que tiene

que ser en términos de igualdad y respeto mutuo

y después delimitando un poco el campo del que se puede hablar.

Dice que no puede haber reformas políticas ni

se puede hablar de reformas económicas ni tampoco de la liberación de presos

con lo que no queda mucho margen de maniobra ellos

dicen que están dispuestos a hablar, pero a la vez niegan que hasta ahora

haya habido contactos

Lo contrario que ha dicho en varias ocasiones ya en las últimas semanas el

presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Pues muchas gracias Juan Antonio por esta conexión en directo desde La

Habana.

Vamos a ver qué da de sí porque seguro que seguimos en contacto.

Gracias. Muchas gracias.

Ana, ¿qué escenarios se abren ahora?

y el escenario Venezuela es un escenario factible para Cuba?

Bueno, de momento el escenario es

el que estamos viendo, ¿no?

Es la presión vía el estrangulamiento

económico, es decir, a ese embargo o bloqueo, como lo llaman en Cuba, que

los Estados

Unidos lleva aplicando en distintos grados desde hace más de 60 años,

a ese embargo barra bloqueo se le suma ahora esta presión, el cortarles

el grifo del petróleo con todo lo que eso tiene, producir electricidad,

el transporte, un montón de cosas.

¿Es posible el

escenario Venezuela?

Es decir, que cambien las cosas pero no del

todo. Quitar algunos elementos del gobierno,

en el caso de Venezuela fue el presidente

Nicolás Maduro, pero seguir y establecer relaciones y algunos cambios

democráticos con la que era la vicepresidenta, Delsi Rodríguez

en Cuba?

Y bueno, una información que acaba de dar un medio de Estados Unidos, Axios,

según este medio, según Axios, un medio..

estadounidense, Marco Rubio y su equipo están hablando

con un nieto de Raúl Castro, hermano

de Fidel y a quien consideran que sigue siendo quien mueve los hilos del poder

en Cuba y quien tiene los contactos con el ejército e influencias

sobre el ejército cubano, que están hablando con un nieto de Raúl Castro,

al que conocen como

Raulito Castro. El perfil de este nieto sería joven,

41,

años, y que ya ha superado la fase revolución,

la fase desencantado del comunismo y estaría dispuesto

a hablar. Eso, insisto, es una información

exclusiva de última hora de un medio

estadounidense. No sabemos si es verdad o es mentira.

En cualquier caso, lo que sí puedo decir..

es que probablemente si esas negociaciones se establecen va a ser

más difícil que

en Venezuela por una razón, el enfrentamiento entre cubanos castristas

y el gobierno cubano y el exilio cubano en Miami..

en Florida, es un enfrentamiento mucho más profundo y mucho más

visceral y que pesa mucho más de lo que pesaba el enfrentamiento con Venezuela

Movimientos importantes de confirmarse esta información que nos compartías

aquí, pero lo cierto es que los objetivos

de Trump en Cuba son todavía inciertos.

El responsable de Exteriores de Estados Unidos dice que quiere ver

un cambio en el país, en un país que para Trump es ya un estado fallido

I think we would love to see the regime there change.

We would like to that doesn't mean that we're going to make a change, but we

No

would love to see a change.

There's no doubt about the fact that it would be a great benefit to the United

States.

Cuba is right now a failed nation.

We're talking to Cuba right now and Marco Rubio talking to Cuba

se ocultó tras la captura de Maduro que Cuba estaba en la

agenda. Ya cuando el gobierno Trump empezó a

bombardear barcos a los que acusaba

de transportar droga de ser narcoterroristas ya cuando empezó

esa presión sobre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás

Maduro, ya

se vio que en la mente del estratega de esa política, que es Marco Rubio, el

responsable

de exteriores, que es un responsable de exteriores que vemos ausente

en las negociaciones de Oriente Próximo, ausente en las negociaciones

Próximo,

para el futuro de Ucrania,

Latinoamérica,

el apoyo económico y de combustible de Venezuela, lo siguiente será..

caer a Cuba porque no podrá aguantar.

Y Cuba, para Marco Rubio, es..

central porque es un interés político él quiere ser presidente

de los eeuu lo intentó en el 2016 y para ello necesita el apoyo de florida

y para eso necesita el apoyo del lobby cubano que mencionaba antes.

Es una

cuestión ideológica contra el comunismo y además es una cuestión personal.

Él

es hijo de exiliados cubanos con lo cual si detrás de Venezuela el gobierno

Trump y Marco Rubio en particular esperan que caiga Cuba

como consecuencia. De momento, el presente pasa por el

estrangulamiento económico, lo apuntaba Ana.

Durante años, los envíos

venezolanos alcanzaron su punto máximo en los 100.000 barriles de petróleo

diarios

Esa es precisamente la cantidad que necesita la isla en total para un

consumo reducido de los

que 40.000 provienen de la producción nacional.

Antes del cambio de régimen en Venezuela, este país le suministraba..

unos 35.000 de Venezuela y otros 20.000 venían de México y aún así no

alcanzó para evitar apagones.

Y así que además ahora, Ana, no solo se ha cortado el grifo de

Venezuela, sino que hay sanciones y hay amenazas.

Efectivamente, en un decreto del 29 de enero, que el

entró en vigor el 30 de enero, Donald Trump anunció que..

subiría más los aranceles, que presionaría a base de subir los

aranceles,

a todos aquellos que directa o indirectamente, es decir, a través de

países terceros,

le suministraran petróleo o derivados del petróleo a Cuba.

Y la razón

es que dio en ese documento es que considera Estados Unidos, el gobierno

de Trump,

que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional

de los Estados Unidos porque

se ha alineado, dice el decreto, con países hostiles y cita a Rusia, a China

e Irán

y porque acoge en su suelo a terroristas y menciona a Hamas y

Hezbollah y que además..

dice ese decreto de Trump que desestabiliza la región con migración.

Con lo cual,

eso pretende que esos países que pueden sustituir o

aliviar la carencia de Venezuela se lo piensen dos veces por temor

a esa subida de aranceles por parte de Estados Unidos

En este escenario de absoluta necesidad, el salvavida de los cubanos

pasa ahora mismo por México.

Nos vamos en directo a su capital

José Antonio Guardiola, ¿de qué forma está respondiendo y asistiendo México a

la isla?

Bueno, México es uno de los salvavidas de Cuba,

pero no el principal, porque en realidad lo que necesita Cuba es

petróleo y parece que el único país dispuesto a

entregarle petróleo es Rusia.

Desde hace aproximadamente un mes, cuando

llegaron las amenazas de aranceles de Donald Trump, se ha suspendido toda la

entrega de petróleo que, digamos, estaba

establecida en dos vías.

Por un lado los contratos comerciales que tenía Pemex, que es la principal

petrolera mexicana,

con Cuba, es decir, contratos en los que se establecía un precio para un

determinado número de

dólares para cada barril...

...y luego también entregas que eran digamos a fondo perdido..

Desde hace un mes lo que hay son buques de guerra que están llegando a Cuba

con ayuda alimentaria, sobre todo leche en polvo y también medicinas.

Hay que tener en cuenta

que esta ayuda parte del gobierno de México, pero también de la población,

porque se han establecido..

varios puntos de entrega de alimentos en todo el país.

Hay que tener en cuenta que México es

un país clave, un aliado clave para Cuba desde el principio de la

revolución, desde 1960

De hecho, salvo en el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006,

todos los presidentes mexicanos, independientemente de su ideología, han

mantenido muy buena

relaciones con los sucesivos presidentes cubanos, como Fidel Castro,

Raúl Castro o Miguel Díaz Canel

De hecho, hace solo unos momentos, la presidenta Claudia Seinbaum se ha

ofrecido para,

mediar en esas posibles conversaciones, negociaciones entre Estados Unidos y

Cuba. Y todo esto, José Antonio, haciendo

auténticos equilibrios políticos con Estados Unidos,

desde México, a quien llevan más de un año tratando de apaciguar con paciencia

y diplomacia

Sí, la verdad es que aquí llevan un año haciendo

equilibrios para sortear las amenazas de donald Trump y encima un gobierno

mexicano que es

especialmente orgulloso y que nunca va a reconocer sometimiento a las amenazas

que vienen del

vecino del norte. Desde que llegó Trump o incluso antes

del 20 de enero del 2025,

las amenazas de imposición de aranceles tenían que ver con el tráfico de

fentanilo, con las

caravanas de migrantes, también con la relación comercial con China.

Y a todas esas ha

respondido Sheinbaum con apaciguamiento, pero al final, digamos,

dando la razón a Estados Unidos

Pero en este caso, en las relaciones con Cuba es diferente porque la

presidenta Claudia Sinbaun sí

ha dejado claro que no está de acuerdo con el bloqueo a Cuba y que en

cualquier caso

si lo hace es simplemente por no perjudicar a la economía a la economía

mexicana

que hay que tener en cuenta que el 85% de las exportaciones de México van a

Estados Unidos, por no

perjudicar a la economía mexicana y en consecuencia no perjudicar también a

cierto..

las familias mexicanas

está en una turné buscando ayuda y esta semana, a principios de semana, estuvo

aquí en España

Efectivamente, España el ministro Álvarez le prometió ayuda humanitaria

en el marco de Naciones Unidas y hoy, como decías, está en Moscú para verse,

ya se ha visto,

con el ministro de Exteriores Lavrov y también con el presidente Putin.

Lo decía José Antonio

Guardiola ahora, sin Venezuela, sin México, le queda Rusia.

Pero Rusia

está lejos. Es complicado logísticamente hacer

llegar cargueros y más teniendo en cuenta el bloqueo

naval que se puede encontrar de los Estados Unidos.

Y Rusia no es que

esté en la misma situación que México, pero también está en una situación

difícil

Cuba, que ha tenido desde los tiempos de la revolución con la Unión

Soviética, evidentemente la Unión Soviética,

subvencionó Cuba. Cuba sobrevivió gracias a la Unión

Soviética, se hundió la Unión

Soviética y el Poloque del Este y entonces vino ese eufemísticamente

llamado periodo

especial, que fue la gran crisis previa a esta, y en Cuba empiezan a decir que

esta

es peor de lo que fueron los años 90

Bueno, para Rusia, que ya no es comunista, el vínculo con Cuba y el

interés porque Cuba no caiga, por así decirlo, en manos

de los Estados Unidos, no es tanto económico ni ideológico, porque no

va de comunismo, es una cuestión de geoestrategia y de símbolos.

Es decir,

Rusia, la Rusia de Putin, sigue pretendiendo ser una potencia

internacional,

ser un actor importante en un mundo multipolar y para eso necesita esa

pieza

ahí en el Caribe, esa pieza tan cerca de los Estados Unidos.

Y en ese sentido

lo perdería. Entonces, según cuenta la prensa rusa,

se están barajando formas de ayudar a Cuba, pero al mismo tiempo tampoco se

quieren confrontar mucho con Estados Unidos.

Y eso lo vemos en los planes de paz para Ucrania

que propone Donald Trump, porque tanto Trump como Putin confían en que

pronto Rusia y Estados Unidos vuelvan a tener relaciones comerciales, vuelvan a

tener

negocios y saquen partido de esos negocios conjuntos.

Es

decir, que también está en una situación haciendo equilibrios

Por último, que la relación con Cuba se ha mantenido porque, entre otras cosas,

Cuba ha mandado o ha habido cubanos, militares

cubanos, que se han apuntado a ir a luchar contra Ucrania

Con lo cual, hay mucha relación histórica, geoestratégica, retórica..

pero al mismo tiempo también está el interés a un futuro a medio plazo de

restablecer

relaciones y beneficiarse mucho económicamente de esas relaciones

restablecidas con

Washington. Una más por cerrar, derrocar el régimen

comunista de Cuba es un objetivo

muy viejo de los diferentes presidentes de Estados Unidos.

Bueno, desde el triunfo de la revolución y

sobre todo desde que el régimen de Castro se alió con la Unión

Soviética en plena Guerra Fría

Desde 1960 llevamos 66 años prácticamente del bloqueo,

o embargo, de un montón de medidas, pero han pasado 13

presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta..

ahora y de momento Cuba sigue.

¿Sigue al límite, al borde del

colapso, así lo hemos analizado.

Gracias, una tarde más, Ana.

Muy buenas tardes