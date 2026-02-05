Díaz-Canel asegura que Cuba está dispuesta a un diálogo con EE.UU. en condiciones de igualdad y "sin presiones"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado este jueves que su Gobierno está dispuesto a entablar un diálogo con Estados Unidos, pero "sin presiones, sin precondicionamientos, en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía". Sin embargo, el presidente no ha llegado a confirmar si esas conversaciones se están llevando a cabo como han publicado algunos medios.

Según Díaz-Canel, ese diálogo con Estados Unidos puede producirse sobre "cualquier tema", con el objetivo de construir "una relación entre vecinos civilizada" y de "beneficio mutuo". El mandatario ha vertido estas declaraciones en una inusual rueda de prensa en la que ha respondido a preguntas tanto de la prensa oficial como de medios extranjeros, en medio de las tensiones con la administración Trump, que la semana pasada declaró a Cuba una "amenaza extraordinaria" para su seguridad nacional y anunció aranceles a los países que le suministren petróleo.

Entre los asuntos que ha dicho que el Ejecutivo cubano se mostraría dispuesto a abordar con EE.UU están, entre otros, los temas migratorios, de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, medioambientales o la colaboración científica.

Con todo, el mandatario ha anunciado que el país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” por la creciente agresividad de EE.UU. en la región. “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, ha sentenciado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por EE.UU., el pasado 3 de enero, el gobierno de Donald Trump acabó con el suministro de petróleo de ese país a Cuba, que desde principios de los 2000 recibía crudo a precios favorables de Venezuela, en base a una alianza estratégica entre el chavismo y la revolución cubana. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. En los últimos días, se han empezado a sentir en la isla las consecuencias de la escasez de combustible, con un aumento de los apagones y largas colas para repostar en las gasolineras.

"Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles" Sobre el desabastecimiento de petrolero, Díaz-Canel ha asegurado que su Gobierno prepara un plan por "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EE.UU. "Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", ha reconocido el presidente. Díaz Canel ha señalado que debido a una "persecución energética y financiera" es preciso que el Gobierno cubano y sus aliados hagan "un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear" las medidas de EE.UU. No obstante, ha rechazado la "teoría del colapso" de la isla y ha abogado por una "articulación antifascista" internacional contra el Gobierno de EE.UU. Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000. "Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país. Es un derecho que tenemos y estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo abastecimiento de combustible", ha indicado Díaz-Canel, que ha revelado que el país ha paralizado toda su producción energética con motores de diésel y fueloil por la presión estadounidense y su bloqueo petrolero. Y ha añadido: "Tengan la garantía de que el partido, el Gobierno, las instituciones que tienen que ver con las decisiones energéticas están trabajando en función de que se afecte menos a nuestra población y país y nuestra economía, en condiciones difíciles, porque hay un bloqueo energético por parte de Estados Unidos". Aunque ha reconocido que hay "mucho miedo e impacto psicológico" en armadores, navieras y países que pueden suministrar combustible a la isla. 01.32 min Cuba, el nuevo anhelo de Trump "Vamos a medidas que, aunque no van a ser permanentes, tendrán que ver en cada momento con qué disponibilidad de combustible estemos. Serán medidas que van a demandar esfuerzo", ha reconocido, y ha sido tajante: "Si no nos sacrificamos y resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos a rendir?. La opción de la rendición no es la opción de Cuba, hay mucho que defender. Hay muchos cubanos y cubanas dignas que dieron la vida por la independencia de nuestro país". Y ha puesto como ejemplo los 32 soldados cubanos que murieron en el ataque de EE.UU a Caracas para capturar a Maduro. Entre otras consideraciones, ha dicho que hay que promover el ahorro -"es mucho lo que se puede ahorrar", ha remarcado-, y aprender a vivir usando las fuentes de energía propias del país mientras se incrementan las capacidades de almacenamiento. Cuba sufre su quinto apagón nacional en menos de dos años y deja sin luz a nueve millones de habitantes