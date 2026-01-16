Cuba advierte a EE.UU. de que está abierta al "diálogo", pero con "respeto" y sin "coerción"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dicho este viernes a Estados Unidos de que su país está dispuesto al "diálogo", pero en "igualdad" y con "respeto", y ha agregado que no habrá entendimiento posible ni negociación con "coerción", en medio de las advertencias lanzadas por Donald Trump a la isla desde que lanzó un ataque militar en Venezuela que se saldó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.

"No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", ha señalado Díaz-Canel en su discurso en el acto de homenaje a los 32 cubanos que murieron en la operación militar lanzada por Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, que se saldó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa.

El gobernante ha recalcado que es "importante" que Washington entienda que Cuba "siempre" estará dispuesta "al diálogo y al mejoramiento de las relaciones entre los dos países". "Pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Así ha sido por más de seis décadas. La historia ahora no será diferente", ha afirmado.

Venezuela era el principal aliado político y primer socio comercial de Cuba, país al que el Gobierno de Maduro hacía regulares envíos de barriles de petróleo vitales para la maltrecha economía de la isla.

Los féretros que contienen los restos de los oficiales cubanos que murieron durante la operación estadounidense en Venezuela, expuestos este jueves en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en La Habana. AP Photo/Jorge Luis Banos

Reaparición de Raúl Castro El acto de este viernes, una "Tribuna Antiimperialista" celebrada ante la Embajada estadounidense en Caracas, encabezada por altos cargos del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC), se produce después de que en la víspera llegaran al aeropuerto internacional José Martí de La Habana los 32 féretros con los restos de los militares cubanos muertos en Venezuela. Allí se pudo ver a familiares de los fallecidos y a autoridades cubanas, entre ellas el propio Díaz-Canel y al expresidente Raúl Castro, de 94 años, y cuya presencia es poco habitual desde que dejó la presidencia. Seguidamente y bajo una intensa lluvia, miles de cubanos presenciaron el recorrido de las cajas mortuorias en vehículos militares hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), entre aplausos y banderitas. Este viernes es la segunda y última jornada de homenajes. Una caravana transporta este jueves por las calles de La Habana urnas con los restos de oficiales cubanos asesinados durante la operación estadounidense en Venezuela que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro Ernesto Mastrascusa Ernesto Mastrascusa/Pool photo via AP

Amenazas de Trump El pasado domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos "antes de que sea demasiado tarde" bajo la advertencia de que la isla dejará de recibir petróleo y dinero. "No habrá más petróleo o dinero camino de Cuba. CERO", escribió en su red social Truth. "Cuba ha vivido, durante muchos años, gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. Como contraprestación, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" para los últimos dos dictadores venezolanos, ¡PERO NUNCA MÁS! La mayoría de esos cubanos MURIERON en los ataques estadounidenses de la pasada semana", agregó, y añadió que Venezuela tiene ahora a EE.UU. para protegerlos. Y fue más allá al reconocer que le "parece bien" que su secretario de Estado, Marco Rubio, de orígenes cubanos, pueda ser presidente de Cuba. "¡Suena bien para mí!", enfatizó. Trump sugiere a Cuba que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde": "No habrá más petróleo"

Cuba se defendería "Cuba no amenaza ni desafía", ha asegurado este viernes Díaz-Canel, y ha avisado de que, de ser Cuba agredida como lo fue Venezuela, la isla se defendería. El presidente ha hablado ante miles de personas congregadas en la "Tribuna Antiimperialista", aunque esta vez sin la presencia de Raúl Castro. "Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a las que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad, África y hasta Caracas en este siglo XXI", ha sentenciado. Y se ha mostrado tajante: "No van a intimidarnos". 01.12 min Cuba mira con recelo hacia Venezuela pendiente de cuál será el siguiente plan de Trump A su juicio, el ataque contra Venezuela, que según Caracas dejó al menos un centenar de muertos, entre ellos los 32 cubanos que ejercían labores de seguridad en el entorno de Maduro, ha abierto "la puerta a una nueva era de barbarie, despojo y neofascismo". El presidente cubano ha reconocido que lo ocurrido en el país petrolero golpeó "duro" al Ejecutivo cubano y que fueron "horas muy amargas" de "indignación e impotencia". . En su opinión, la clave ante las amenazas del país del norte es evitar las divisiones internas: "La unidad es el arma más poderosa". El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (C), participa este viernes en La Habana en la protesta "Antiimperialista" frente a la Embajada de Estados Unidos contra la incursión estadounidense en Venezuela, donde 32 soldados cubanos perdieron la vida YAMIL LAGE / POOL / AFP