Trump sugiere a Cuba que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde": "No habrá más petróleo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos "antes de que sea demasiado tarde" bajo la advertencia de que la isla dejará de recibir petróleo y dinero.

"No habrá más petróleo o dinero camino de Cuba. CERO", ha escrito el mandatario en su red social Truth.

"Cuba ha vivido, durante muchos años, gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. Como contraprestación, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" para los últimos dos dictadores venezolanos, ¡PERO NUNCA MÁS! La mayoría de esos cubanos MURIERON en los ataques estadounidenses de la pasada semana", ha escrito Trump, que ha añadido que Venezuela tiene ahora a EE.UU. para protegerlos.

"Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país", ha respondido el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una publicación en X, en la cual ha añadido que la isla "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo".

El pasado viernes, Rodríguez participó en un acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares cubanos.