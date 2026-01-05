Cuba confirma la muerte de 32 militares de la isla en la operación de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno de Cuba ha informado de que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante el ataque realizado por Estados Unidos contra el país suramericano el sábado en el que se capturó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", ha publicado en sus redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Y ha explicado que los militares "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país".

Díaz-Canel ha dicho compartir el "dolor e indignación" con el pueblo cubano y especialmente con "los seres queridos" de los "valerosos compañeros". "Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento", concluye su mensaje.

El mandatario cubano ha anunciado además dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana de este lunes. Las banderas ondearán a media asta y se suspenderán la mayor parte de los actos públicos.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.