La Venezuela que viene después de Maduro: ¿transición democrática o reconfiguración del poder?

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos este sábado parecía anunciar el fin del chavismo en Venezuela. Sin embargo, en una comparecencia desconcertante y atípicamente reveladora, el presidente estadounidense Donald Trump dejó vía libre a que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez suceda en el poder al líder chavista, siempre que respete sus intereses en el país caribeño: principalmente el petróleo.

El republicano llegó a señalar que ella "está esencialmente dispuesta a llevar a cabo lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo".

Trump habló de su intención de dirigir Venezuela "con paz, de manera justa y con dinero para todos" hasta que haya "una transición adecuada", pero no habló de 'democracia'. Quedan muchas dudas sobre en qué se traducirá. El asunto en el que fue más conciso fue en su proyecto de recuperar las infraestructuras petroleras para que haya un "mercado fluido" de compraventa con Estados Unidos.

Es el aspecto en el que coinciden los expertos. El escritor peruano y profesor en la Universidad Loyola Andalucía, Fernando Iwasaki, destaca a RTVE Noticias que "ni los propios invasores, en este caso Trump y su Gobierno, tienen idea de qué es lo que pueden hacer" y lo único que ha dicho con certeza es que "ahí van a entrar empresas petroleras norteamericanas que van a empezar a ganar dinero".

De hecho, el investigador del CIDOB, Mariano Aguirre, llega a hablar en el Canal 24 horas de, en un supuesto más estrafalario, la implantación de "un Gobierno de empresas petroleras": "EE.UU. siempre que tiene un impulso militar, llega sin una política para el día después", remarca Aguirre, que alerta que "hay peligro de caos".

"Sabían cómo iba a ser la operación. Él mismo se ha congratulado de lo bien que lo han hecho, pero a partir de ahí, han dejado al país decapitado", enfatiza Iwasaki. Entonces, ¿cuáles son las opciones?

Supuesto 1: el chavismo sigue en el poder En el primer día post Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha establecido que Delcy Rodríguez asuma el cargo como primera mujer presidenta en la historia de Venezuela. Tanto ella como la cúpula, los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, así como las Fuerzas Armadas, han expresado que siguen considerando presidente a Maduro y que el puesto de Rodríguez es por sustitución. "Presidenta encargada", lo denominan. Esto deja en el poder al Gobierno chavista y puede que sea el plan de Trump: "Estados Unidos, si quiere mandar en Venezuela como Trump ha dado a entender, necesita una arquitectura de gobierno que ejecute el poder sobre el terreno", explica Mario Fernando Pérez Melero, director del think tank Inteligencia Geopolítica a RTVE Noticias. "La realidad es que solo hay dos vías: o lo establece por la fuerza, opción a día de hoy prácticamente imposible, o, como parece que es lo que está pasando, se va a usar la arquitectura de poder actual, a través de la presidencia de Delcy Rodríguez", añade Pérez. "Las estructuras de poder se mantienen, pero ahora las decisiones van a venir desde Washington", resalta el experto. Feijóo hace un llamamiento a avanzar hacia la plena libertad en Venezuela: "El futuro no es Delcy" En esa misma línea, el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Andrés Dockendorff, enfatiza a RTVE Noticias que "una cosa es sacar a Maduro, pero eso no implica que el régimen haya colapsado". Lo que sí parece que cambia es que en estos momentos el chavismo "está condicionado a lo que establezca Trump, porque la amenaza de intervenir con una operación de extracción como la que hizo, es una amenaza ahora muy creíble", señala Dockendorff. Tal y como ha advertido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, principal cerebro de la operación a nivel político, Pérez vaticina que "se juzgará a Delcy Rodríguez en función de sus acciones y de cómo lleve Venezuela". De hecho, en una entrevista este domingo con The Atlantic, Trump, que ya amenazó con realizar un segundo ataque aún de mayor alcance, ha asegurado que la presidenta interina "tendrá que pagar un precio mayor que Maduro si no hace las cosas bien". Considera que será más fácil negociar con ella que con Maduro. 01.40 min Día 1 en Venezuela sin Maduro en el poder

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo La permanencia del chavismo en el poder, aunque pueda ser teledirigido por EE.UU. a través de Rodríguez, supondría una decepción para millones de venezolanos que salieron a las calles de medio mundo para celebrar la captura del dictador. "Un proceso antidemocrático siempre va a ser una caja de Pandora, si mantiene a la señora Delcy Rodríguez, entonces solo no ha sido una intervención de una potencia extranjera para llevarse a un individuo acusado de un delito", no un cambio de régimen, argumenta Iwasaki, que va más allá: "Mantener a la presidenta y apoyarla desde el extranjero para que los negocios petroleros de las multinacionales americanas vayan bien no va a tener mucho recorrido. Ni los mismos venezolanos lo aceptarían". Aunque el pueblo y la diáspora venezolana quedara a disgusto con esta decisión, esto no sería determinante para Trump. "A la Administración estadounidense le interesa poco ahora mismo la calidad democrática de Venezuela, incluso quien ostente el poder", porque según Pérez, "es una cuestión de petróleo de forma transversal", apoderarse de un mercado que China le estaba arrebatando. 01.36 min Trump defiende los beneficios económicos para EE.UU. de la intervención en Venezuela No obstante, el director de Inteligencia Geopolítica avisa que quizá "Estados Unidos no ha calibrado muy bien el rechazo que va a generar entre la comunidad venezolana, en la diáspora e incluso entre los propios habitantes de Venezuela", porque, argumenta, "hemos visto mismamente en la Puerta del Sol o en Caracas gente celebrándolo pensando que el mal, el régimen chavista de Maduro, estaba en sus últimas horas. Y no va a ser así". Iwasaki le da una vuelta de tuerca más y hasta especula con la posibilidad de que sea un regalo envenenado para Delcy: "No descartemos que las menciones a Rodríguez por parte de Donald Trump sean también una estrategia para desacreditarla dentro del núcleo duro del chavismo superviviente en este momento", sobre todo en una tesitura dentro de Venezuela en la que "la convicción de que Maduro fue entregado es absoluta". "Si fue Delcy o no, no lo sabemos, pero su nombre ha salido y puede ser otra forma de descalificarla", añade el escritor peruano.

Supuesto 2: la oposición accede al Gobierno Si la presidencia provisional de Rodríguez, junto al Gobierno de la cúpula chavista, cayera por su propio peso o por disidencias con Trump, ahí se abriría la ventana para la oposición. Mientras tanto, "las posibilidades de que la oposición acceda al Gobierno son muy limitadas", augura Pérez. "Es natural que la oposición acabe accediendo al Gobierno, porque Estados Unidos no va a perpetuar el chavismo o a alimentarlo, ya que teóricamente colisiona con los principios de la democracia estadounidense", analiza, pero "tampoco va a atacar al chavismo", reconoce. Sin embargo, el propio chavismo, cree Pérez, es consciente de que "se encuentra en una situación de transición" y probablemente, durante los próximos años, "se irá incorporando progresivamente a determinadas figuras de la oposición para que el cambio no sea demasiado contrastivo". El ataque a Venezuela por parte de EE.UU. y la captura de Maduro, en imágenes Por su parte, pese al desprecio hacia ella mostrado por el presidente estadounidense en su comparecencia de Mar-a-Lago, Iwasaki cree que Marina Corina Machado "sí es capaz de conseguir el apoyo de los venezolanos del exterior y del interior de Venezuela". Aprovecharía un teórico descontento para "crear un movimiento que lleve a Donald Trump a recapacitar sobre lo que ha dicho". Trump señaló que Machado "es una mujer muy agradable, pero que no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", algo que para el profesor de la Universidad Loyola "no es una verdad irrefutable", al considerarla "una rabieta por ser la persona que él cree que le arrebató el Premio Nobel de la Paz". Aunque la oposición siga sin poder optar a la gobernanza del país, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, Susanne Gratius, cree, según explica a RTVE Noticias, que tampoco hubiera quedado muy bien que Machado o Edmundo González accedieran al poder después de "una invasión u operación militar ilegítima". Trump cuestiona la capacidad de Machado para gobernar Venezuela: "No tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país" Ebbaba Hameida

Supuesto 3: elecciones democráticas Chavistas u opositores al mando, ¿cuándo podrán votar los venezolanos por su futuro? Para que pudiera ser lo antes posible, Iwasaki considera que la potestad recae en las Fuerzas Armadas, porque según él, "en Venezuela el poder real lo tiene el Ejército". "Si en este momento existiera por parte del Ejército venezolano una, digamos, ambición o por lo menos un ideal de garantizar ese proceso, podría ocurrir que se forme una Junta de Gobierno que permita el regreso de la oposición en el exilio, que le ofrezca a los partidarios de Maduro la posibilidad de presentarse, de concurrir a esas elecciones, pero ya no controlarlas y, si la señora Delcy Rodríguez quisiera verdaderamente demostrar que el chavismo puede recuperar el poder, tendría que dimitir y presentarse como candidata en un proceso libre". "Creo que sería la única forma de poder sacar del tablero a los Estados Unidos", apunta el profesor, que a su vez recuerda que "hasta donde sabemos, ese ejército lo controla Diosdado Cabello, alguien que fue el rival de Maduro y que a su vez no se lleva bien con los hermanos Rodríguez", Delcy y Jorge Rodríguez. La Fuerza Armada de Venezuela afirma que parte del equipo de Maduro fue asesinado "a sangre fría" Para Dockendorff, las capacidades del Ejército están muy deterioradas después de lo visto durante la operación estadounidense, y pronostica que "en las próximas semanas se va a producir un proceso incierto y triste, en el que probablemente Rubio presione para una transición en el mediano plazo, seis meses o un año, hacia celebrar elecciones de alguna forma de nuevo". En concreto, el profesor de la Universidad de Chile resalta que este periodo que se abre desde hoy sirve para "darle tiempo a las élites militares o a las élites del chavismo que van a quedar dentro del país de ver cómo se acomodan y qué garantías o seguridades personales respecto a su integridad física van a tener". "Culminará en unas elecciones supervisadas, evidentemente por Estados Unidos y quizá otras potencias" y es muy probable que para las próximas décadas "Venezuela siempre quede ligada a la órbita estadounidense", agrega por su parte Pérez.