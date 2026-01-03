La oposición antichavista tras la captura de Maduro por EE.UU.: "Estamos preparados para tomar el poder"

"Aún no podemos hablar", aseguraron en varias ocasiones fuentes cercanas a los líderes de la oposición venezolanos, a RTVE.es. La reacción de la oposición a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses en una operación militar llevada a cabo esta madrugada, se ha hecho esperar durante horas. "Venezolanos, llegó la hora de la libertad", ha escrito María Corina Machado, en la red social X. Hasta las 16:30 no ha publicado un comunicado con la respuesta de la oposición liderada por la Premio Nobel de la Paz y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Optaron por la cautela desde que Donald Trump atacara a gran escala este sábado a Caracas y los Estados de La Guaira, Miranda y Aragua, y, anunciara la captura Maduro.

"Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación", ha compartido González Urrutia el mismo comunicado de Machado. "Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando", ha asegurado la líder de la oposición celebrando la salida del líder chavista.

"Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", ha dicho la líder venezolana en el comunicado en el que pide la movilización de todos los ciudadanos dentro y fuera del país. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", ha dicho Machado, quien ha sido elegida el pasado mes de diciembre, ganadora del premio Nobel de la Paz en octubre. Se trata de una de las figuras más incómodas para el chavismo y abandonó el territorio venezolano hace unas semanas para estar presente para recoger el galardón en Oslo. La dirigente llevaba 14 años sin salir del país y se había ocultado durante más de un año por motivos de seguridad.

Maduro responderá por sus "atroces" crímenes Además, la Nobel de la Paz ha celebrado que Maduro responderá por sus "atroces" crímenes y que EE.UU. ha "cumplido la promesa de hacer valer la ley" ante la negativa de Maduro a "aceptar una salida negociada". Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos, según ha confirmado la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi. La fiscal ha escrito en la red social X que el presidente venezolano "pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses". "En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente (Donald) Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", ha añadido. La rebelión, la "única opción" para la oposición en Venezuela tras la toma de posesión de Maduro LAURA GÓMEZ DÍAZ En estos momentos, Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, está siendo trasladado a Nueva York en un barco estadounidense, para ser juzgados, según ha afirmado Trump en declaraciones a la cadena de televisión Fox, antes de la rueda de prensa que tiene previsto dar a las 17.00 hora peninsular española. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país que supuestamente se encuentra en Rusia, ha reclamado esta mañana "pruebas de vida" de Maduro y afirma desconocer su paradero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, junto con otros hombres fuertes del chavismo, permanecen en Caracas. Después de la ruptura del silencio por parte de Machado, las reacciones de los líderes de la oposición no se han hecho esperar. "Se acaba la impunidad. La justicia importa. Viene la democracia", ha asegurado el líder Juan Guaidó, quien fue diputado nacional por el estado Vargas y dirigente del partido Voluntad Popular. El 5 de enero de 2019 fue designado como presidente del parlamento venezolano. ““ En un escenario de salida forzada de Maduro, la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia tendría el reto de liderar una transición hacia la democracia, apoyado por el reconocimiento de diversos países, incluyendo la administración de Donald Trump en EE. UU., entre otros. Sin embargo, esta vía se antoja difícil, puesto que está en el exilio. Por el momento, María Corina Machado, cuya figura está marcada por la inhabilitación política, ha reiterado que tiene que ser González Urrutia es "legítimo Presidente de Venezuela".