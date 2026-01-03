Venezuela despliega el ejército para la "defensa integral de la nación" frente al ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira y ha ordenado el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación". Horas después de los ataques, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado que fuerzas estadounidenses han capturado a Nicolás Maduro y a su esposa.

"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", ha señalado el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

La Administración de Maduro también ha declarado el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto, ha anunciado el despliegue militar y policial. Se trata de una situación similar al estado de sitio, lo que le da amplios poderes al Gobierno de Venezuela.

La resistencia militar de Caracas reside especialmente en las milicias bolivarianas y en los civiles armados que se han estado movilizando en las últimas semanas, así como en los servicios de Inteligencia, que están muy conectados con los de Cuba.

Las fuerzas militares entre ambos países son desiguales: solo el Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, que pertenece a EE.UU. y que está atracado frente a aguas del país caribeño, tiene más aviones de última generación que toda la aviación de Venezuela.

Sin embargo, toda esa potencia de ataque podría no ser suficiente. Miguel Ángel Ballesteros, que entre 2018 y 2023 fue director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, aseguraba en TVE que Estados Unidos no va "a poner bota sobre el terreno, pero, si la pusiera, estaríamos hablando de un conflicto asimétrico".

"Violación de la Carta de la ONU" Este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", ha añadido el Gobierno al alertar que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas". ““ Además, ha asegurado que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno también presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) "exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".