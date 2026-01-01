Estados Unidos lanza un ataque contra otras dos supuestas narcolanchas que deja cinco muertos

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha destruido dos nuevas narcolanchas en un ataque que ha dejado cinco muertos y que es el segundo de este tipo en solo dos días, en medio de la escalada de tensiones con el Gobierno de Venezuela por el enorme despliegue militar estadounidense frente a sus costas. Los bombardeos a embarcaciones de este tipo dejan ya más de 110 fallecidos desde septiembre.

Según ha informado este jueves el Comando Sur estadounidense en un mensaje en la red social X, este último ataque se produjo el 31 de diciembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, aunque no se detalla la zona en la que se produjo el bombardeo.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucrados en actividades de narcotráfico. En total, cinco narco-terroristas fueron abatidos durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo", especifica el mensaje.

El vídeo dura apenas 21 segundos y muestra el bombardeo sobre ambas lanchas.

El último bombardeo estadounidense a embarcaciones que supuestamente transportan droga se produjo el martes pasado, cuando se atacaron tres lanchas y se mató al menos a dos de sus ocupantes en el Pacífico Oriental.

Más de 30 buques destruidos Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha destruido más de una treintena de buques en ataques aéreos llevados a cabo en aguas internacionales, cerca de las costas de Venezuela pero también de Colombia, sin revelar la identidad de las personas que han muerto en los ataques ni la cantidad de droga que presuntamente transportaban. Un operativo militar inédito -que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo- que ha sido bautizado como 'Lanza del Sur' bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que está elevando cada vez más las tensiones con Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, es considerado por Washington el líder del Cartel de los Soles, designado como terrorista por la Administración Trump. El pasado lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que EE.UU. atacó una zona portuaria venezolana, lo que sería la primera ofensiva terrestre en el país caribeño tras semanas amenazando con que "pronto" comenzarían esos ataques dentro de su territorio. Además, el mandatario republicano desveló que habló recientemente con Nicolás Maduro. "pero no hemos sacado nada de esa conversación", aclaró. La semana pasada, Trump ya había advertido a su homólogo de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga. Y consideró que sería “inteligente” si el líder chavista elige abandonar el poder. La presión estadounidense incluye el bloqueo a petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas. Maduro niega todas las acusaciones e insiste con que esta operación solo busca un cambio de régimen para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo. Hora América Hora América - Trump confirma el primer ataque de EE.UU. a Venezuela - 30/12/2025 Escuchar audio