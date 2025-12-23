Trump afirma que sería "inteligente" por parte de Maduro si eligiese abandonar el poder
- El presidente de EE.UU ha advertido a su homólogo venezolano que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga
- Nicolás Maduro ha respondido a Trump diciéndole que le "iría mejor con el mundo" si "atendiese los temas" de su país
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que sería “inteligente” si Nicolás Maduro eligiese abandonar el poder en Venezuela. En una rueda de prensa celebrada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, el líder estadounidense también ha advertido a su homólogo venezolano que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.
En respuesta a una pregunta sobre sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump ha respondido que “probablemente sí”, pero que no podía asegurarlo porque “eso depende de él [de Maduro]”.
Estas declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. Este domingo, Estados Unidos ha afirmado que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas.
El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.
Respuesta venezolana
Venezuela ha rechazado los señalamientos de narcotráfico y además denuncia como "piratería" que Estados Unidos haya confiscado, en los últimos días, dos buques que transportaban crudo.
En un acto de este lunes transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro ha dicho que a Donald Trump le "iría mejor con el mundo" si "atendiese los temas" de su país y criticó que dedique el "70 %" de su discurso a Venezuela. "Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países", ha esgrimo el líder chavista.
En el ámbito legislativo, el Parlamento de Venezuela ha aprobado este lunes, en primera discusión, una ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente al "bloqueo" de EE.UU. contra los buques petroleros sancionados. Una norma que incluye castigos de hasta 20 de años de cárcel para quienes apoyen estos actos considerados por Caracas como "piratería".
"Su objeto principal es garantizar las libertades de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales ratificados por Venezuela", ha explicado el diputado Giuseppe Alessandrello tras presentar la propuesta que ha sido aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). El legislador ha defendido que la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.