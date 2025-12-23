Trump afirma que sería "inteligente" por parte de Maduro si eligiese abandonar el poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que sería “inteligente” si Nicolás Maduro eligiese abandonar el poder en Venezuela. En una rueda de prensa celebrada en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, el líder estadounidense también ha advertido a su homólogo venezolano que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

En respuesta a una pregunta sobre sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump ha respondido que “probablemente sí”, pero que no podía asegurarlo porque “eso depende de él [de Maduro]”.

Estas declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. Este domingo, Estados Unidos ha afirmado que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.