EE.UU. intercepta un nuevo buque cerca de Venezuela, el tercero desde el bloqueo anunciado por Trump

La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta el petrolero Bella-1 en aguas internacionales cerca de Venezuela, en lo que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país caribeño.

El Bella-1 se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. De bandera panameña, el buque está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán.

En su orden de sanciones, el Tesoro de EE.UU. asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní. El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de Bloomberg, en el momento de la intervención.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero Centuries durante la noche del sábado a este domingo.

