Estados Unidos ataca al ISIS en Siria como respuesta a la muerte de tres compatriotas en una emboscada

El ejército estadounidense lanzó el viernes ataques aéreos contra varios objetivos del Estado Islámico en Siria, informó el New York Times citando a un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Posteriormente, el Secretario de Guerra Pete Hegseth lo ha confirmado en una publicación en la red social X:

"Hoy, las fuerzas estadounidenses han iniciado la OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE en Siria para eliminar combatientes del ISIS, infraestructuras y depósitos de armas, en respuesta directa al ataque contra tropas estadounidenses ocurrido el 13 de diciembre en Palmira, Siria.

Esto no es el inicio de una guerra: es una declaración de venganza. Los Estados Unidos de América, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudarán ni cejarán en la defensa de nuestro pueblo.

Tal y como dijimos inmediatamente después del ataque salvaje, si atacáis a estadounidenses —en cualquier parte del mundo— pasaréis el resto de vuestra breve y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos os buscará, os encontrará y os matará sin piedad.

Hoy hemos cazado y hemos matado a nuestros enemigos. A muchos de ellos. Y continuaremos".

En su publicación el Secretario de Guerra hace referencia a la emboscada perpetrada por un tirador solitario de Estado Islámico en Siria en el que murieron dos militares y un interprete civil estadounidense. Según detalló el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales en Palmira. "Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región", indicó.

Ya en su momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al conocer la muerte de los tres estadounidenses, anunció: "Habrá represalias severas". El ataque de ayer viernes y el contenido del mensaje en X del Secretario de Guerra confirma que dichas represalias ya se han producido.

Por su parte, Siria, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha reiterado su compromiso de combatir al Estado Islámico y de intensificar las operaciones militares contra el grupo tras los ataques estadounidenses.