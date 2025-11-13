Las víctimas españolas del atentado de Bataclán recuerdan los atentados 10 años después: "Ni olvido ni perdono"

Este jueves se cumplen diez años de los atentados yihadistas en París que dejaron 130 muertos y más de 400 heridos, el mayor de la historia de Francia. El escenario de los ataques fueron la sala de conciertos Bataclán, el Estadio de Francia y varias terrazas abarrotadas de gente. Entre los presentes había españoles, y uno de ellos Juan Alberto González Garrido, cayó muerto.

Su madre, Cristina Garrido, asiste al homenaje de este jueves en la capital francesa. En Las mañanas de RNE ha transmitido sus sentimientos de "pena y vacío" en esta jornada. "Que se rememoren los disparos y los ruidos en la sala Bataclán me encoge aún más el corazón", ha reconocido.

El trauma persigue también a los supervivientes. David, uno de las personas que se encontraba en la sala de conciertos, y que fue usado como escudo humano por los terroristas, intenta superarlo una década después. "Sentía que la sangre me seguía a todas partes. Hoy, sigo luchando como víctima, pero también como ser humano".

01.30 min Atentado Bataclán: los supervivientes recuerdan los atentados en Francia hace 10 años

Cristina Garrido: "Nos hemos sentido más respaldados por el Gobierno francés" Juan Alberto González Garrido, de 29 años, era ingeniero de energía nuclear y fue una de las 90 víctimas mortales en Bataclán. Su madre ha asegurado que no perdona a los terroristas, pese a que alguno haya mostrado arrepentimiento. "Ni olvido ni los perdono, somos adultos y saben que lo que hicieron está mal, matar indiscriminadamente sin ninguna razón. No merecen ningún perdón, lo hicieron a conciencia", ha dicho en RNE. El único condenado vivo ha pedido reunirse con las víctimas para pedirles perdón, un hecho que según Garrido no tiene sentido 10 años después: "El momento de hablar era el juicio, ahora eso no me sirve". La madre de Juan Alberto ha denunciado también el abandono de la administración central española. "Nos hemos sentido más respaldados por el Gobierno francés", ha asegurado, y ha criticado que la reparación se base en una indemnización económica, pero que no haya habido un acto de memoria en España. "Somos la piedra en el zapato de la Administración", ha apostillado. 11.30 min Cristina Garrido: "No sé por qué tuvieron que cometer esos atentados" Cristina ha admitido que es "muy difícil" seguir adelante tras el asesinato de Juan Alberto, pero que su forma de ha sido tener presente a su hijo y "hablando de él en presente" cada día.