Directo | Homenaje a las víctimas de Bataclán, Saint-Denis y las terrazas de París diez años después de los atentados

A las 11.30 de la mañana han dado comienzo los actos en recuerdo de los atentados que hace diez años sacudieron el corazón de Francia. La noche del 13 de noviembre de 2015 tres células terroristas atacaron la sala de conciertos Bataclán, el Estadio de Francia y varias terrazas de bares y restaurantes abarrotadas de gente. Un total de 132 personas perdieron la vida y casi 400 resultaron heridas.

El homenaje, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y representantes de las tres principales asociaciones de víctimas, ha arrancado en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis (en las afueras de París), donde fue asesinada la primera de ellas: Manuel Dias, un portugués de 63 años que había acudido al Stade de France para disfrutar de un amistoso entre Alemania y Francia.

Durante el primer tiempo los terroristas hicieron detonar los explosivos que llevaban adheridos al cuerpo en las inmediaciones del campo, los asistentes confundieron los estruendos con fuegos artificiales y el partido continuó. Para entonces, un civil ya había asesinado, aunque los servicios de inteligencia sí tuvieron tiempo de sacar del estadio al entonces presidente François Hollande.

"Diez años después, quisiera saber por qué, quisiera entender, quisiera que cesaran estos ataques, pero lamentablemente, somos impotentes. No podemos aceptar estos actos reiterados, este odio hacia nuestro país y nuestra gente", ha afirmado la hija de Manuel Dias en el primer acto de homenaje del día.

Recorrido solemne por las calles de la tragedia Posteriormente, Macron e Hidalgo han hecho parte del recorrido por las calles en las que un segundo comando de otros tres terroristas abrió fuego con fusiles de asalto contra personas en las terrazas de cinco bares y restaurantes de los distritos X y XI de París. Allí el programa de la tarde ha incluido ceremonias ante las placas con los nombres de los fallecidos en Le Petit Cambodge y Le Carillon (12:30 horas), La Bonne Bière (13:00 horas), Le Comptoir Voltaire (13:30 horas) y La Belle Équipe (13:50 horas). Así, los representantes políticos, junto con los presidentes de dos de las asociaciones de víctimas, 13onze15 y Vida por París, han acudido, minutos antes de las 14.30, frente a la placa conmemorativa levantada en los muros del bar La Belle Equipe. Con anterioridad el presidente francés ha escrito un mensaje publicado en redes sociales: "10 años. El dolor permanece. En fraternidad, por las vidas truncadas, los heridos, las familias y los seres queridos, Francia recuerda". Asimismo, cerca de las 15.30 de la tarde, el mandatario llegaba junto a su esposa hasta la puerta de la sala Bataclán, donde tras escuchar los nombres de los allí fallecidos han mantenido un minuto de silencio. La sala fue el escenario de la masacre más mortífera de aquella noche del 13 de noviembre de 2015. Un tercer comando formado por tres yihadistas irrumpió disparando a los asistentes a un concierto de rock. 90 personas fueron asesinadas. Francia acababa de sufrir en su territorio el atentado más letal desde la Segunda Guerra Mundial. Los actos de homenaje de la mañana, así como los de mediodía, han sido retransmitidos en directo tanto por las televisiones TF1, France 2 y la radio France Inter como por las pantallas gigantes que el ayuntamiento ha instalado en la emblemática Plaza de la República. Bataclán, París, 13 noviembre de 2015: la noche que cambiaría a Europa para siempre Ana Garralda