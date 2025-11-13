Bataclán, París, 13 noviembre de 2015: la noche que cambiaría a Europa para siempre

El viernes 13 de noviembre de 2015 París dejó de ser la ciudad de la luz para convertirse en el escenario del terror. Aquella noche tres comandos armados atacaron la sala de conciertos Bataclán, el Estadio de Francia y varias terrazas abarrotadas de gente. En cuestión de minutos, la normalidad dio paso al caos, el ruido de la música fue silenciado por ráfagas de disparos, y decenas de personas perdieron la vida o resultaron heridas en una carnicería que se extendió durante casi tres horas. El balance fue devastador: 130 muertos (cifra posteriormente elevada por las autoridades a 132 tras el suicidio de dos supervivientes) y cerca de 400 heridos.

Tras aquella fatídica noche el Ejecutivo francés declaró el estado de emergencia, que se alargó durante casi dos años, reforzó sus controles fronterizos y lanzó una ofensiva sin precedentes contra las células terroristas que ya había detectado. Un grupo de europeos —en su mayoría franceses y belgas— entrenados en Siria y vinculados al Estado Islámico trasladaron la guerra del Levante a las calles europeas.

"Esa fue la gran diferencia respecto de atentados anteriores", explica a RTVE.es Manuel Torres Soriano, experto en terrorismo yihadista y Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide. "Cuando pensábamos que el Estado Islámico estaría centrado en el califato, empleó todos sus recursos, incluida una numerosa célula terrorista, para poner en jaque a las autoridades europeas. Solo una organización de ese tipo pudo generar semejante daño", añade.

"Enfrentó a los funcionarios europeos con una nueva realidad", comenta al respecto Hans-Jakob Schindler, fundador y actual director del Proyecto Contra el Extremismo (CEP) –con sede en Nueva York y Berlín– y antiguo responsable del Equipo de Vigilancia de las Sanciones contra el Estado Islámico (Dáesh), Al Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad de la ONU. "Ya no solo debían vigilar a los terroristas que salían de Europa para unirse al califato. Debían, sobre todo, asegurarse de que no regresaran de Irak o Siria y vigilar de muy cerca a sus redes aquí, decididas a atacar en suelo europeo".

Por eso, Bataclán fue más que un atentado. Fue un punto de inflexión que redefinió la seguridad, la política y la identidad del continente y reveló las carencias en cooperación internacional y en el intercambio de inteligencia. Asimismo, impulsó reformas que habían sido postergadas y arrojó luz sobre la realidad de los combatientes extranjeros y los riesgos asociados a su retorno.

Europa, una vez más, despertaba a su fragilidad.

Las señales que anticiparon el después Sin embargo, los atentados de París no surgieron de la nada. Desde comienzos de la década de 2010, Europa había empezado a sufrir ataques inspirados en el yihadismo global. En 2012, Mohamed Merah asesinó a tres niños judíos y cuatro soldados en Toulouse. En 2013, dos británicos mataron al soldado Lee Rigby en plena calle londinense y en 2014, el ataque al Museo Judío de Bruselas anticipó lo que estaba por venir. El atentado contra los periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo que, si bien no puede atribuírsele al Estado Islámico (EI) —fueron reivindicados por Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)– marcó el arranque de 2015, el año en el que el terrorismo se hizo más patente que nunca en Europa. ¨La llegada de las células de EI vinieron a reemplazar el hueco que había dejado Al Qaeda, muy mermada tras el cerco que sufrió tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York en 2001, o los de Londres en 2005¨, apunta Manuel Torres. Pero lo que sucedió en París aquella noche de noviembre fue distinto. Coordinado, planificado y ejecutado con chalecos explosivos y fusiles automáticos, los yihadistas introdujeron una lógica de guerra urbana desconocida en el corazón de Europa y un punto de inflexión en tres dimensiones: operativa, política y emocional. En lo operativo, demostraron un nivel de organización inédito. Pertrechados con armas de guerra muchos de los suicidas, con ciudadanía francesa o belga y formados en Oriente Medio, regresaron al continente sin ser detectados. En lo político, Francia decretó el estado de emergencia durante casi dos años. Se reforzaron las leyes antiterroristas, se ampliaron los poderes de los cuerpos de seguridad del Estado para la vigilancia y el monitoreo de posibles elementos radicales y se endureció la seguridad en las fronteras. Las consecuencias se sintieron también en la política interior: el miedo alimentó el avance de los movimientos nacionalistas, la desconfianza hacia la inmigración y el populismo de derecha e izquierda se disparó. En lo psicológico, el golpe fue brutal. Las víctimas no estaban en un aeropuerto ni en una embajada: estaban en un concierto, en un bar, en un estadio. Eran jóvenes, amigos, parejas. El terrorismo había atacado el corazón del ocio y de la vida cotidiana. París dejó de ser sólo un símbolo de belleza; se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad europea y empezaba a cuestionarse: ¿cómo mantener las libertades civiles, la vigilancia masiva y al mismo tiempo preservar la cohesión social sin caer en la estigmatización? 09.32 min La madre del español asesinado en Bataclan, tras la condena a los acusados: "Me parece la sentencia más justa"

Por qué Francia fue el epicentro Tras el ataque, la pregunta que parte de Europa y el mundo se hizo fue: ¿por qué Francia? ¿Por qué es, una y otra vez, el epicentro del yihadismo europeo? La respuesta combina historia, identidad y política exterior. El pasado colonial francés en el norte de África —Argelia, Marruecos o Túnez— dejó una herencia compleja en el viejo continente. Millones de descendientes de esas antiguas colonias vivían en el país galo y,si bien muchos de ellos estaban plenamente integrados, otros, marcados por el desempleo, la discriminación y la falta de oportunidades, sentían que la República donde nacieron les había marginado. En esos espacios de frustración, el discurso extremista encontró un terreno fértil donde propagarse y lo hizo durante décadas. A ello se sumó la laicidad francesa (laïcité), un principio constitucional que promueve la neutralidad del Estado respecto de la religión, así como desalienta la participación religiosa en los asuntos gubernamentales. Mientras la Ley garantiza la libertad de conciencia y práctica religiosa en la esfera privada, prohíbe los símbolos religiosos ostensibles en espacios estatales como escuelas y liceos (Ley de 2004) o el uso de velos integrales como el burka en lugares públicos (Ley de 2011). Hollande ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario tras los atentados en el centro de París. ql/sd Pero lo que para unos era una neutralidad, para otros significaba exclusión. Las polémicas sobre el velo islámico o el burkini se convirtieron en campos de batalla simbólicos. Los predicadores radicales explotaron esa tensión, presentando a Francia como “enemiga del islam” y azuzando el odio hacia las instituciones y representantes del Estado que encarnaban ese principio. La política exterior francesa también jugó un papel relevante. Francia fue uno de los países más activos en intervenciones militares en países musulmanes como Malí, Libia, Siria o Irak lo que la convirtió, a ojos de los grupos yihadistas, en objetivo prioritario de sus operaciones terroristas. A todo ello se sumó la radicalización en las cárceles: un problema estructural. Muchos atacantes pasaron por prisión, donde la mezcla de exclusión social y prédica religiosa extremista emulsionaron con los ingredientes ya existentes en el cóctel explosivo de la radicalidad y que terminó por explotar.

Del califato a los suburbios de Europa En ese contexto, en 2015 el Estado Islámico vivía su apogeo. Controlaba vastos territorios en Irak y Siria y seducía a miles de jóvenes con una narrativa de heroísmo y pertenencia. París, símbolo del hedonismo occidental, era el blanco perfecto: atacar allí significaba golpear el corazón cultural de Europa. El eco de muerte generado por los ataques de Bataclán se extendió rápidamente: llegaron los de Bruselas (2016), los de Niza, Manchester o Berlín y todos compartían el mismo denominador: jóvenes europeos radicalizados por el desarraigo o el odio y conectados a través de Siria bajo una red transnacional que unía a París con Molenbeek (Bélgica), Raqqa (Siria) con Kabul (Afganistán) o Islamabad (Pakistán) con los suburbios parisinos. Cuando el califato cayó en 2017, el yihadismo global no terminó, pero sí cambió de forma. Pasó de las redes organizadas, vigiladas de cerca por los servicios de inteligencia europeos, a los ataques con lobos solitarios. Atentados con cuchillos, coches o armas improvisadas sustituyeron a los grandes operativos. La ideología no desapareció, se adaptó y hoy se propaga en las redes sociales, en canales cifrados o en la soledad digital de los suburbios.