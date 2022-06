Salah Abdeslam, condenado a cadena perpetua por los atentados de la sala Bataclan de París en 2015

Salah Abdeslam, el único superviviente del comando sospechoso de perpetrar los atentados de 2015 en París y Saint Denis, ha sido declarado culpable de todos los cargos a los que se enfrentaba y condenado a cadena perpetua. Un tribunal del Palacio de Justicia de París ha dictado este miércoles el veredicto final tras un largo proceso judicial contra los sospechosos implicados en la masacre que acabó con la vida de 130 personas en 2015, en el atentado islamista múltiple con armas y bombas perpetrado en la capital francesa. Todos los acusados, menos uno, han sido declarados culpables de todos los cargos.

El principal sospechoso, Salah Abdeslam, ha sido declarado culpable de cargos de terrorismo y asesinato. Se enfrentaba a una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada, una pena que solo se ha dictado cuatro veces en Francia. Al comienzo del proceso judicial dijo con orgullo que era "un soldado" del Estado Islámico, aunque tanto él como el resto de acusados acabaron pidiendo perdón a las víctimas.

El tribunal no ha creído la línea de defensa de Abselam, que había asegurado que no accionó "por humanidad" su cinturón de explosivos en un bar, como tenía previsto. En su lugar, los jueces han sentenciado que el dispositivo no funcionó.

"La culpabilidad de Salah Abdeslam como coautor de los hechos ha quedado establecida", ha señalado el presidente del tribunal, Jean-Louis Periès, al leer la sentencia.

El Tribunal de lo Criminal de París ha condenado por todos los cargos por los que estaban imputados a 19 de los 20 acusados. La única excepción fue Farid Kharkhach, para el que el tribunal no retuvo una de las inculpaciones, la de terrorismo. Todos ellos han sido condenados a penas que oscilan entre la cadena perpetua hasta cuatro años de prisión.

París sufrió en noviembre de 2015 un atentado múltiple con varios ataques perpetrados hasta en seis puntos de la capital francesa, siendo el asalto más grave el tiroteo en la emblemática sala de conciertos Le Bataclan, donde murieron 90 personas.

Abdeslam, único superviviente del comando sospechoso de perpetrar los atentados, decidió no detonar su chaleco de explosivos y el lunes instó al tribunal a que no le impusiera una sentencia dura. "Cometí errores, es cierto, pero no soy un asesino, no soy un asesino", dijo.