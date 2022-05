Jesse Hughes, cofundador y líder de la banda californiana Eagles of Death Metal, ha asegurado que "como cristiano" perdona a los autores de la matanza de Bataclan, donde fueron asesinadas 90 personas en un atentado yihadista. Lo ha hecho en el juicio contra los acusados por el ataque perpetrado el 13 de noviembre de 2015 durante la actuación del grupo de Hugues en una de las salas más conocidas de París.

Hughes ha comparecido este martes en la capital francesa junto a su antiguo colega y guitarrista de la banda, Eden Galindo, en el macroproceso que juzga a una veintena de acusados por los ataques terroristas de ese día y que entra en su tramo final.

El músico, ultraconservador y cristiano, ha asegurado haber perdonado a los asaltantes de aquella noche. "Rezo por ellos y por su alma y, citando a Ozzy Osbourne, no se puede matar al rock and roll".

Tras proporcionar su testimonio, Hughes ha hecho una corta declaración ante los medios en la que ha reiterado su perdón. "Como cristiano que soy, todo el mundo tiene derecho a perder su camino y a encontrarlo. Perdono a la gente que hizo esto", ha dicho.

Las secuelas psicológicas del atentado

Los dos músicos salieron ilesos del tiroteo físicamente, aunque no psicológicamente. El exguitarrista de la banda, de 52 años, ha contado ante la sala que ha tenido que someterse a "terapia psicológica" por el trauma vivido hace seis años y medio. "Estaba roto cuando regresé a casa (después del atentado). Era difícil retomar mi vida normal. Ya no he sido el mismo desde aquella noche", ha dicho Galindo, que ha relatado su testimonio prácticamente sin leer.

"Ahora mi vida va bien, he tenido niñas gemelas, que tienen dos años, vivo una vida diferente, pero nunca seré el mismo. Quiero decir a las familias de las víctimas que pienso en ellas todos los días y rezo por ellas", ha dicho Galindo, muy emocionado.

El cantante ha estado a punto de llorar al recordar la búsqueda de su novia, Tuesday Cross, que se encontraba en el concierto aquella fatídica noche. "Sabía que la tenía que encontrar, tardé en hacerlo y entré en pánico porque había disparos por todos los lados. Al final, en una puerta a la derecha la encontramos y todos corrimos para salvar nuestras vidas", ha relatado.

El megaproceso de los atentados del 13 de noviembre de 2015 afronta su recta final, después de casi nueve meses de sesiones. El veredicto se espera para finales de junio. Entre la veintena de acusados, figura el franco-marroquí Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos yihadistas que asesinaron a 130 personas e hirieron a varios cientos en el que fue el peor ataque en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.