Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos terroristas responsables de los atentados del 13-N en París y Saint Denis, se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles, en el día clave del juicio por el atentado que causó la muerte de 130 personas.

"Me acojo a mi derecho a guardar silencio", ha dicho el acusado, vestido de negro, cuando ha comenzado a interrogarle el presidente del tribunal. Ante la insistencia de este, Abdeslam se ha reiterado en su decisión y, posteriormente, ha pedido permanecer sentado mientras el presidente le hacía preguntas a las que no ha respondido.

París sufrió en noviembre de 2015 un atentado múltiple con varios ataques perpetrados hasta en seis puntos de la capital francesa, siendo el asalto más grave el tiroteo en la sala Le Bataclan, donde murieron 90 personas.

"No quiero hablar más. No puedo hacerlo más"

La actitud del acusado dista mucho de la que mostró hace unos días cuando, tal y como ha recordado el presidente, se le interrogó sobre los preparativos de los atentados y sí respondió a las preguntas. Además, dijo querer atender a las expectativas de los familiares de las víctimas.

"He hecho esfuerzos. He mantenido el silencio durante seis años y esa era la posición que quería tener al inicio del proceso. Cambié de opinión, he dicho cosas, me he dirigido a las víctimas con respeto y no quiero hablar más. No puedo hacerlo más", ha dicho.

Abdeslam formaba parte de los comandos que perpetraron la masacre en el Estadio de Francia, en varias terrazas de París y en Le Bataclan. Sin embargo, el día de la masacre el acusado no hizo estallar su cinturón de explosivos y al día siguiente las cámaras de seguridad de una gasolinera en la frontera de Francia con Bélgica captaron la imagen de Abdeslam, que había logrado sortear varios controles policiales. Cuatro meses más tarde, fue arrestado en Bruselas.

Un año antes del 13-N, Abdeslam había viajado a Siria. Su hermano, que se inmoló en el Café Voltaire, y él estaban fichados por la policía belga, pero no habían sido considerados una amenaza terrorista.