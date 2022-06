Salah Abdeslam, el único superviviente del comando sospechoso de perpetrar los atentados de 2015 en París, ha sido declarado culpable de todos los cargos a los que se enfrentaba y condenado a cadena perpetua. La sentencia pone fin a un largo proceso judicial que ha mantenido en vilo a los familiares de las 130 personas asesinadas. El Tribunal de lo Criminal de París ha condenado por todos los cargos por los que estaban imputados a 19 de los 20 acusados. La única excepción ha sido Farid Kharkhach, para el que el tribunal no retuvo una de las inculpaciones, la de terrorismo. El tribunal ha dicho que Abdeslam no denotó su cinturón de explosivos por problemas técnicos y no por solidaridad con las víctimas. Los cargos para el resto de acusados van desde los dos años a la cadena perpetua revisable.