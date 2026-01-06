Comprobar Lotería del Niño 2026: comprueba si tu número tiene premio

La Lotería del Niño se celebra este martes, como cada 6 de enero, para llenar de ilusión los hogares después de la llegada de los Reyes Magos. El sorteo, emitido por La 1 de Televisión Española y RTVE Play, puede ser un regalo inesperado para quienes porten un décimo. Se reparten 770 millones de euros en premios.

Desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y a partir de las 12.00 horas, se comienzan a cantar los números afortunados de un total de 55 series de 100.000 billetes cada una.

Puede comprobar sus décimos y calcular el premio en función de la cantidad jugada, a continuación:

Comprobar número de Lotería del Niño 2026

¿Cuánto toca por cada premio? Loterías y Apuestas del Estado ha emitido este año 1.100 millones de euros para la Lotería del Niño. Se destina a premios el 70% de ellos, es decir, 770 millones que se reparten en diferentes cuantías. El primer premio, el Gordo, agracia con 200.000 euros al que porte un décimo, esto es, una dotación de 2 millones de euros por serie. Con el segundo premio se ganan 75.000 euros por cada décimo, 750.000 euros por serie, y con el tercer premio tocan 25.000 euros al décimo, 250.000 por serie. Estas tres son las alegrías más importantes, pero no las únicas del sorteo tradicional del 6 de enero. Las aproximaciones a los tres primeros premios tienen también recompensa, especialmente si tenemos un décimo con el número anterior o posterior al que ha ganado el Gordo. También se gratifican las centenas y terminaciones, si hay coincidencias parciales, y se reparten 20 premios de 3.500 euros (350 euros por décimo), 1.400 de 1.000 euros (100 euros por décimo) y 5.000 de 400 euros (40 euros por décimo). Lotería del Niño 2026: cuánto toca en cada premio, cómo cobrarlos y qué cantidad se queda Hacienda Ruth Drake

¿Cómo se cobra la Lotería del Niño 2026? El modo de cobrar un décimo premiado de la Lotería del Niño depende de la cuantía con la que hemos sido agraciados. Si es inferior a 2.000 euros, se puede acudir a las administraciones o puntos de venta de Loterías y hacerlo en efectivo o por Bizum. Si el premio supera los 2.000 euros, es necesario dirigirse a una oficina de los dos bancos autorizados para ello: BBVA o CaixaBank. Para cobrar un décimo compartido, es recomendable que todos los participantes tengan una fotocopia del mismo firmada. En ese documento, debería incluirse el número de DNI, la cantidad jugada y la identificación del boleto (número, serie y fracción) para constatar la participación de cada persona.