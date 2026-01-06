Lotería del Niño 2026, en directo el sorteo en vídeo: se reparten 770 millones de euros en premios

10:43

¿Qué ocurre si se rompe un décimo, se pierde o me lo roban?

Como en la Lotería de Navidad, es clave mantener nuestros décimos en buen estado. No obstante, siempre hay alguien a quien se le rompe, lo pierde o incluso lo lleva en el bolsillo de un pantalón que acaba en la lavadora. Esto no es algo nuevo y, de hecho, Loterías y Apuestas del Estado contempla estos escenarios y recomienda una serie de actuaciones para poder obtener nuestro dinero si el boleto que se ha dañado o se ha extraviado contenía un premio. En RTVE Noticias te explicamos cómo puedes hacerlo en cada uno de estos casos, incluso si te lo han robado.