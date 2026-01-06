Lotería del Niño 2026, en directo el sorteo en vídeo: se reparten 770 millones de euros en premios
- El Gordo agracia con 200.000 euros a quien porte un décimo
- Comprobar Lotería del Niño 2026: busca tu número premiado
Los Reyes Magos, el roscón… y la Lotería de El Niño. La tradición ilumina este 6 de enero, como cada año, y el sorteo extraordinario es el broche de unas Navidades que pueden terminar en premio.
Se reparten 770 millones de euros, con tres premios principales:
- Primer premio: 200.000 euros por décimo
- Segundo premio: 75.000 euros por décimo
- Tercer premio: 25.000 euros por décimo
En directo, Sorteo de la Lotería del Niño 2026 y los premios
-
10:43
¿Qué ocurre si se rompe un décimo, se pierde o me lo roban?
Como en la Lotería de Navidad, es clave mantener nuestros décimos en buen estado. No obstante, siempre hay alguien a quien se le rompe, lo pierde o incluso lo lleva en el bolsillo de un pantalón que acaba en la lavadora. Esto no es algo nuevo y, de hecho, Loterías y Apuestas del Estado contempla estos escenarios y recomienda una serie de actuaciones para poder obtener nuestro dinero si el boleto que se ha dañado o se ha extraviado contenía un premio. En RTVE Noticias te explicamos cómo puedes hacerlo en cada uno de estos casos, incluso si te lo han robado.
-
10:26
Probabilidad, el mantra de todos los sorteos
Lotería de Navidad o Lotería del Niño. ¿En qué sorteo es más probable que nos toque un pellizco? Ambos venden décimos al mismo precio, 20 euros, y en el sorteo del Niño se emiten un total de 5.500.000 billetes, por debajo de los 18.500.000 de la Lotería de Navidad. No obstante, aunque las cuantías de los premios son mayores en la Lotería de Navidad, la del Niño ofrece más posibilidades de que toque algo, aunque la ganancia sea menor. ¿Cuáles son exactamente esas probabilidades? En RTVE Noticias te explicamos todos los detalles.
-
10:05
¿Sabías que...?
En 1941, cuando este sorteo se institucionalizó, tenía cuatro series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, y estaba dividido en en décimos que costaban 15 pesetas. En aquel año se vendieron 166.668 billetes y se recaudó más de 25 millones de pesetas.
Además, había cinco grandes premios: un primer premio de 500.000 pesetas por serie, un segundo premio de 300.000 pesetas por serie, un tercer premio de 150.000 pesetas por serie, un cuarto premio de 75.000 pesetas por serie y un quinto premio de 50.000 pesetas por serie. Con todo, aquel año el número agraciado con el primer premio fue el 23.594, consignado en Sevilla.
-
9:55
¿Cuál es el cuadro que ilustra los décimos este año?
Como todos los años, hay un cuadro que aparece en cada décimo del Sorteo Extraordinario del Niño. En esta ocasión se trata de La Adoración de los Reyes Magos, pintado por el Maestro de la Sisla, una obra que actualmente se encuentra en el madrileño Museo del Prado y que se estima que data en torno al año 1500. Pero, ¿cuáles son las dimensiones reales del cuadro y qué representa exactamente? Cristina Pérez te cuenta todos los detalles.
-
9:41
Un sorteo con historia
La Lotería del Niño se celebra el día 6 de enero desde el año 2000, aunque antes se hacía el día 5, coincidiendo con la noche de Reyes Magos en España. Este sorteo se institucionalizó en 1941, pero su origen no se remonta ahí, ya que hay referencias documentales de que en el año 1868 ya se conocía popularmente a este sorteo como el de "El Niño". Además, desde 1942 se empezaron a otorgar premios mediante reintegros, y desde 1946 ya se incluían los de reintegro y las terminaciones.
-
9:15
La Lotería del Niño en RTVE
La 1 de Televisión Española y RTVE Play emiten en directo desde las 11.55 horas el sorteo, que se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, con un programa especial presentado por Lucía Vinaixa. Además de este minuto a minuto y las actualizaciones de RTVE Noticias, puede escuchar la última hora en Radio Nacional a partir del mediodía.
-
09:00
¡Buenos días!
Después de la llegada de los Reyes Magos, es el turno del Sorteo Extraordinario del Niño, el más popular en España después del de Navidad. El año 2026 comienza con una emisión de 55 series de la Lotería, por valor de 1.100 millones de euros. De ellos, se destina a premios el 70%, es decir, 770 millones de euros, que se repartirán en las próximas horas.