El 06.703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, muy repartido por toda España

El número 06.703 es el afortunado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026, dotado con dos millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, con 200.000 euros por décimo. El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo en importancia de la Lotería Nacional, ha repartido este martes, día de Reyes, 770 millones de euros, con un segundo premio- el 45.875- dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y un tercero -el 32.615-, con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

Más que repartido, el 'Gordo' de este sorteo ha llegado a más de 40 provincias españolas, hasta Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Granada, Gipuzcoa, Guadalajara, Huelva, Huesca, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza.

Agraciadas todas las comunidades, menos Cantabria De esta manera, el primer premio se ha ido a todas las comunidades autónomas de España, menos a Cantabria, y se ha vendido en 136 administraciones repartidas por todo el país. Ha sido consignado en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, entre otros puntos. También se ha vendido en numerosas localidades del país, entre ellas Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024. El segundo premio se ha vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid y el tercero, en Burgos y Granada. El Sorteo Extraordinario del Niño 2026 es el primer sorteo del año y se celebra este día de Reyes por el sistema de bombos múltiples en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros ( el 70% se distribuye en premio) y las ventas del sorteo de lotería del Niño han subido un 1,2% hasta 864 millones de euros. Este tradicional sorteo, gordo en premios y corto en duración- ,menos de media hora-, se institucionalizó en 1941, aunque su origen se sitúa en 1868. El 0 es la terminación 'favorita' del 'Gordo' de este sorteo y Madrid, el lugar más agraciado, históricamente. Lotería del Niño Sorteo Lotería del Niño 2026 El Sorteo Extraordinario de El Niño pone el colofón a las fiestas navideñas, presentado por Lucía Vinaixa.... Ver ahora

Revisa aproximaciones, centenas y terminaciones Las aproximaciones corresponden a los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer premio, que cobrarán 1.200 euros al décimo, y al segundo, que cobrarán 610 euros al décimo. También se gratifican las centenas y terminaciones, si hay coincidencias parciales, y se reparten 20 premios de 3.500 euros (350 euros por décimo), 1.400 de 1.000 euros (100 euros por décimo) y 5.000 de 400 euros (40 euros por décimo). Terminaciones, centenas y aproximaciones de la Lotería del Niño 2026: consulta si tu número está premiado