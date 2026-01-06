El 45.875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026, lleva la suerte a Pontevedra, Barcelona, Madrid y Almería
- Cada décimo del 45.875 se lleva 75.000 euros de premio en este sorteo
El número 45.875 ha sido agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño 2026, un sorteo extraordinario que pone el punto final a las fiestas navideñas. Los afortunados con este segundo premio cobrarán 75.000 euros por décimo, es decir, 3.750 euros por cada euro gastado sin contar lo que se lleva Hacienda.
Desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, con una mecánica preestablecida, ha cantado las unidades: la niña de San Ildefonso Aurora Rodríguez; las decenas: Sergio Abaga; las centenas: Dylan Sánchez; las unidades de millar: Matías Martínez y las decenas de millar Kyron Abas.
Cuatro provincias agraciadas
Pontevedra, Madrid, Barcelona (con cinco series) y Almería han sido las provincias agraciadas con este segundo premio. El Niño ha dejado cuatro millones de euros en la administración 320 de la ciudad condal, en la calle Sicilia.
Además, el 45.875 se ha vendido en la administración número dos de Las Cabañuelas con lo que reparte siete millones y medio de euros. En concreto, 100 décimos se han vendido en El Trebol Dorado de la localidad almeriense.
En Madrid, lo ha repartido el despacho de la calle Arenal de la capital y la administración número 4 de Aranjuez.
Por último, el segundo premio del Niño ha viajado hasta Galicia y se ha consignado en la localidad pontevedresa de O Porriño, en la calle Ramón González número 7.
Centenas y aproximaciones
Los décimos terminados en 875 (tres últimas cifras del segundo premio) obtienen una pedrea de 100 euros. La misma cantidad que se llevan las 99 centenas, es decir, del 45.800 al 45.899, con excepción del número premiado.
Los números anterior y posterior al segundo, el 45.874 y el 45.876 logran un premio de 610 euros por décimo
Como ocurre el 22 de diciembre, los que ganen más de 40.000 euros tienen que destinar el 20% a la Agencia Tributaria. De los 75.000 euros que tocan en cada décimo, el ganador se queda con 68.000 euros y el Estado con 7.000. El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 ha repartido un total de 770 millones de euros.
¿Cuánto toca con el segundo premio de la Lotería del Niño?
El segundo premio está dotado con 750.000 euros a la serie. Es decir, 75.000 euros por décimo agraciado.
Si las tres últimas cifras de tu décimo coinciden con las del segundo premio, ganas 1.000 euros por serie (o 100 euros por décimo).
Otra categoría que también reparte un pellizco de dinero son las centenas de los tres premios principales. Así, todos los números dentro de la misma centena del segundo premio (los que comparten las tres primeras cifras) reciben 100 euros por décimo, lo mismo que una pedrea.
Las dos aproximaciones también se llevan una pasta, si el número de tu décimo es el inmediatamente anterior o posterior al del segundo premio, la recompensa es de 610 euros por décimo.
Año 2026
PRIMERO
06703
Primer premio repartidísimo. Ha caído en 16 comunidades autónomas
SEGUNDO
45875
La suerte ha ido a parar a Pontevedra, Barcelona, Madrid y Almería
TERCERO
32615
Vendido en Burgos y Granada
- 4 CIFRAS
- 3 CIFRAS
- 2 CIFRAS
- REINTEGROS
¿Hasta cuándo se puede cobrar?
Una vez que ya se conocen los números de la suerte en la Lotería del Niño, los tocados por la fortuna no deben tardar demasiado para cobrar los décimos agraciados, puesto que existe una fecha límite para reclamar el premio.
El plazo para cobrar los décimos es de tres meses que empiezan a contar al día siguiente de la celebración del sorteo extraordinario del 6 de enero.
Así, los interesados tendrán hasta el 6 de marzo para cobrar el dinero de los décimos premiados. En el caso de vencer el plazo, las cantidades no reclamadas por los participantes en el sorteo del Niño pasan automáticamente a las arcas públicas.
Los sorianos confían en el Niño
Las ventas para este sorteo han alcanzado los 864,6 millones de euros, lo que supone una media de 17,6 euros por habitante, un poco menos que el año pasado, cuando cada español destinó 18,2 euros a tentar la suerte con el Niño.
Como es tradición, el 22 de diciembre y el 6 de enero, los que más juegan son los sorianos, con una media de 53,72 euros por persona, aunque no han tenido suerte (no han logrado ninguno de los tres premios grandes que reparte el Niño).
Al igual que en el Gordo, las ciudades autónomas apenas participan con un promedio de 4,36 euros en Melilla y 4,68 euros en Ceuta y, claro, tampoco les toca ningún premio con enjundia.
