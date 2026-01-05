El Niño, una pedanía de Murcia con nombre de sorteo de Navidad, donde termina la Ruta de las Loterías

“El Niño se vende solo”, dice María José Saavedra, propietaria de la administración de lotería Niño Jesús del Balate en Mula, Murcia, hablando del sorteo del 6 de enero que pone el broche de la fortuna a la Navidad y con el que se inaugura el año nuevo lotero.

El Niño de Mula es la meta de la Ruta de las Loterías de Navidad que RTVE Noticias ha recorrido por primera vez en la historia. Son 614 los kilómetros que separan el municipio de El Gordo, en Cáceres, de la pedanía de El Niño, en Murcia.. Principio y fin de este viaje mágico que une personas y localidades que comparten la misma ilusión.

“El impulso grande viene justo después del sorteo de Navidad del 22 de diciembre”, confirma la experimentada lotera de El Niño Jesús del Balate que lleva 25 años al frente del establecimiento. “Mientras que la lotería de Navidad implica seis meses de trabajo constante y agotador, la de el Niño se concentra en apenas diez días”, explica María José.

El Niño, Cari y María José en la administración de El Niño, Murcia. S.R. / J.C.

Su amiga y compañera de fatigas en la administración de lotería desde hace 23 años, Caridad Espejo, Cari, asiente y remata la conversación asegurando que “es mucho más bonito el sorteo del Niño que el del Gordo”. Y entre las dos explican que la lotería de Navidad solo devuelve un reintegro, mientras que "el del Niño tiene tres" lo que significa que "el Gordo es menos gordo, pero hay más premios".

Además, “el sistema de extracción es distinto”. En el sorteo de Navidad sale la bola con el número completo, mientras que en el del Niño se saca "número a número", como la lotería ordinaria de jueves y sábados. Esto hace que sea "más repartido" y toque a más gente.

El santuario, la administración y la pedanía La pedanía de El Niño de Mula en la que viven casi 900 personas, según el último censo, debe su nombre al Niño Jesús del Balate. Aunque algunos también lo conocen como Niño Jesús de Belén o Niño Jesús de Mula, sin más. La fiesta del Niño Jesús del Balate se celebra en la localidad murciana de Mula cada 21 de septiembre. J.C. / S.R. Se trata de una imagen religiosa venerada en el santuario que lleva su nombre y que está a media legua de Mula, lo que vienen siendo unos cuatro kilómetros. María José, la lotera del Niño, nos acompaña hasta la puerta donde nos esperan tres hombres para ilustrarnos sobre la aparición del Niño a Fray Pedro Botía en 1648. Balate es una expresión que procede del árabe al balat y que viene a significar camino, explican a RTVE Noticias, a las puertas del santuario, el maestro jubilado Paco Espejo, el ermitaño encargado del mantenimiento, Esteban González, y Santos Blaya, miembro de la Junta de la Real e Ilustre Cofradía del Niño Jesús del Balate a la que pertenecen 900 cofrades. “Un tercio vive fuera”, aclaran antes de que echemos cuentas y caigamos en la ídem de que hay tantos habitantes en la pedanía como fieles en la hermandad. Santuario del Niño Jesús del Balate en Mula, Murcia. S.R. / J.C. “Este año es el primer año que la cofradía del Niño juega a la lotería de El Niño y lo hemos comprado en la administración de El Niño, la de María José”, dicen entusiasmados los tres devotos. “Llevan tres series completas acabadas en 21”, apunta María José. “Es la terminación más vendida porque es el día grande de la romería de El Niño”, explica la lotera. “El patrón de Mula es San Felipe, el 25 de septiembre, pero aquí al que más se le reza es al Niño y su fiesta grande es el 21”, aclara Paco Espejo. La romería, con subida y bajada del Niño entre Mula y el santuario del Niño, moviliza alrededor de 20.000 personas cada 21 de septiembre.

Tamboristas, un castillo y Mulaflor “Se le tiene muchísima devoción”, confirma Juan Jesús Moreno, alcalde de Mula y, por ende, máxima autoridad de la pedanía de El Niño de Mula. La población total del municipio, incluidas sus pedanías, es de 17.585 habitantes según el INE de 2024. Juan Jesús Moreno, alcalde de El Niño de Mula, Murcia. S.R. / J.C. Mula, insiste su regidor, está “en el corazón de Murcia, a los pies de Sierra Espuña” y además de por su tamborada en la noche del Martes Santo, también es conocida por tener la mayor concentración de almendros de España. “Cada año entre enero y febrero tenemos el Mulaflor que es un festival con muchas actividades en torno a las flores blancas y rosadas de los almendros”, explica el edil. Aunque sin duda, lo que más llama la atención en Mula es el enorme castillo renacentista de Los Vélez ubicado en lo alto de un peñasco de roca como una mole defensiva. Desde hace apenas un año es propiedad de todos los muleños. Y se ve desde cualquier punto de la localidad. Monumento a los tamboristas de Mula, Murcia, con el ayuntamiento al fondo. S.R. / J.C. Mientras el alcalde nos cuenta todas estas cosas y María José le explica lo de la Ruta de las Loterías de Navidad pasa un coche con altavoces en el techo invitando al funeral de un muerto. Alcalde y lotera responden a nuestras caras de asombro diciendo que es "el coche que radia los muertos”, como si fuera algo normal. En El Niño y en Mula, a los pies de la Torre del Reloj y junto al monumento a los tamboristas. “Aquí no son tamborileros”, amenazan amablemente los muleños. “¿Ni siquiera en Navidad?”, metemos el dedo en la llaga. “Ni siquiera”, zanjan el tema educadamente.

Cuatro generaciones de loteras La bisabuela de María José se llamaba Isabel Martínez Ponce. En 1947 la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de la época le concedió una administración de lotería en Mula, Murcia, al quedarse viuda. Su marido fue uno de los integrantes de la División Azul que perdió la vida durante la Segunda Guerra Mundial. “Luego estuvo mi abuela, aunque no llegó a ser titular, pero fue encargada del negocio con mi bisabuela. Luego fue mi madre, que fue titular también hasta el 2001 y luego ya pasó a mí”, cuenta María José Saavedra orgullosa de pertenecer a la cuarta generación de “mujeres luchadoras”. La alegría de la lotería del Niño Jesús del Balate ha sido repartida por cuatro generaciones de mujeres. DISEÑO RTVE “Llevo toda una vida dedicada a repartir alegría. Toda la vida. Cuando era pequeña mi abuela me ponía a sellar los boletos. Nos enseñaron sus costumbres, sus tradiciones, todo”, cuenta con energía esta lotera vocacional y responsable que vive su profesión como un auténtico premio. Su administración, la número uno de Mula, aún no ha repartido ningún primer premio de El Niño, ni del Gordo de Navidad. A los que sí cambiaron la vida fue a una familia querida y conocida con una primitiva de casi 12 millones de euros. “Fue casi como si nos hubiera tocado a nosotras”, confiesan Cari y María José recordando los detalles y la situación en la que se encontraban estos vecinos agraciados. Sobres de lotería sorpresa en El Niño de Murcia. S.R. / J.C. En el interior de la pecera acristalada desde la que atienden a los clientes tienen una réplica del Niño Jesús del Balate. En la pared, un cartel enorme recuerda que el 10 de marzo de 2018 el sorteo de la Lotería Nacional tuvo lugar en Mula. Y unos sobres sorpresa con la imagen y el sello de El Niño recuerdan que el sorteo del 6 de enero con el que se cierran las fiestas de Navidad y se inaugura el año lotero es el suyo. Aquí todavía se hacen participaciones sin recargo para que nadie se quede sin jugar al Gordo y al Niño en Navidad. “Siempre de nuestro número, pero se agotan enseguida. Vienen señores y señoras mayores, clientes de toda la vida, a comprar para repartir con hijos y nietos”, comentan satisfechas.