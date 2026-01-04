Dos loteras futboleras, la ilusión de “La Pastura” y una perra con suerte: historias mágicas entre El Gordo y El Niño

Por primera vez en la historia, RTVE Noticias ha trazado una línea imaginaria de la suerte y la ilusión para unir dos localidades a modo de epifanía de la esperanza. El municipio de El Gordo, en Cáceres, y la pedanía de El Niño, en Mula (Murcia) son origen y destino de este viaje de la suerte. Dos lugares cuyos nombres evocan las loterías de Navidad con las que cerramos un año y abrimos el nuevo. Dos sorteos que son el principio y el fin de las fiestas de invierno.

A lo largo de los 614 kilómetros de esta Ruta de las Loterías de Navidad dos periodistas han recorrido cinco provincias (Cáceres, Toledo, Cuenca, Albacete y Murcia) y tres comunidades autónomas (Extremadura, Castilla - La Mancha y Región de Murcia) para conocer quiénes, cómo, dónde y por qué juegan a la lotería en busca del Gordo de Navidad y de algún premio en la del Niño.

En El Gordo de Cáceres encontraron a dos afortunados con el ídem y en El Niño de Mula, en Murcia, les acompañó una lotera vocacional y devota del susodicho. Entre el origen y el destino —por si no fuera suficiente dicha— fueron agraciados con historias mágicas propias de sendos cuentos de Navidad. Pura magia. Pasen y lean.

Oropesa: dos peñas y un mismo deseo

En la histórica Oropesa de imponente castillo y Parador en reformas, el fútbol y la lotería se entrelazan de forma inseparable. La noche iluminada por los adornos navideños deja ver la lluvia fina que cae entre sus calles estrechas y toledanas. Los clientes siguen entrando a comprar un poco de suerte de cara a los sorteos navideños. Aquí hay censados 2.587 habitantes pero son miles los turistas que se acercan a disfrutar de sus monumentos y sus gentes cada año.

Mabel Sanz (izquierda) y Rosi Sánchez son loteras, amigas y directivas de las peñas madridista y atlética de Oropesa, en Toledo. J.C. / S.R.

En Oropesa hay también dos mujeres que demuestran que la rivalidad deportiva se rinde ante la solidaridad. La administración número uno de lotería está atendida por una madridista irredenta y una atlética apasionada. El derbi en Oropesa es mucho más que una lotería.

Mabel Sanz y Rosi Sánchez llevan juntas repartiendo suerte tras la pecera de su local desde el año 1987. Esa temporada los blancos fichaban a Tendillo, Jankovic y a Paco Llorente, que estaba en el Atleti. Por su parte, los colchoneros se hacían con los servicios de Futre, Goikoetxea y López Ufarte. Ya ha llovido.

Miembros de la Peña Atlética Oropesa antes de entrar al Metropolitano a animar al Atleti esta temporada. ATLETI OROPESA

Rosi es la presidenta de la Peña Atlético de Madrid Oropesa, una de las más antiguas de España. Se fundó el año 1962 y tiene nada menos que 270 socios. Un par de veces al año se acercan a animar al Metropolitano y sí o sí, viajan con el equipo para acompañarle y empujarle en un desplazamiento fuera de casa moviendo medio centenar de indios apasionados.

Miembros de la peña madridista Los Castillos de Oropesa durante la presentación de su refundación. PEÑA MADRIDISTA OROPESA

Mabel es la vicepresidenta de la Peña Madridista Los Castillos. Están en proceso de refundación porque dejaron de funcionar durante un tiempo, aunque la peña tiene su origen en 1981. A finales de noviembre se reunieron para reactivar la peña blanca. Su idea es ofrecer las mismas actividades que la peña del Atleti.

Pero es que lo más increíble de todo es que ambas peñas —con sendas loteras en sus directivas— se unen para apoyar causas benéficas como la Legua Solidaria Nocturna que organiza todos los años, a finales de septiembre, el club de atletismo CD Oropesa Corre. Cada año destinan el dinero recaudado con los dorsales y donativos a una asociación diferente. El último año el cheque recayó en ASEM Castilla-La Mancha, una asociación dedicada a apoyar a las personas con enfermedades neuromusculares.

Las peñas del Atlético de Madrid y el Real Madrid colaboran cada año en la Legua Solidaria Nocturna de Oropesa. ARCHIVO PARTICULAR M.S.

Rosi y Mabel lo tienen muy claro: la vida, como la lotería, es un deporte de equipo porque "cuando el premio es compartido, la alegría es más grande", afirma Mabel convencida de que la fortuna, como un gol decisivo, sabe mejor si se celebra en comunidad.

El Pedernoso: la ilusión de "La Pastura"

Ya en Cuenca, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre es imposible olvidarse, se encuentra El Pedernoso. El INE tiene contabilizados 1.113 habitantes en su último censo. No hay administración de loterías, aunque el estanco es un punto de venta mixto en el que se pueden adquirir décimos.

Luz Rabadán es la propietaria de "La tienda de Luz" y una apasionada de las loterías de Navidad. J.C. / S.R.

Pero es en "La tienda de Luz" donde más movimiento de ilusión y magia se mueve en torno a la lotería. Luz Rabadán es su propietaria y es una apasionada de los sorteos navideños. En 2014 repartió un quinto premio. "Mis amigas me llaman la Doña Manolita de La Mancha", bromea con una energía y una sonrisa contagiosa que ya es un premio de por sí.

Su tienda no es solo un comercio, es un centro de reunión social donde regala papeletas por cada compra para repartir felicidad. A sus 62 años, no piensa en la jubilación: "Soy feliz con la tienda. Me preguntan mis amigas que cuándo me jubilo, y les digo que, de momento, no tengo ni pensamientos", y siguen las risas.

Entre bromas y confesiones familiares sobre el día en que les tocó el quinto del Gordo deja caer lo mucho que disfruta con sus nietas el día de "La Pastura" y cómo lo disfrutaba ella cuando era niña. Al ver la cara sanchopancesca de los periodistas cae en la cuenta de que no saben de qué habla. Y lo explica.

Las nietas de Luz, durante "La Pastura", buscando dulces en las cestas con la comida para los camellos. ARCHIVO PARTICULAR L.R.

Cada víspera de Reyes, los niños de El Pedernoso preparan cestas con hierba —pasto— para los camellos de sus majestades de Oriente. El pueblo entero se reúne entonces en la iglesia para llevar el pasto y, tras besar al Niño Jesús, en el interior de las cestas, entre la hierba, aparecen mágicamente dulces, chuches y pequeños regalos que los niños tienen que encontrar. Es una fiesta de origen medieval única en el mundo.

Luz aún recuerda las de su infancia: "Mi primer recuerdo es ir los cuatro hermanos de la mano... y mi padre mirar al cielo y decir: '¿pero no oís los cascos de los caballos?'. Y nosotros, ilusionados". Para ella, dar un premio en la lotería es como ese milagro de Reyes: "La alegría es la misma... a mí no me cabe más. Yo estoy para reventar".

Tobarra: Chula, la perra que trajo el Gordo

Al paso de la Ruta de las Loterías de Navidad por la provincia de Albacete, los periodistas de RTVE Noticias llegan a la administración número uno de Tobarra, un municipio con 8.006 habitantes conocido por sus tamboradas y no tanto por sus verduras aunque la mayor parte de sus vecinos vivan del cultivo del brócoli, la alcachofa, la lechuga y la coliflor.

Juan Miguel Monte Gala y su madre, Esperanza Gala, en la administración de lotería de Tobarra, Albacete.

La administración está regentada por Esperanza Gala y su hijo Juan Miguel Monte Gala. Aquí la suerte lleva el nombre de una perra: Chula. Una mestiza de Stanford y Labrador adoptada en 2018 y que, además de ser un miembro más de la familia, se ha convertido en el talismán oficial de la lotería en Tobarra.

Imagen de Chula, la perra de la suerte, en Tobarra, Albacete.

Curiosamente, el año de su adopción en 2018, la administración dio el Gordo de Navidad. "Chula es la mascota de nuestro hogar y de la administración... justamente ese año dimos el Gordo", explica Juan Miguel. Y desde entonces no han parado de repartir premios. También en el sorteo del Niño con un primero y un segundo en diferentes años.

La imagen de Chula es la que aparece en el sello de la administración y antes del último sorteo de Navidad han estrenado un ninot con la imagen de la perra que le encargaron a un artesano valenciano.

Juan Miguel recuerda con humor los inicios de su "socia" de cuatro patas: "La primera vez que la trajimos se metió dos décimos en la boca y los destrozó; luego tocaron 100 euros y hubo que mandarlos a Madrid".

En 2018 Chula llegó a la familia Monte Gala y trajo la suerte a Tobarra. ARCHIVO PARTICULAR E.G.

Aunque estos días de bullicio Chula se queda en casa, su figura artesanal la hace muy presente en el local. Esperanza lo tiene claro: "Nuestro premio es repartirlo y que la gente lo comparta". Si el 6 de enero la suerte vuelve a pasar por Tobarra, Chula estará allí para celebrarlo. Y ya no se come los décimos. Tranquilidad.

Mucha suerte para todos, que el Niño de la lotería reparta euros y que el Niño de Mula nos dé salud.