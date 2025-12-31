Cada 6 de enero, muchas personas tratan de comprobar si los Reyes Magos, junto a los regalos, les han dejado algo de fortuna jugando en la Lotería del Niño. Generalmente invierten en ella el dinero ganado en el reintegro de la Lotería de Navidad, tratando de llamar a la suerte con más suerte, y con la vista puesta en el hecho de que al primer gran sorteo del año le precede la fama de que en él es más fácil ser agraciado con un premio. Pero, ¿es eso cierto?

De primeras podría parecer que no hay diferencias. Ambos sorteos venden al mismo precio –20 euros– la misma cantidad de números (del 00.000 al 99.999), aunque sí que varía la de los billetes emitidos. Loterías y Apuestas del Estado emite menos billetes en el sorteo de El Niño, 5.500.000. En la de Navidad, en cambio, emite hasta 18.500.000.

Sin embargo, pese a no gozar de la misma popularidad, la Lotería del Niño reparte muchos más premios: 37.920 frente a los 15.304 de la de Navidad. Así, por ejemplo, el sorteo de enero cuenta con tres reintegros y el de diciembre solo uno y, por tanto, las posibilidades de ganarlo en este último son menores.

Si miramos a los demás premios, comprando un solo décimo, en la Lotería de Navidad tenemos poco más de un 5% de posibilidades de que nos toque alguno. En El Niño, en cambio, tenemos casi un 8%. Donde sí que ambas se igualan es en la posibilidad de ganar el primer premio o El Gordo, que se ve reducida hasta el 0,001%.