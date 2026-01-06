Premios Lotería del Niño 2026, última hora: todos los números premiados
- El segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional reparte este día de Reyes 770 millones de euros
- Comprobar Lotería del Niño 2026: comprueba si tu número tiene premio
- Terminaciones, centenas y aproximaciones de la Lotería del Niño 2026
El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo más importante de la Lotería Nacional, reparte este día de Reyes, 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). Quien tenga un décimo agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, se llevará 75.000 euros por él, mientras que el afortunado de haber comprado un tercero, con 250.000 euros por serie, recibirá 25.000 euros al décimo.
Desde que fue institucionalizado en 1941, este sorteo ha ido ganando en interés, aunque no despierta tanta expectación como el de Navidad, puesto que sigue un guion cerrado, que finaliza a la media hora de empezar.
Año 2026
-
PRIMERO
06703
Primer premio repartidísimo. Ha caído en 16 comunidades autónomas
-
SEGUNDO
45875
La suerte ha ido a parar a Pontevedra, Barcelona, Madrid y Almería
-
TERCERO
32615
Vendido en Burgos y Granada
- 4 CIFRAS
- 3 CIFRAS
- 2 CIFRAS
- REINTEGROS
El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y el 70% se distribuye en premios. El primer sorteo extraordinario de 2026 ha comenzado a mediodía de este martes en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se realiza, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.
El sorteo del Niño se celebra este año tras la resaca del polémico desenlace del Gordo de Navidad en Villamanín (León), donde se vendieron más participaciones que décimos había comprado la comisión de fiestas. Por este motivo, los expertos reiteran la importancia de tomar precauciones para evitar problemas si la suerte llama a la puerta, como hacer constar de forma expresa el número del décimo, la serie, fracción y fecha del sorteo, siempre que se compartan décimos o se compren papeletas.
06.703, Primer Premio de la Lotería del Niño 2026
El número 06.703 es el afortunado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026, dotado con dos millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, con 200.000 euros por décimo. El Sorteo Extraordinario del Niño ha repartido este martes, día de Reyes, 770 millones de euros, con un segundo premio y un tercero -el 32.615-, con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).
45.875, Segundo Premio de la Lotería del Niño 2026
El número 45.875 ha sido agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño 2026, un sorteo extraordinario que pone el punto final a las fiestas navideñas. Los afortunados con este segundo premio cobrarán 75.000 euros por décimo, es decir, 3.750 euros por cada euro gastado sin contar lo que se lleva Hacienda.
Pontevedra, Madrid y Las Cabañuelas en Almería han sido las localidades agraciadas con este segundo premio.
Números premiados con las terminaciones, centenas y aproximaciones
El 32.615 es el tercer premio de la Lotería del Niño 2026, un sorteo extraordinario que pone el punto final a las fiestas navideñas. Este número se ha repartido en Burgos y en Granada.
Tienen premio de 400 euros las cinco terminaciones de dos cifras que acaben en los números: 27, 54, 37, 44 y 94.
También obtienen una remuneración de 1.000 euros los décimos que acaben las siguientes combinaciones de tres dígitos en 367, 643, 156, 325, 511, 058, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248.
Los números que acaban en los guarismos de cuatro cifras reseñados consiguen 3.500 euros: 3.682 y 1.829.
Las cuatro aproximaciones corresponden a los números inmediatamente anteriores y posteriores al primer premio, 6.703 que cobran 1.200 euros al décimo (6.702 y 6.704), y al segundo, 45.285, que cobran 610 euros al décimo (45.284 y 45.286).
Con una mecánica preestablecida, ha cantado las unidades: la niña de San Ildefonso Aurora Rodríguez; las decenas: Sergio Abaga; las centenas: Dylan Sánchez; las unidades de millar: Matías Martínez y las decenas de millar Kyron Abas.