Premios Lotería del Niño 2026, última hora: todos los números premiados

El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo más importante de la Lotería Nacional, reparte este día de Reyes, 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). Quien tenga un décimo agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, se llevará 75.000 euros por él, mientras que el afortunado de haber comprado un tercero, con 250.000 euros por serie, recibirá 25.000 euros al décimo.

Desde que fue institucionalizado en 1941, este sorteo ha ido ganando en interés, aunque no despierta tanta expectación como el de Navidad, puesto que sigue un guion cerrado, que finaliza a la media hora de empezar.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y el 70% se distribuye en premios. El primer sorteo extraordinario de 2026 ha comenzado a mediodía de este martes en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se realiza, como es habitual, por el sistema de bombos múltiples.

El sorteo del Niño se celebra este año tras la resaca del polémico desenlace del Gordo de Navidad en Villamanín (León), donde se vendieron más participaciones que décimos había comprado la comisión de fiestas. Por este motivo, los expertos reiteran la importancia de tomar precauciones para evitar problemas si la suerte llama a la puerta, como hacer constar de forma expresa el número del décimo, la serie, fracción y fecha del sorteo, siempre que se compartan décimos o se compren papeletas.

06.703, Primer Premio de la Lotería del Niño 2026 El número 06.703 es el afortunado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026, dotado con dos millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, con 200.000 euros por décimo. El Sorteo Extraordinario del Niño ha repartido este martes, día de Reyes, 770 millones de euros, con un segundo premio y un tercero -el 32.615-, con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo). 00.32 min El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026

45.875, Segundo Premio de la Lotería del Niño 2026 El número 45.875 ha sido agraciado con el segundo premio de la Lotería del Niño 2026, un sorteo extraordinario que pone el punto final a las fiestas navideñas. Los afortunados con este segundo premio cobrarán 75.000 euros por décimo, es decir, 3.750 euros por cada euro gastado sin contar lo que se lleva Hacienda. 01.10 min El 45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026 Pontevedra, Madrid y Las Cabañuelas en Almería han sido las localidades agraciadas con este segundo premio.