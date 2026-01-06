Las mejores imágenes de las celebraciones de la Lotería del Niño 2026

Alegría, brindis y muchas sonrisas. Las imágenes de celebración han vuelto a las calles españolas, gracias al sorteo de la Lotería del Niño 2026, que ha regado de millones a los afortunados, repartidos por todo el país.

El número 06.703 ha sido el afortunado con el primer premio de la Lotería del Niño 2026, dotado con dos millones de euros a la serie, o lo que es lo mismo, con 200.000 euros por décimo. El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo en importancia de la Lotería Nacional, ha repartido este martes, día de Reyes, 770 millones de euros, con un segundo premio- el 45.875- dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y un tercero -el 32.615-, con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

El primer premio se va hasta más de 40 provincias Más que repartido, el 'Gordo' de este sorteo ha llegado a más de 40 provincias españolas, hasta Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bizkaia, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Granada, Gipuzcoa, Guadalajara, Huelva, Huesca, Islas Baleares, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza. Pedro Arroyo, propietario de la administración número 22 de Donostia, posa con el número 06703 EFE/ Javier Etxezarreta Pedro Arroyo es propietario de la administración número 22 de Donostia y posa, feliz, con el número 06703, primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño. Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 en Albacete Victor Fernandez Víctor Fernández / Europa Press Agraciados con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 celebran su suerte en una administración de Albacete, unas de las muchas agraciadas en este sorteo. En total el primer premio se ha vendido en 136 administraciones repartidas por todo el país.

Un segundo y tercer premio, también muy repartidos El segundo premio se ha vendido en Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez, Madrid y en O Porriño (Pontevedra). Andrés y Benjamín Martínez, propietarios de la administración de lotería del municipio pontevedrés, celebran con champán haber repartido parte del segundo premio y un décimo del primero en el sorteo. Andrés y Benjamín, dueños de la administración en O Porriño, celebran este martes en su local. EFE / Salvador Sas Por su parte, el tercer premio ha caído en Granada y en Burgos, donde la administración número 11 ha repartido 7,5 millones del tercer premio entre la capital y Briviesca. Alvar (empleado) y Ruth (administradora) de la administración de Lotería número 11 de Burgos. EUROPA PRESS EUROPA PRESS