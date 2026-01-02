Llaves, juguetes, dinero o carteras. Todo el mundo ha perdido alguna vez una de estas cosas. Por la calle, en algún bolsillo, en el tambor de la lavadora, por un descuido. Y entre esos descuidos, también puede ocurrir que el décimo de la Lotería de El Niño 2026 acabe perdido, robado o se rompa.

Este despiste se puede convertir en una auténtica tragedia si resulta que el boleto en cuestión ha resultado agraciado con alguno de los premios del sorteo de este 6 de enero. Sin embargo, que no cunda el pánico, ya que existen posibilidades de recibir el dinero ganado. Si resulta que ese décimo ha sido agraciado, Loterías y Apuestas del Estado (Selae) reclamará una copia de la denuncia para paralizar, por orden judicial, el pago del décimo hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Eso sí, si no has hecho previamente ninguna fotografía ni fotocopia, es decir, si no tienes pruebas gráficas, el premio no se podrá cobrar.

En este sentido, el organismo ofrece una serie de recomendaciones y pautas para poder demostrar que el décimo lo hemos comprado nosotros y poder cobrar el premio que nos corresponde.

La clave, una prueba gráfica La clave es tener una prueba gráfica para que, en caso de que el boleto efectivamente sea agraciado con un premio, puedas cobrar el dinero correspondiente. Por ello, el organismo aconseja que, cuando compremos nuestros cupones para el Sorteo, hagamos una fotocopia o una fotografía, de esta forma nos adelantamos a posibles disgustos futuros y tendremos pruebas a la hora de denunciar.

Todo lo que necesitas para denunciar un robo En caso de que perdamos o nos roben el décimo, lo primero que se debe de tener en cuenta es que para iniciar un trámite legal el beneficio obtenido con el décimo debe haber sido superior a 2.500 euros. A partir de esa cantidad, cualquier persona que vaya a cobrar el premio deberá presentar su DNI, según establece la ley contra el blanqueo de capitales. Se deberá interponer una denuncia aportando una fotocopia, si se ha hecho del billete, para justificar que ha estado en nuestras manos. Lo importante para que el procedimiento se haga de la mejor manera posible es recordar el número, la serie y la fracción jugada del décimo de la Lotería del Niño. Posteriormente, será un juez quien deberá resolver el caso teniendo en cuenta que nadie lo haya reclamado, las pruebas aportadas o, incluso, el testimonio del vendedor. Este deberá decidir si podemos cobrar o no el premio. Si alguien no es dueño legítimo del boleto y lo intenta cobrar, se cotejará con la denuncia que se haya interpuesto. Por otro lado, si el premio es inferior a esta cifra, no se podrá recuperar el premio porque los premios se pagan al portador y, entonces, cualquiera podría cobrarlo en ventanilla.