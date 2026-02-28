Día 1: Arranca la campaña Arranca la campaña en Castilla y León con Sánchez como único líder nacional arropando a su candidato Día 2: Feijóo y Abascal, en campaña Feijóo, Abascal e Irene Montero entran en la campaña para arropar a sus candidatos Día 3: Feijóo y Abascal se enzarzan Feijóo y Abascal se lanzan reproches mutuos en los actos electorales junto a sus candidatos | Diario de campaña



Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en diferentes actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Los partidos políticos que concurren a las elecciones autónomicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo afrontan este sábado el primer fin de semana de campaña electoral. Un día más, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han participado junto a sus respectivos candidatos en actos en los que han aprovechado para lanzarse dardos mutuamente. Mientras Feijóo ha criticado que Vox dé lecciones sobre la defensa del campo, cuando se marchó de los gobiernos autonómicos, Abascal le ha afeado que pacte con el PSOE en Bruselas el Mercosur. Entre tanto, en un mitin del PSOE, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha sido increpado al grito de "etarra", y el que fuera procurador por Ciudadanos Francisco Igea ha anunciado que no votará a su antiguo partido, sino a IU.

Feijóo arropa a Mañueco en un mitin en Ávila en el que cargan contra el PSOE y Vox El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado por segundo día consecutivo en la campaña electoral de Castilla y León y esta vez, al contrario de este viernes, ha coincidido en un mitin con el candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en Ávila, donde ambos han lanzado reproches tanto al PSOE como a Vox. Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de hacer política que solo "mejora la vida de sus dirigentes" y no de la que "mejora la vida a las personas", como la que defiende que hace el PP. Además, ha afeado que den "lecciones de democracia los que habiendo perdido las elecciones estén en el Gobierno". Y ha sentenciado que España "no se merece la agonía de un Gobierno que está acabado", pues ha incidido en que resta semana se ha demostrado que "el Gobierno no tiene mayoría para gobernar". Además, se ha mostrado convencido de que el candidato socialista, Carlos Martínez, no se enfrentará a Pedro Sánchez para defender una financiación autonómica justa para Castilla y León. En este punto, Feijóo ha sostenido que si llega al Gobierno, pondrá en marcha un modelo de financiación que "se centrará en los servicios públicos y en cuidar a la gente y no en intentar solucionar el problema del separatismo". Asimismo ha defendido que el PP ha estado siempre al lado de los agricultores y ha criticado, pero sin nombrarle, a Vox: "Me comprometo a defender los intereses de los agricultores, como hemos hecho siempre, y no como los que no gobernaron o cuando gobernaron, se fueron", en alusión a cuando los de Santiago Abascal dejaron los Gobiernos autonómicos en julio de 2024 por la crisis del reparto de los menores migrantes no acompañados. También Mañueco ha lanzado dardos por este mismo asunto a Vox: "Podéis tener la certeza de que nos quedamos a trabajar toda la legislatura. No abandonamos el barco a mitad de trayecto. Otros no pueden decir lo mismo". Y ha reivindicado que el PP es el "partido del campo". Además, ha mostrado su deseo de que de "Castilla y León esté entre las tres primeras comunidades de España en todo", y ha presumido de que se presenta con el mejor aval de estos años de Gobierno: "Ahí están los resultados", ha defendido. ““

EL PSOE propone becas universitarias para compensar el sobrecoste de vivir en zonas rurales Desde Arenas de San Pedro (Ávila), el candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, ha propuesto este sábado que se implante un sistema de becas universitarias para quienes vengan de zonas rurales y compensar así "el sobrecoste económico" de vivir lejos de las grandes urbes. "No podemos conformarnos con la gratuidad de la matrícula en el primer año universitario cuando hay jóvenes que en su primer año de Universidad ya tiene que partir fuera y para los que el gasto de la matrícula supone un 5% del gasto real del que tiene que soportar una familia", ha defendido. "Necesitamos complementar las becas del Estado con unas becas autonómicas que garanticen la cobertura de ese sobrecoste económico que algunas familias tienen que soportar por vivir en una zona rural, por vivir una comarca,", ha propuesto. ““ Además, Martínez también se ha comprometido a que si llega a gobernar la Junta de Castilla y León construirá el hospital comarcal de El Tiétar. "Debe servir para garantizar la cobertura sanitaria" de la zona, ha defendido en su visita a esta comarca. Posteriormente, el candidato socialista, al igual que el viernes en Segovia, ha vuelto a tener una comida-mitin con el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, aunque esta vez ha sido en Salamanca. Desde allí, antes del acto, ambos han atendido a los medios de comunicación en la Plaza Mayor, donde un hombre a increpado al grito de "etarra" a López. "Esto me hace reafirmarme todavía más en que estas son las elecciones del cambio porque este es un ejemplo de como la derecha en este país está inoculando permanentemente odio", ha reaccionado el portavoz socialista. "El día 15 solo va a haber dos posibilidades: o un gobierno de progreso con los socialistas o un gobierno de derecha y ultraderecha que significa recortes, retroceso y abandono". Para finalizar este primer sábado electoral, el PSOE cuenta también con la presencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en un acto público en Monzón de Campos (Palencia) por la tarde.

Abascal propone un referéndum nacional sobre Mercosur El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado una jornada más en la campaña electoral acompañando a su candidato, Carlos Pollán. Desde Guardo (Palencia), Abascal ha vuelto a referirse sobre el pacto de la UE sobre Mercosur y ha hecho una propuesta. "Me comprometo a pedir un referéndum nacional sobre Mercosur para que los españoles puedan decidir lo que PP y PSOE han decidido a sus espaldas", ha señalado en una atención a los medios de comunicación. Además, Abascal también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por decir que "el voto útil" es el del PP. "El único partido que no tiene acuerdos con el PSOE se llama Vox. La única alternativa diferente que pueden votar los castellanos y leoneses es Vox. Me comprometo a un referéndum sobre Mercosur", ha vuelto a repetir el líder nacional de Vox. ““ Preguntado por el estado de las negociaciones en Extremadura, Aragón y unas futuribles en esta comunidad autónoma, Abascal, al igual que en jornadas anteriores, ha reiterado que es importante negociar "medida a medida" y "con plazos de cumplimiento". "No hablamos de cargos, nos parece importante tener la seguridad de que los acuerdo se cumplen. Ayer pedimos al PP que firmase que rompe todos los acuerdos que tiene con el PSOE, eso va a facilitar mucho esos pactos", ha avisado. Tras el acto de este sábado por la mañana, Abascal y Pollán se desplazan durante la tarde a Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde tienen otro acto público para cerrar el día.

UPL lamenta que la Región Leonesa "ha perdido población, peso económico y oportunidades" en los últimos 40 años La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha realizado campaña este sábado en Astorga, donde se ha reunido con los participantes de la mesa redonda 'León, territorio de cicatrices y vida'. Desde UPL, aseguran que en los últimos 40 años, la Región Leonesa -que abarca para esta formación León, Salamanca y Zamora- "ha perdido población, peso económico y oportunidades", con respecto al resto de la comunidad autónoma de Castilla y León. En su opinión, "el modelo ha fracasado", por lo que abogan por cambiarlo. ““ Por su parte, el presidente de UPL, Carlos Salgado, ha acusado al Gobierno de "falta de compromiso con el oeste de España" y ha defendido la necesidad de la apertura de la Ruta de la Plata par el desarrollo de la Región Leonesa.

Soria ¡Ya! presenta sus propuestas para la lucha contra los incendios La candidatura de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, encabezada por Ángel Ceña, está recorriendo la provincia en este primer sábado de campaña electoral realizando actos en diferentes localidades, en los que han presentado sus propuestas para la comarca y ha criticado la "falta de políticas forestales y de prevención de incendios forestales del PP". En concreto, ha propuesto el "aprovechamiento maderero racional para generar empleo estable y reducir el riesgo de incendios", la "profesionalización del operativo contra incendios e integración plena en la administración autonómica", la "creación en Soria de un Centro Autonómico de Gestión Forestal y Prevención de Incendios", aprobar "leyes específicas de Agentes Medioambientales y Bomberos Forestales", tener "avioneta de extinción con base en el aeródromo del Amogable" y crear e "Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento". ““

Llamas (Podemos-AV) advierte de que "cada euro" destinado al rearme "no va a los servicios públicos" El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha pedido que el próximo 15 de marzo la gente "compare, trayectorias y proyectos", pues se ha mostrado convencido de que si lo hacen así, votarán a Podemos. En Valladolid, durante la presentación del libro de Isabel Serra e Irene Zugasti "Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio", Llamas ha advertido de que "cada euro que se destina al rearme a la industria de la guerra es un euro que no va a los servicios públicos". En su opinión, en Castilla y León hay "una grave crisis en materia de servicios públicos", por lo que ha puesto el foco "en la necesidad de tener servicios públicos cien por cien públicos". "Vamos a luchar contra las privatizaciones en particular", ha reiterado. ““

El exprocurador de Cs Igea votará por IU-Sumar-Verdes Equo El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021 por Cs y procurador autonómico por los 'naranjas' esta legislatura hasta que fue expulsado del partido Francisco Igea ha anunciado este sábado que votará a IU el próximo 15 de marzo. En un mensaje en la red social X, justifica su voto y dice que lo hará porque esta formación trabajó "para hacer políticas sensatas que mejoraron la ciudad", "porque Mañueco volverá a pactar con Vox" y porque no quiere "repetir errores de pasado". ““