Feijóo, Abascal e Irene Montero entran en la campaña para arropar a sus candidatos | Diario de campaña

Día 1: Arranca la campaña Arranca la campaña en Castilla y León con Sánchez como único líder nacional arropando a su candidato Día 2: Feijóo y Abascal, en campaña Feijóo, Abascal e Irene Montero entran en la campaña para arropar a sus candidatos



Castilla y León vive este viernes su primer día oficial de campaña electoral, y sus candidatos han realizado diversos actos por toda la geografía de la comunidad autónoma. Los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han participado por primera vez en la campaña para arropar a sus respectivos candidatos, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (Vox). También la dirigente de Podemos Irene Montero ha viajado a Segovia para acompañar a Miguel Ángel Llamas. Entre tanto, los partidos regionalistas reivindican sus espacios políticos como necesarios para las provincias a las que representan.

Feijóo arropará a Mañueco (PP) en el primer día de campaña El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entra en la campaña electoral de Castilla y León por primera vez, y acompañará a su candidato a la reeleción, Alfonso Fernández Mañueco, en un mitin en Ciudad Rodrigo (Salamanca) este viernes por la tarde, en el que también intervendrán el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Javier Iglesias; el presidente del PP de Salamanca, Carlos Manuel García; y el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias Pero antes, Mañueco ha realizado varios actos con motivo de la campaña. Ha empezado la jornada en León, donde ha visitado Tresca Ingeniería, en el Parque Tecnológico de León. A continuación ha dado un paseo por el centro de León y por la tarde, antes del mitin, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Tropa y Marinería española. En los actos de este viernes, el candidato 'popular' a la reelección ha prometido crear un mínimo de 8.000 empleos tecnológicos e I+D en Castilla y León en la próxima legislatura. "Vamos a incrementar un 15%, hasta los 476 millones de euros anuales, la inversión en innovación en programas de tecnología en todos los sectores tecnológicos y servicios públicos", ha expuesto. ““ Mañueco ha incidido en la necesidad de habilitar suelo industrial para la llegada de nuevas empresas a Castilla y León. "Estamos construyendo en torno a 1.400 hectáreas aproximadamente", ha asegurado, con el objetivo de llegar a las 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad. En este sentido, ha puesto de ejemplo el Parque Tecnológico de León. Por otro lado, ha garantizado que habrá matrícula gratuita para el primer año de universidad de todos los empadronados en Castilla y León. También ha planteado sus propuestas en materia de vivienda, como la nueva cuenta ahorro joven que va a permitir beneficios fiscales para la compra de vivienda, el compromiso de aval bancario para aquellos que quieran comprar la vivienda en el mercado libre y una bonificación del 20% para "quienes quieran comprar una vivienda en el medio rural". Asimismo ha anunciado la contrucción de 350 viviendas públicas en la provincia de León para alquiler o venta bonificada.

El PSOE se divide entre Burgos, Segovia y Zamora con diferentes actos El primer día de campaña electoral el PSOE se ha dividido entre Burgos, Segovia, Ávila y Zamora con todo tipo de políticos: desde su candidato, Carlos Martínez, hasta la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, o pasando por su portavoz en el Congreso, Patxi López, que han viajado a Castilla y León a arropar al líder socialista de esta comunidad. La jornada la ha inaugurado el propio Martínez en Aranda de Duero en un acto en la plaza del Trigo de la localidad burgalesa. Allí, acompañado por el excandidato y anterior líder de los socialistas castellano y leoneses Luis Tudanca, Martínez ha criticado que el PP haya "abandonado a su suerte a sus territorios". Además, también ha tenido palabras de afecto para Tudanca y Martínez ha asegurado que su gobierno apostará por la Formación Profesional o una mejor red de transporte para localidades que son cabeza de comarca como Aranda. ““ Paralelamente, la ministra Elma Saiz, en Zamora ha señalado que "ante la dejación de funciones" del Gobierno del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, es "importante trasladar un mensaje de que Castilla y León necesita un cambio que haga que no se pierda ninguna oportunidad". Posteriormente, en Segovia, el candidato socialista ha acudido a un mitin con Patxi López. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados ha asegurado que Castilla y León está "sumida en el declive, casi en el aburrimiento" y ha criticado la gestión de Mañueco, al que ha acusado de "desidia y abandono". El dirigente socialista ha señalado que el 15-M "solo hay dos alternativas: o un gobierno progresista con los socialistas o un gobierno del PP y Vox". El día lo cerrará Martínez con un acto público en Segovia.

Abascal arropa a Pollán (Vox) en el primer día de campaña Vox ha centrado en las zonas rurales su primer mensaje de campaña electoral en Castilla y León. En la histórica villa de Tordesillas (Valladolid), donde ha arropado al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha cargado contra la aplicación del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, un "crimen contra el campo y la soberanía alimentaria" y ha denunciado que las "decisiones de España se toman fuera, en oscuros despachos y por burócratas que nadie ha elegido". Abascal ha pedido "recuperar la autoestima nacional" y ha instado a hacerlo con "sobriedad castellana", "sin patrioterismo pero sin pedir perdón, ni permiso" porque España y los españoles "no van a ser derrotados ni por los corruptos ni los criminales ni unos políticos que han vendido su soberanía". Abascal carga contra el "crimen" de Mercosur en Tordesillas: "Las decisiones de España se toman en oscuros despachos" Silvia Quílez Iglesias La formación ha hecho público un mensaje de su candidato a través de las redes sociales, en el que carga contra el PP, que está "acomodado en el poder" y "encantado de aplicar las peores políticas socialistas". Y ha pedido el voto de "sentido común" a Vox: Si de verdad defiendes nuestro campo, nuestra industria, las infraestructuras que nos han robado, nuestros servicios públicos y si rechazas con toda rotundidad la inmigración descontrolada".

Gallego (UPL) censura que los pactos de PP y PSOE se "impongan" desde Madrid La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha censurado que los pactos que alcanzan tanto PP y PSOE se "imponen" desde Madrid y ha puesto de ejemplo lo que está pasando en Extremadura con la candidata 'popular' y ganadora de las elecciones, María Guardiola. Además, ha afirmado que su formación no quiere "cargos en ningún sentido", porque, ha explicado, no creen en esta Comunidad. Así, ha inccidido en que su partido está centrado en ayudar en todo lo necesario a la provincia de León. Por otro lado, ha pedido al PP que "aclare" su postura en asuntos como el cambio climático, la violencia de género o la inmigración, después de que los 'populares' hayan establecido como "socio preferente" a Vox, un partido, del que ha dicho Gallego, no cree en las comunidades autónomas y que le impone determinadas políticas en áreas relevantes. ““

Soria ¡Ya! insta a "rebelarse" contra el PP y PSOE a los que acusa de "timar" a los sorianos Soria ¡Ya! ha instado a "rebelarse" el próximo 15 de marzo contra el PP y el PSOE a los que acusa de "timar" a los sorianos. En un mensaje en la red social X, la formación asegura que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Mañueco "están timando". Al primero, le ha reprochado que lo haga con "la aplicación de las ayudas para el funcionamiento de empresas y autónomos", y al segundo "por no aplicarlas cuando puede". ““ Este viernes, Soria ¡Ya! está realizando diversos actos por la provincia: Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero y Salduero, y por la tarde, a las 19:00 horas, el cabeza de lista en las elecciones del 15-M, Ángel Ceña, participará en un mitin en la localidad de Vinuesa.

Montero arropa a Llamas (Podemos-AV) y participa en una concentración por la sanidad pública La candidatura de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) encabezada por Miguel Ángel Llamas ha estado arropada en este primer día de campaña por la secretaria Política del partido, Irene Montero. Ambos han participado en la concentración por la sanidad pública convocada por la plataforma Marea Blanca de Segovia. Montero, tras participar en la manifestación ha llamado a "parar" a la derecha en esta comunidad autónoma y ha cargado contra el Gobierno del PP: "Esto no puede seguir siendo demoliciones Mañueco". Por su parte, Llamas ha denunciado la "clara apuesta por la privatización" y el "abandono absoluto" en el medio rural. Entre los problemas en esta comunidad, ha señalado las listas de espera que "se están cronificando", la falta de personal sanitario y las condiciones de absoluta precariedad en que se encuentran. Y ha culminado su mensaje llamando a "blindar la sanidad pública" y extenderla a "nuestros pueblos". Montero llama a "parar" a la derecha con Podemos en Castilla y León: "Esto no puede seguir siendo demoliciones Mañueco" Silvia Quílez Iglesias

Maíllo muestra su apoyo al candidato de IU-Sumar-Verdes Equo El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha mostrado este viernes su apoyo al candidato de IU-Sumar-Verdes Equo a las elecciones de Castilla y León, Juan Gascón, de quien ha dicho que conforma "una alternativa ilusionante para construir" esta comunidad. "Es momento de acabar con 39 años de abandono", ha defendido en un mensaje en la red social Bluesky. Maíllo es uno de los líderes de la coalición que viajará a Castilla y León para arropar a Gascón. Será en un acto el próximo 7 de marzo, que contará también con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. Precisamente hoy la coalición ha presentado su lema para la campaña, 'Defender lo común' para poner de esta forma el "abandono" que sufre la ciudadanía de Castilla y León tras años de "desidia, incompetencia y políticas privatizadoras" por parte del PP. ““

Cs presenta su campaña en Valladolid y se reivindica como la "tercera vía" La candidata de Ciudadanos (Cs) por Valladolid a las Cortes de Castilla y León, Mitzin Mariana Trápaga, ha reivindicado su formación como la "tercera vía" y ha apelado a que los ciudadanos no se resignen a elegir "entre extremos ni aceptar la política del enfrentamiento permanente". En un acto en Valladolid junto con el resto de cabezas de listas provinciales, ha presentado el cartel de campaña con el lema 'Vota valiente. Elige Castilla y León", y ha defendido que Cs representa esa necesaria "tercera vía, clara y firme, lejos del ruido y la confrontación". "La alternativa no pueden ser los gritos ni la crispación constante; la alternativa tienen que ser las soluciones, el trabajo serio y la política útil", ha afirmado. En este sentido, ha sostenido que es posible hacer política de otra forma "sin extremos, sin estridencias y con soluciones concretas para el día a día de los ciudadanos". ““