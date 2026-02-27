Mañueco se compromete a subir un 15% la inversión en innovación y crear 8.000 empleos en este sector

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha prometido este viernes incrementar un 15% la inversión en innovación y desarrollo hasta alcanzar los 746 millones de euros y crear un mínimo de 8.000 empleos de base tecnológica en la comunidad autónoma durante la próxima legislatura.

"Somos la primera comunidad autónoma en gasto empresarial, en innovación sobre la cifra de negocios y estamos en el top 5 del esfuerzo tecnológico en investigación y desarrollo sobre producto interior bruto", ha reivindicado Mañueco tras la visita a las instalaciones de Tresca Ingeniería, ubicada en el Parque Tecnológico de León, en el primer día oficial de campaña electoral.

El candidato 'popular' ha defendido que la innovación es "uno de los puntales" de la Comunidad Autónoma para ganar competitividad, generar actividad económica, retener y atraer talento joven, y crear empleo de calidad. De hecho, Mañueco ha afirmado que el sector tecnológico está creando cerca del 5,6% del empleo de Castilla y León.

Asimismo ha hecho hincapie en la necesidad de de habilitar suelo industrial para la llegada de nuevas empresas. Así, ha explicado que se están "contruyendo en torno a 1.400 hectáreas", pero se ha comprometido a llegar a las 2.600 hectáreas de suelo industrial.

Y ha puesto de "ejemplo" precisamente el Parque Tecnológico de León, así como se ha referido también al Polígono Industrial de Villadangos y a los polígonos de La Llanada, en Ponferrada; del Bayo, en Cubillos del Sil; el nuevo de Villablino, el de Cistierna y la ampliación del suelo industrial en Astorga y en La Bañeza.

Sus propuestas en vivienda, educación y sanidad Por otro lado, también se ha referido a las propuestas del PP en materia de vivienda, educación y sanidad. En cuanto a vivienda, ha aludido a la nueva cuenta ahorro joven que va a permitir beneficios fiscales para la compra de vivienda, el compromiso de aval bancario para aquellos que quieran comprar la vivienda en el mercado libre y una bonificación del 20% para "quienes quieran comprar una vivienda en el medio rural". Además, ha anunciado que en la provincia de León "se van a construir 350 viviendas" públicas para alquiler o venta bonificada. En materia educativa, ha asegurado que la matrícula será gratuita para el primer año de universidad de todos los empadronados en Castilla y León. Además, se pondrá en marcha el próximo curso el Grado de Medicina en León, con un edificio que contará con la inversión de la Junta. En sanidad, ha asegurado que se va a ampliar la UCI del Hospital de León y se va a "impulsar la unidad de fecundación in vitro". Asimismo ha prometido la unidad de radioterapia del Hospital de El Bierzo y que se culminarán los centros de salud de Sahagún, el de Ponferrada 1, Cistierna y el de Villaquilambre. También ha señalado que la Junta modernizará los regadíos del Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra. Y además, se bonificará "como mínimo" en un 60% el precio del peaje de la AP-71 entre León y Astorga y también habrá colaboración en la bonificación de la AP-66.